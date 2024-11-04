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وثيقة أم قيس..ولحظة الضياع

11/4/2024 5:11:30 AM
(MENAFN- Amman Net) كانت لحظة ضياع كبرى..
هكذا يصف دولة الاستاذ طاهر المصري في تقديمه لهذا الكتاب تلك الفترة من تاريخنا الحديث الذي تشكل وسط زلازل سياسية وعسكرية جعلت المشرق العربي برمته مجرد عجينة لينة تشكلها الامبراطوريات المنتصرة في الحرب العالمية الأولى وكأنه بكل ما فيه وما عليه مجرد متاع يتقاسمه المنتصرون كغنائم سهلة..
وكانت لحظة ضياع كبرى لأسباب عديدة..
فقد سقط حلم الدولة العربية الموحدة وعاصمتها دمشق بعد هزيمة المشروع الاستقلالي لسوريا في معركة ميسلون 24 / 7 /
1920 والتي اسقطت بسببها حكومة المملكة العربية السورية بقيادة الامير فيصل بن الحسين.
ورفضت حكومتا بريطانيا وفرنسا مقترحات وتوصيات لجنة كنغ ــ كراين المتضمنة مطالب ورغبات الشعب العربي في سوريا بتاريخ 28 / 8 / 1919، وبعدها بنحو اسبوعين وبتاريخ 15 / 9 / 1919 تتفق الامبراطوريتان على ان يكون العراق وشرقي الاردن تحت الانتداب البريطاني وبقاء القوات البريطانية في فلسطين.، وانسحاب بريطانيا من سوريا على ان تحل محلها القوات العربية السورية.
هذه صورة أولية في ألبوم حالة الضياع الكبرى، فقد كانت سنة 1920 حالة فاصلة تؤسس لما سيأتي بعدها، وأظننا لم نزل حتى وبعد انقضاء قرن كامل نعيش إرهاصاتها وتداعياتها...
هذا الكتاب والجهد البحثي الذي بذله مؤلفه الاستاذ محمد رفيع يضع أمامنا الألبوم الكامل لتشكلات حالة الضياع، وحالة البحث عن وطن، وحالة تشكل الكينونة الأردنية التي بدأت بجهد أردني شعبي قبل ان تبرز لدى بريطانيا الفكرة القائمة على معادلة "جلب الرضا لتحقيق المصالحة والأمن " في منطقة كانت في ذلك الوقت تمور مورا بالصراعات والخلافات.
هذا ما توضحه الوثائق التي رجع المؤلف اليها والبالغ عددها 620 وثيقة قالت عن شرق الأردن كل شيء باعتبارها السلطة المهيمنة على اقليم يهدد استقرار بريطانيا فيه، سواء بسبب هجمات العشائر، ورفض وعد بلفور، ورفض الهجرة اليهودية وغيرها من الجهود الشعبية الأردنية المناوئة لبريطانيا ولليهود وهجراتهم المنظمة.
الأستاذ محمد رفيع يورد العشرات من الوثائق البريطانية التي كانت ترصد الحراك الشعبي الأردني في تلك الفترة التي سبقت صدور وثيقة أم قيس، كما سبقت تأسيس إمارة شرق لأردن، تاركا للباحثين والقراء استنطاق تلك الوثائق بأنفسهم، وتركها بدون تعليق منه لتشكل صورة وثائقية شبه مكتملة عن حالة شرق الأردن في تلك الفترة.
ولن أعرج على الوثيقة في تفاصيلها ومطالبها، لكن ما يوجب التوقف عنده مطولا هو مطالبتها بفرض الإنتداب البريطاني على جزء من الشمال الأردني، وبأمير عربي يحكم تلك المنطقة " إربد وعجلون وجرش والمفرق"، بل والمطالبة بضم لواء حوران وقضاء القنيطرة إلى هذه الحكومة، متمنية ضم قضائي مرجعيون وصور، تحت الإنتداب البريطاني وأن لا يكون لهذه الحكومة أي علاقة بحكومة فلسطين، وأن تُمنع المهاجرة الصهيونية بتاتاً إلى داخلية هذه الحكومة، ومنع بيع الأراضي لليهود ..الخ.
المطلب المثير للجدل والتساؤل هو الطلب من بريطانيا وضع هذه المنطقة وضم مناطق أخرى من الجنوب اللبناني تحت الإنتداب البريطاني وهو ما يحتاج للمزيد من التفسير، وهو ما يدفعني للدعوة لأن يكون لدينا في الأردن جيل واع من الباحثين المؤرخين الذي يتولون إعادة كتابة تاريخ أردننا الحديث على ضوء الوثائق، وليس اعتمادا فقط على المرويات الشفوية وأحيانا على الأهواء.
ويكفي التأشير فقط على أهمية ما أحدثته وثيقة أم قيس هو اعتمادها من قبل لجنة الميثاق الوطني باعتبارها إحدى الوثائق التأسيسية لمباديء وقيم الميثاق الوطني"1990 " الذي تنكرنا له مبكرا، وتركناه مجرد وثيقة يحكمها الإهمال والترفع عنها.
هنا يستذكر دولة الأستاذ طاهر المصري في مقدمته للكتاب وثيقة أم قيس وأثرها في الميثاق، وأقتبس مما كتبه( في العام 1990 حين كنت مقررا للجنة صياغة الميثاق الوطني الأردني أذكر أن إدخال بند "وثيقة أم قيس " كإحدى الوثائق المؤسسة لتاريخنا الوطني الحديث قد أخذ حظا وافرا من الحوار، وبمشاركة إخوة كثيرين، وعلى رأسهم أخونا شيخ المؤرخين الدكتور محمد عدنان البخيت...وها هو هذا الكتاب يحيلني الى مناخات حوارات الميثاق الحارة،وما كان يعلق عليها من آمال بل واكثر من ذلك، فهو يعيد القاريء الى تفاصيل التفاصيل الموثقة حول تلك الوثيقة وزمنها ورجالها. ) ــ انتهى الاقتباس ــ.
وأجدني في هذه العجالة أسأل بداعي المعرفة والتعرف، هل فقدنا القدرة على تجذير الماضي العتيق في الحاضر الحديث؟ وهل أننا فقدنا الجرأة على استنطاق الماضي بروح العصر، وكتابة الحاضر بروح الجرأة والحرية والموضوعية والإستقلالية؟
والسؤال الذي أجده أكثر مشروعية :
هل لدينا تاريخ حقيقي وموضوعي معادي ومناهض للشعب وللدولة؟
هذا السؤال ربما سيجيب عنه مؤرخونا الذين ننتظر أن يشكلوا في المستقبل مدرسة أردنية جديدة لإعادة قراءة ماضينا الحي الذي لم يزل يعيش بيننا ويحكمنا..
ــ النص الكامل غير المنقوص لكلمتي التي ألقيتها في تقديمي لحفل إشهار كتاب " وثيقة أم قيس وملاحقها وسياقها التاريخي " لمؤلفه المهندس محمد رفيع في المركز الثقافي الملكي مساء أمس الأحد.

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