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قوات الاحتلال برفقة جرافات تقتحم منطقة غرب سلفيت

11/4/2024 5:11:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافات عسكرية، اليوم الإثنين، منطقة واد الصابر بين بلدتي قراوة بني حسان وسرطة غرب سلفيت.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة -وهي أرض بور- بهدف تجريفها، حيث قام
صاحبها المواطن وضاح عزيز عاصي في وقت سابق بتسويتها، وتم إخطاره حينها بوقف العمل والبناء بحجة أنها منطقة "ج"، ويمنع البناء فيها.

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