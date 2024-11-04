حماس تتمترس في موقفها

مايا كوهن وآخرون

تدعي مصادر رفيعة المستوى في إسرائيل بانه رغم تصفية يحيى السنوار زعيم حماس فان المنظمة تتمترس في موقفها وترفض الموافقة على مقترح الوسطاء لمنحى جديد.

حسب التقديرات، ففي حماس يصرون على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من غزة وانهاء القتال. وجاء في اخبار 12 أمس انه في حديث مغلق مع عائلات مخطوفين قال لهم رئيس الموساد دادي برنياع ان "الاحتمال للصفقة – متدنٍ".

وكان من المتوقع أمس ان يعقد لقاء تحديث بمشاركة رئيس الوزراء بنيامين والمسؤول عن موضوع المختطفين غال هيرش والمسؤول عن مسألة الاسرى للجيش اللواء احتياط نيتسان الون.

في ظل الجمود في الاتصالات بين إسرائيل وحماس تقدمت اول امس عائلات المخطوفين بطلب للانضمام الى المداولات على إزالة أمر حظر النشر على القضية الأمنية المرتبطة بمسألة صفقة المخطوفين.

"حياة الناس متعلقة بذلك"، جاء في طلب قيادة العائلات التي تمثلها المحامية البروفيسورة دانا بوغتس. "ليست حياة المخطوفين فقط بل وحياة أبناء عائلاتهم التي توقفت في 7 أكتوبر 2023".

وجاء من قيادة العائلات: "نحن نشهد ألاعيب إعلامية بعضها تتجاهل مصير المخطوفين وتخرب غير مرة على المحاولات لاعادتهم. لابناء العائلات الحق في الحصول على المعلومات بكاملها والا نكون نتغذى من وسائل الاعلام فقط".

بالتوازي، في خطوة غير مسبوقة تنطلق العائلات اليوم الى خطوة قانونية أخرى في إطارها تدعو الجمهور بالتقدم بشكاوى جنائية للشرطة ضد عموم منتخبي الجمهور – النواب، الوزراء ورئيس الوزراء. وذلك بطلب فتح تحقيق جنائي بتهمة التسبب بالموت بإهمال، بعدم اكتراث أو بخفة رأي.

ويقول المتصدرون للخطوة آييلا متسيغر، شاي موزيس وتومر بن لفين: "ان منتخبينا يتحملون المسؤولية وملزمون بالعمل بتصميم من اجل امن مواطني إسرائيل. بغياب تحقيق رسمي يجب فتح تحقيق جنائي يفحص هذا القصور – لم تتبق أدوات أخرى لدى المواطنين".

وعلى حد قولهم فان "هذا حقنا وواجبنا في دولة ديمقراطية – ان نطالب منتخبي الجمهور إعطاء الحساب على انعدام الفعل الذي كلف ومن شأنه ان يكلف مرة أخرى حياة الناس"، كما يصرح المتصدرون للخطوة.