انخفاض أرباح رايان إير بنسبة 18 في المائة في النصف الأول ، أقل من التوقعات

(MENAFN
) أفادت شركة رايان إير بتحقيق أرباح بعد الضرائب أقل قليلاً من توقعات المحللين خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى سبتمبر، حيث انخفضت متوسطات الأسعار بنسبة 10 بالمئة خلال هذه الفترة، التي تعد عادةً الوقت الذي تحقق فيه أكبر شركة طيران
منخفضة التكلفة في أوروبا معظم أرباحها. على الرغم من انخفاض الأسعار، أشارت رايان إير إلى أن الانخفاضات في الأسعار كانت قريبة من التوازن، وأنها تتوقع أن تكون متوسطات الأسعار في الربع الحالي "أقل قليلاً" مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكانت الأرباح بعد الضرائب لشركة الطيران في النصف الأول من العام 1.79 مليار يورو (1.95 مليار دولار)، وهو ما كان أقل بقليل من 1.8 مليار يورو المتوقع في استبيان للشركة شمل المحللين، كما مثلت هذه الأرقام انخفاضًا بنسبة 18 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يعكس تأثير الأسعار المنخفضة على الربحية الإجمالية.
أغلقت أسهم رايان إير، التي تمثل أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب، عند 18.02 يورو يوم الجمعة، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 5.5 بالمئة منذ بداية العام. وقد تفاقم هذا الانخفاض في سعر السهم في يوليو عندما أعلنت الشركة عن انخفاض أرباحها بنسبة تقارب 50 بالمئة في الأشهر الثلاثة التي انتهت في يونيو.
ومع ذلك، تعافت الأسهم منذ ذلك الحين، مدعومةً بتعليقات أكثر تفاؤلاً بشأن التسعير التي أدلت بها الشركة في أواخر الصيف. يشير هذا التحول في المشاعر إلى أن المستثمرين يستعيدون الثقة في قدرة رايان إير على تجاوز التحديات التي تفرضها تقلبات أسعار التذاكر وظروف السوق.
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