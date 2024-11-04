الريال الإيراني يشهد أول انخفاض منذ عام 1979 بسبب مخاوف من الرد

(MENAFN
) انهار سعر العملة الإيرانية، الريال، بشكل كبير مقابل العملات الأجنبية، لا سيما الدولار الأمريكي، مما يمثل أول انهيار من نوعه منذ عام 1979. وقد أبلغت وسائل الإعلام الإيرانية عن هذا التطور المقلق يوم الأحد، مما يسلط الضوء على الصعوبات الاقتصادية المستمرة التي تواجه البلاد. تعكس هذه الوضعية التحديات الأوسع التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني، الذي يتعرض لضغوط من عوامل داخلية وخارجية متعددة.
وفقًا لموقع "تيجارة نيوز" الإيراني، أظهرت المعاملات الصباحية يوم الأحد في السوق المفتوحة بطهران أن سعر الدولار الأمريكي تجاوز 700,000 ريال. تشير هذه الزيادة الحادة إلى انخفاض حاد في قيمة الريال، مما أثر بشكل كبير على القوة الشرائية للمواطنين الإيرانيين. وأشار التقرير إلى أن سعر بيع الدولار بلغ 702,000 ريال، وهو تباين صارخ مقارنةً بالسعر الذي كان يتم تداوله قبل حوالي أسبوعين، والذي كان يقارب 640,000 ريال.
بالإضافة إلى الدولار، شهدت العملات الأجنبية الأخرى أيضًا زيادات كبيرة في القيمة خلال تداولات يوم الأحد. تم تداول اليورو بأكثر من 760,000 ريال إيراني، في حين بلغ سعر الجنيه الإسترليني حوالي 900,000 ريال. وتسلط هذه الأرقام الضوء على مدى تدهور الريال وتبرز التحديات الاقتصادية التي يواجهها الإيرانيون في معاملات حياتهم اليومية.
نسب الموقع هذا الارتفاع في أسعار الصرف إلى التوترات الإقليمية، ولا سيما المخاوف بشأن رد فعل إيران المحتمل على هجوم حديث شنه الاحتلال الإسرائيلي. من المحتمل أن تساهم هذه الشكوك الجيوسياسية في غياب الثقة في الريال، مما يدفع المتداولين والمواطنين على حد سواء إلى البحث عن ملاذ في العملات الأجنبية كوسيلة أكثر استقرارًا للاحتفاظ بالقيمة في ظل الأزمة المتصاعدة.
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