مستعمرون يعتدون على قاطفي الزيتون جنوب الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN- اعتدى مستعمرون، اليوم الإثنين، على قاطفي الزيتون في منطقة بيرين، ومنع جيش الاحتلال من قطف الزيتون في منطقة أم نير شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، بأن عصابات المستعمرين اعتدت بالضرب والحجارة على قاطفي الزيتون من عائلة برقان وهم: فايز برقان، وبهجت برقان، وحاولوا سرقة مركبة المواطن سعود الفقير أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة بيرين شرق يطا.

وأضاف أن قوات الاحتلال أجبرت المزارعين من عائلتي الجبارين، والحبور في منطقه أم نير، على مغادرة أراضيهم ومنعهم من قطف ثمار الزيتون.

وأشار إلى اعتداءات يومية من قبل المستعمرين وجيش الاحتلال على المزارعين وقاطفي الزيتون وممتلكاتهم في مسافر يطا، بهدف الاستيلاء على أراضي المواطنين لصالح المشروع الاستيطاني.

ويشهد موسم قطف ثمار الزيتون في الضفة الغربية هذا العام اعتداءات متكررة من قبل المستعمرين وقوات الاحتلال، وصلت إلى حد القتل، وحرق أشجار الزيتون وتقطيعها وسرقة المحصول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستعمرون منذ بدء موسم الزيتون هذا العام، وحتى التاسع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، 239 اعتداء بحق قاطفي الزيتون، بينها 109 حالات منع وصول إلى أراضيهم.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد المواطنة حنان عبد الرحمن أبو سلامة (60 عاما) من قرية فقوعة شمال شرق جنين، وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح مختلفة، إضافة إلى حرق واقتلاع مئات أشجار الزيتون، والاستيلاء على ثمارها.