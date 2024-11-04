إنفيديا تحل بدلاً من إنتل على مؤشر داو جونز - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) انضمت“إنفيديا”، الشركة المتخصصة في صناعة الرقائق والتي تلعب دوراً محورياً في ثورة الذكاء الاصطناعي، إلى أقدم المؤشرات الثلاثة الرئيسية لسوق الأسهم في“وول ستريت”.

ستحل“إنفيديا” مكان منافستها“إنتل” على مؤشر“داو جونز” الصناعي الذي يبلغ عمره 128 عاماً، وذلك قبل بدء في 8 نوفمبر، بحسب بيان صدر مساء الجمعة عن“إس آند بي إنديسيز”. كذلك ستنضم شركة“شيروين ويليامز” (Sherwin-Williams) إلى المؤشر لتحل محل شركة“داو” (Dow).

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إضافة شركة“إنفيديا” إلى مؤشر الأسهم الممتازة يعكس قوة الارتفاع المدفوع بالذكاء الاصطناعي، والذي زاد من قيمة الشركة بنسبة 900% خلال الـ24 شهراً الماضية. كان مؤشر“داو جونز” الصناعي هو المؤشر الرئيسي الوحيد للأسهم الأمريكية الذي لم يشمل“إنفيديا” حتى الآن.

طفرة الذكاء الاصطناعي

“تُعتبر (إنفيديا) شركة ناجحة تُدار بشكل جيد، وانضمامها إلى مؤشر (داو) يظهر مدى قوتها ونجاحها في السنوات الأخيرة، إذ كانت في المكان والزمان المناسبين حينما لم يكن أحد آخر كذلك”، بحسب سكوت كولير، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأصول“أدفايزورز آسيت مانجمنت” (Advisors Asset Management).

تُعتبر“إنفيديا”، التي يقع مقرها في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، رمزاً للنجاح الكبير المرتبط بالذكاء الاصطناعي وأكبر محرك لارتفاعات سوق الأسهم. أنهت الشركة الأسبوع بقيمة سوقية بلغت 3.32 تريليون دولار، لتصبح بذلك قريبة من شركة“أبل” بحوالي 50 مليار دولار فقط. ارتفعت أسهم“إنفيديا” بنسبة 3.2% في التداول الإضافي بعد إغلاق السوق، ما يضعها في موقع يتيح لها أن تتفوق على“أبل” وتصبح أكثر الشركات قيمة في العالم بدءاً من اليوم الإثنين إذا حافظت على هذه المكاسب.

انضمت شركة“إنتل” إلى مؤشر“داو” في نوفمبر 1999 عندما تمت إضافتها مع“مايكروسوفت”، و”إس بي سي كوميونيكيشنز” (SBC Communications)، و”هوم ديبو” (Home Depot). ورغم أنها كانت الرائدة سابقاً في صناعة معالجات الكمبيوتر، إلا أن“إنتل” تواجه في الآونة الأخيرة تحديات كبيرة. وضمن خطة لتحسين أوضاعها قلصت الشركة الإنفاق لعام 2024، وخفضت عدد الوظائف، وعلقت توزيعات الأرباح للمستثمرين. فقدت أسهمها 54% من قيمتها هذا العام، وانخفضت بنسبة 2% أخرى بعد إغلاق السوق.

أزمة“إنتل”

اعتبر آدم سرحان، مؤسس شركة“50 بارك إنفستمنتس (50 Park Investments)”، أن“إنتل تراجعت بشكل كبير”. وأضاف:“مؤشر داو يتغير ويتطور. لا نريد رؤية الشركات التي كانت موجودة قبل 30 عاماً، بل نريد رؤية الشركات القوية التي تستطيع البقاء والتفوق في السوق اليوم”.

شركة“داو”، التي تقع في ميدلاند بولاية ميشيغان، انضمت إلى مؤشر“داو جونز” للأسهم الممتازة منذ عام 2019، بعدما انفصلت عن الشركة الأم“داو دوبونت”.

مؤشر“داو جونز” الصناعي، الذي بدأ لأول مرة كمؤشر يضم 12 سهماً صناعياً منها شركة“جنرال إلكتريك”، تعرض لانتقادات كونه مؤشراً أضيق نطاقاً مقارنة بمؤشر“إس آند بي 500” أو مؤشر“ناسداك 100′′، ويفتقر إلى أسهم التكنولوجيا التي هيمنت على الأسواق في السنوات الأخيرة.

هذا التغيير هو الثاني خلال هذا العام، حيث استبدلت“أمازون” شركة“والغرين بوتس ألايانس” (Walgreens Boots Alliance) في فبراير. قبل ذلك، كانت مكونات مؤشر“داو” مستقرة منذ أغسطس 2020، عندما حلت شركات“أمغين” (Amgen) و”هانيويل” (Honeywell) و”سيلزفورس” (Salesforce) محل“إكسون موبيل” و”فايزر” و”رايثيون”.

دور مؤشر“داو جونز”

تطور المؤشر على مدار أكثر من قرن ليشمل الآن 30 سهماً تضم مزيجاً من أسهم قطاعات التكنولوجيا والمال والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية. وتقوم لجنة باختيار هذه الشركات الثلاثين وترتيبها بحسب سعر السهم وليس بناءً على القيمة السوقية، كما هو الحال في مؤشر“إس آند بي 500”.

كانت طريقة ترتيب مؤشر“داو” للشركات بناءً على سعر السهم تحدياً أحياناً أمام شركات التكنولوجيا التي تجنبت تقسيم أسهمها وغالباً ما كانت تتداول أسهمها بأكثر من ألف دولار. ومن بين هذه الشركات كانت“إنفيديا”. قسمت“إنفيديا” أسهمها مرتين خلال السنوات الأربع الماضية، وكانت آخر عملية تقسيم بنسبة 10 مقابل 1 قد تمت في يونيو. وأغلق سعر سهم“إنفيديا” يوم الجمعة عند 135.4 دولار.

رغم أن تأثير مؤشر“داو جونز” تراجع على مر السنين بسبب تزايد اهتمام المديرين بمؤشرات تستند إلى القيمة السوقية، إلا أنه لا يزال يشكل مجموعةً متميزةً ويظل واحداً من أهم المؤشرات التي تعكس القوة الصناعية الأمريكية.

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