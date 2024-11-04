أرباح STC الفصلية تفوق التوقعات بنحو الثلث رغم تراجعها 5% - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت“شركة الاتصالات السعودية” (STC) اليوم الاثنين تراجع أرباحها الصافية 5.3% على أساس سنوي في الربع الثالث وعزت ذلك لأسباب منها ارتفاع المصاريف التشغيلية وتأثير أرباح لمرة واحدة في الربع المماثل من العام الماضي.

أرباح الشركة فاقت متوسط توقعات المحللين بنحو الثلث تقريباً، إذ كانت التقديرات تشير إلى تحقيق ربح قدره3.5 مليار ريال.

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بلغت الأرباح الصافية للشركة 4.64 مليار ريال بين يوليو وسبتمبر مقارنة مع 4.9 مليار ريال في الربع الثالث من 2023 شملت مكاسب غير متكررة بقيمة حوالي 1.3 مليار ريال من بيع أرض بمدينة الخبر.

وزادت إيرادات“إس تي سي” بنسبة 3.4% تقريباً إلى 18.64 مليار ريال خلال الربع الثالث بفضل ارتفاع إيرادات الشركة السعودية ووحداتها التابعة بنسبة 0.5% و9.7% على الترتيب.

وقفز صافي الربح من العمليات غير المستمرة لأكثر من مثليه مسجلاً 385 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 مقارنة مع 191 مليوناً قبل عام.

قالت“إس تي سي” في بيان منفصل إنها ستوزع أرباحاً نقدية بنحو ملياري ريال عن الربع بواقع 0.4 ريال للسهم.

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