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انتحار ضابط إسرائيلي عقب عودته من غزة

11/4/2024 7:13:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أقدم ضابط في الجيش
الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على الانتحار بعد عودته من العمليات العسكرية في قطاع غزة، وسط تقارير تفيد بارتفاع أعداد الجنود المصابين باضطرابات نفسية مثل اضطراب ما بعد الصدمة، بسبب الحرب الدائرة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضابط المنتحر يُدعى سنتياغو عوفاديا، وكان قد شارك مؤخراً في القتال في غزة.

وذكرت التقارير إلى إصابة مئات من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي باضطرابات نفسية وجسدية منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن البيانات العسكرية أظهرت انتحار 10 جنود خلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2023 حتى 11 مايو 2024.

وفي تقرير سابق، أصدرت إدارة إعادة التأهيل في الجيش الإسرائيلي معطيات تفيد بأن أكثر من ثلث الجنود الذين يتم إبعادهم من ساحات القتال يعانون من مشاكل في الصحة العقلية.


ووفقاً للمعطيات الصادرة في أغسطس/آب الماضي، يُستبعد أكثر من ألف جندي جريح شهرياً من القتال لتلقي العلاج.

وتشير إلى أن 35% من الجنود يعانون من مشاكل نفسية، بينما يعاني 27% من ردود فعل نفسية أو اضطراب ما بعد الصدمة. وتتوقع السلطات أنه مع نهاية العام الجاري، سيصل عدد المقاتلين الجرحى الذين يتلقون العلاج إلى 14 ألفاً، مع احتمالية أن يواجه حوالي 40%

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