أسعار الذهب تستقر مع استعداد المستثمرين لأسبوع حاسم للاقتصاد العالمي

(MENAFN
) استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين مع استعداد المستثمرين لأسبوع حاسم للاقتصاد العالمي، يتزامن مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية وإمكانية المزيد من خفض أسعار الفائدة. وقد ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 2738.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 0012 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى تاريخي له عند 2790.15 دولار يوم الخميس. بينما استقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكية عند 2747.50 دولار.
وقبل ساعات من الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة يوم غدٍ الثلاثاء، تكشف استطلاعات الرأي عن منافسة حادة بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب. يترقب السوق قرار الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بشأن ما إذا كان سيتم خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تعليقات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومسؤولين آخرين في البنك.
أظهر أداة FedWatch أن الاقتصاديين يتوقعون فرصة بنسبة 98 بالمئة أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع. أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.4 بالمئة لتصل إلى 32.54 دولار للأونصة، وانخفضت البلاتين بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 991.72 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 1108.36 دولار.
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