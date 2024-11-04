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غارات إسرائيلية تستهدف عدداً من المواقع جنوب دمشق

11/4/2024 2:34:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، اليوم الاثنين، أن الطيران الإسرائيلي استهدف اليوم الاثنين، عدداً من المواقع المدنية جنوب دمشق، ما أدى إلى خسائر مادية.
وقال مصدر عسكري في تصريح لـ "سانا"، أنه في حوالي الساعة 05 : 18 مساء اليوم شن الطيران الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من المواقع المدنية جنوب دمشق. -(بترا)

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