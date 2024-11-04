3.7 مليار لتر ماء هطلت على دير علا الأحد

استمر تأثر المملكة أمس الأحد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، مما تسبب بهطول زخات رعدية من الأمطار في مناطق مختلفة، خاصة في شمال ووسط المملكة.

كانت هذه الأمطار غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة، مما أدى إلى جريان الأودية والشعاب، خاصة في منطقة الأغوار الشمالية والوسطى.



وبحسب تقرير كميات الأمطار الصادر عن إدارة الأرصاد الجوية، سجلت منطقة دير علا في محافظة البلقاء يوم الأحد كميات أمطار كبيرة بلغت 37 ملم في ظرف زمني قصير، ما يعني هطول 37 لترًا من المياه في كل متر مربع، وفق ما أورد موقع "طقس العرب".



وهذا ما تسبب بتشكل السيول وجريان كبير للأودية والشعاب، مما يفسر خطورة حالات عدم الاستقرار الجوي، التي تتميز عادة بالفجائية، وتترافق بمعدل غزارة مرتفع للأمطار في نطاقات جغرافية ضيقة.



وحسب تقرير الأرصاد، فقد تحققت منطقة دير علا 14% من الموسم المطري كاملاً في غضون أقل من 24 ساعة، نتيجة غزارة كميات الأمطار الكبيرة المُسجلة.



لماذا تشكل حالات عدم الاستقرار الجوي خطراً في بعض المناطق؟



تشكل حالات عدم الاستقرار الجوي خطراً في بعض المناطق، إذ قد تؤدي إلى السيول المفاجئة (Flash Floods) نتيجة هطول أمطار غزيرة في نطاقات ضيقة ولفترات زمنية قصيرة، خصوصًا في المناطق الجبلية والصخرية، حيث تتدفق مياه الأمطار من المرتفعات إلى الأودية.

كما أن المواسم الجافة السابقة تزيد من احتمال تشكل السيول، حيث لا تتغلغل مياه الأمطار بسهولة في التربة، بل تتجمع على السطح وتندفع بسرعة في الأودية والمجاري المخصصة للسيول. لذا، ينبغي متابعة مجاري السيول وتجنب الأودية والمناطق المنخفضة في حال وجود حالات عدم الاستقرار الجوي أو منخفضات جوية.



كيف تم حساب كمية الأمطار الهاطلة على دير علا؟



وتعني 37 مم من الأمطار 37 لتر لكل متر مربع و إذا اخذنا متوسط المساحة المحيطة لمنطقة دير علا حوالي 100 كم متر فان كمية الأمطار التي هطلت تكون 3.7 مليار لتر، وهذا تشكل 14% من معدل موسم دير علا السنوي بحسب سجلات ادارة الارصاد الجوية والذي يمتد عادة من شهر 10 إلى شهر 5 حيث ان 14% من عدد أيام الموسم المطري تساوي حوالي 29 يوم و بالتالي فإن ما هطل في عدة ساعات في منطقة دير علا كان يوازي ما يهطل عادة في شهر.