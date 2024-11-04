قوات الاحتلال برفقة جرافات تقتحم منطقة غرب سلفيت
التاريخ
11/4/2024 5:11:37 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
سلفيت / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافات عسكرية، اليوم الإثنين، منطقة واد الصابر بين بلدتي قراوة بني حسان وسرطة غرب سلفيت.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة -وهي أرض بور- بهدف تجريفها، حيث قام
صاحبها المواطن وضاح عزيز عاصي في وقت سابق بتسويتها، وتم إخطاره حينها بوقف العمل والبناء بحجة أنها منطقة "ج"، ويمنع البناء فيها.
MENAFN04112024000205011050ID1108847568
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.