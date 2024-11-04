بعد الحظر الإسرائيلي.. الأونروا تطلق التحذير الأخير

(MENAFN
- Palestine News Network
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واشنطن / PNN- أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الاثنين، أن حظر إسرائيل لأنشطتها قد يؤدي إلى "انهيار" العمل الإنساني في قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية، جوناثان فاولر، لوكالة "فرانس برس"، بعدما أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة رسميًا بقطع علاقاتها بالأونروا: "إذا تم تطبيق القانون، فمن المرجح أن يتسبب ذلك في انهيار العملية الإنسانية الدولية في قطاع غزة، والتي تشكل الأونروا عمودها الفقري".
وكانت إسرائيل قد أعلنت أنها أخطرت الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية المبرمة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتي كانت سارية منذ عام 1967.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، أمر المدير العام لوزارة الخارجية، جاكوب بليتشتاين، بإبلاغ الأمم المتحدة بالقرار.
ونقلت الهيئة عن الوزارة أن إسرائيل سلمت للأمم المتحدة العديد من المواد حول اختراق "المنظمات الإرهابية" للوكالة، مضيفة أنها قدمت لائحة تضم أسماء 100 من أفراد الجناح العسكري "لحماس"، قالت إنهم عملوا ضمن الوكالة.
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