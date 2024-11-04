انفينيكس تخطط لإنتاج 2 مليون هاتف ذكى محليا فى 2025

MENAFN - Al-Borsa News) قال طه مجدى، مدير التسويق فى شركة انفينيكس مصر، إن الشركة تخطط لإنتاج 2 مليون هاتف بالسوق المصرية خلال العام المقبل، خاصة بعد تدبير الدولار للمصنعين لاستيراد مكونات الإنتاج.

أضاف مجدى، خلال المؤتمر الذى عقدته الشركة لإطلاق هاتفها HOt 50، أن انفينيكس تستهدف حجم أعمال بقيمة 10 ملايين دولار شهريًا فى مصر قابلة للزيادة بناءً على معدل الطلب المحلى على هواتفها.

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أوضح أن انفينيكس تنتج حاليًا هواتفها الذكية بالسوق المصرية من خلال مصنعين، أحدهما يقع فى مدينة العبور على مساحة 3 آلاف متر مربع، وآخر على مساحة 2000 متر مربع فى العين السخنة.

وقال مجدى، إن شركته تدرس تصنيع أجهزة التلفزيونات الذكية بالسوق المحلية خلال العام المقبل، وتتعامل مع 4 موزعين رئيسيين من بينهم“ماس مصر” و”يونى جروب” لتغطية كافة محافظات الجمهورية.

أضاف أن شركة انفينيكس واجهت صعوبات خلال العامين الماضيين فى توافر العملة الأجنبية، إلا أنه منذ مارس الماضى حدث استقرار واضح فى سعر الصرف بالسوق المصرية.

أوضح أن الشركة تستهدف تصدير جزء من إنتاجها إلى تونس والمغرب من خلال الاستفادة من مزايا اتفاقية الكوميسا، مشيرًا إلى أن انفينيكس تخطط للوصول إلى 35% نسبة مكون محلى فى أجهزتها.

وقال إن الشركة تستهدف التركيز على الشريحة السعرية الاقتصادية التى تتراوح بين 3 إلى 6 آلاف جنيه، لافتًا إلى أن انفينيكس متعاقدة مع شركة كارل كير لتقديم خدمات ما بعد البيع للعملاء من خلال 18 مركز صيانة على مستوى الجمهورية بخلاف نقاط تجميع أخرى.

أضاف أن زيادات أسعار الهواتف منذ بداية 2022 أثرت على القوى الشرائية، إلا أن الشركة قامت بتحريك أسعارها على هواتفها بنسبة أقل من 50%، لافتًا إلى نمو مبيعات انفينيكس مصر خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة 20% مقارنة بأول 6 أشهر من 2023.

وأشار إلى اعتزام الشركة إطلاق محفظة هواتف ذكية تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات بمجرد إطلاق الخدمة رسميًا فى مصر.