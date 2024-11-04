إسرائيل تدرس إنشاء وحدات مضادة للدبابات بأسلحة حزب الله

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس إمكانية إنشاء وحدات مضادة للدبابات باستخدام أسلحة استولى عليها من مواقع "حزب الله" في جنوب لبنان.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الجيش الإسرائيلي استولى على عشرات الآلاف من كورنيت وألماس المضادة للدبابات"، والتي تعادل الصواريخ التي تنتجها شركة "الدفاع الإسرائيلية رافائيل".

وأضافت أن عشرات الشاحنات حملت الأسلحة من قرى في جنوب لبنان إلى إسرائيل، بعد أن كان الجيش يفكر بتفجير تلك الأسلحة.

وقالت إن لصواريخ كورنيت وألماس التي استولى عليها الجيش في جنوب لبنان "أهمية عملياتية" لإسرائيل، بحسب وصفها.

وأشارت إلى أن إمكانية إنشاء وحدات مضادة للدبابات باستخدام أسلحة "حزب الله" تأتي في إطار "تاريخ الجيش الإسرائيلي باستخدام غنائم الحروب"، وفق وصفها.



ووسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الحرب على لبنان لتشمل معظم المناطق بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه بنهاية الشهر ذاته.

ويعلن "حزب الله" يوميا عن تصديه لقوات الجيش الإسرائيلي في قرى الجنوب، واستهداف وقتل عشرات الجنود، في حين اعترفت إسرائيل بمقتل 37 عسكريا منذ بدء العملية البرية في لبنان.