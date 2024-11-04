بعد الحظر الإسرائيلي.. الأونروا تطلق التحذير الأخير

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN- أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الاثنين، أن حظر إسرائيل لأنشطتها قد يؤدي إلى "انهيار" العمل الإنساني في قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية، جوناثان فاولر، لوكالة "فرانس برس"، بعدما أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة رسميًا بقطع علاقاتها بالأونروا: "إذا تم تطبيق القانون، فمن المرجح أن يتسبب ذلك في انهيار العملية الإنسانية الدولية في قطاع غزة، والتي تشكل الأونروا عمودها الفقري".

وكانت إسرائيل قد أعلنت أنها أخطرت الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية المبرمة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتي كانت سارية منذ عام 1967.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، أمر المدير العام لوزارة الخارجية، جاكوب بليتشتاين، بإبلاغ الأمم المتحدة بالقرار.

ونقلت الهيئة عن الوزارة أن إسرائيل سلمت للأمم المتحدة العديد من المواد حول اختراق "المنظمات الإرهابية" للوكالة، مضيفة أنها قدمت لائحة تضم أسماء 100 من أفراد الجناح العسكري "لحماس"، قالت إنهم عملوا ضمن الوكالة.