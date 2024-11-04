غارات إسرائيلية تستهدف عدداً من المواقع جنوب دمشق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، اليوم الاثنين، أن الطيران الإسرائيلي استهدف اليوم الاثنين، عدداً من المواقع المدنية جنوب دمشق، ما أدى إلى خسائر مادية.
وقال مصدر عسكري في تصريح لـ "سانا"، أنه في حوالي الساعة 05 : 18 مساء اليوم شن الطيران الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من المواقع المدنية جنوب دمشق. -(بترا)
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