انفينيكس تخطط لإنتاج 2 مليون هاتف ذكى محليا فى 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال طه مجدى، مدير التسويق فى شركة انفينيكس مصر، إن الشركة تخطط لإنتاج 2 مليون هاتف بالسوق المصرية خلال العام المقبل، خاصة بعد تدبير الدولار للمصنعين لاستيراد مكونات الإنتاج.
أضاف مجدى، خلال المؤتمر الذى عقدته الشركة لإطلاق هاتفها HOt 50، أن انفينيكس تستهدف حجم أعمال بقيمة 10 ملايين دولار شهريًا فى مصر قابلة للزيادة بناءً على معدل الطلب المحلى على هواتفها.
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أوضح أن انفينيكس تنتج حاليًا هواتفها الذكية بالسوق المصرية من خلال مصنعين، أحدهما يقع فى مدينة العبور على مساحة 3 آلاف متر مربع، وآخر على مساحة 2000 متر مربع فى العين السخنة.
وقال مجدى، إن شركته تدرس تصنيع أجهزة التلفزيونات الذكية بالسوق المحلية خلال العام المقبل، وتتعامل مع 4 موزعين رئيسيين من بينهم“ماس مصر” و”يونى جروب” لتغطية كافة محافظات الجمهورية.
أضاف أن شركة انفينيكس واجهت صعوبات خلال العامين الماضيين فى توافر العملة الأجنبية، إلا أنه منذ مارس الماضى حدث استقرار واضح فى سعر الصرف بالسوق المصرية.
أوضح أن الشركة تستهدف تصدير جزء من إنتاجها إلى تونس والمغرب من خلال الاستفادة من مزايا اتفاقية الكوميسا، مشيرًا إلى أن انفينيكس تخطط للوصول إلى 35% نسبة مكون محلى فى أجهزتها.
وقال إن الشركة تستهدف التركيز على الشريحة السعرية الاقتصادية التى تتراوح بين 3 إلى 6 آلاف جنيه، لافتًا إلى أن انفينيكس متعاقدة مع شركة كارل كير لتقديم خدمات ما بعد البيع للعملاء من خلال 18 مركز صيانة على مستوى الجمهورية بخلاف نقاط تجميع أخرى.
أضاف أن زيادات أسعار الهواتف منذ بداية 2022 أثرت على القوى الشرائية، إلا أن الشركة قامت بتحريك أسعارها على هواتفها بنسبة أقل من 50%، لافتًا إلى نمو مبيعات انفينيكس مصر خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة 20% مقارنة بأول 6 أشهر من 2023.
وأشار إلى اعتزام الشركة إطلاق محفظة هواتف ذكية تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات بمجرد إطلاق الخدمة رسميًا فى مصر.
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