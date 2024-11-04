أرباح STC الفصلية تفوق التوقعات بنحو الثلث رغم تراجعها 5% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت“شركة الاتصالات السعودية” (STC) اليوم الاثنين تراجع أرباحها الصافية 5.3% على أساس سنوي في الربع الثالث وعزت ذلك لأسباب منها ارتفاع المصاريف التشغيلية وتأثير أرباح لمرة واحدة في الربع المماثل من العام الماضي.
أرباح الشركة فاقت متوسط توقعات المحللين بنحو الثلث تقريباً، إذ كانت التقديرات تشير إلى تحقيق ربح قدره3.5 مليار ريال.
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بلغت الأرباح الصافية للشركة 4.64 مليار ريال بين يوليو وسبتمبر مقارنة مع 4.9 مليار ريال في الربع الثالث من 2023 شملت مكاسب غير متكررة بقيمة حوالي 1.3 مليار ريال من بيع أرض بمدينة الخبر.
وزادت إيرادات“إس تي سي” بنسبة 3.4% تقريباً إلى 18.64 مليار ريال خلال الربع الثالث بفضل ارتفاع إيرادات الشركة السعودية ووحداتها التابعة بنسبة 0.5% و9.7% على الترتيب.
وقفز صافي الربح من العمليات غير المستمرة لأكثر من مثليه مسجلاً 385 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 مقارنة مع 191 مليوناً قبل عام.
قالت“إس تي سي” في بيان منفصل إنها ستوزع أرباحاً نقدية بنحو ملياري ريال عن الربع بواقع 0.4 ريال للسهم.
المصدر:
MENAFN04112024000202011048ID1108847278
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