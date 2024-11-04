رغم التحذيرات الأميركية: إيران تهدد برد قاس ومعقد على إسرائيل

MENAFN - Palestine News ) طهران / PNN- أرسلت إيران رسالة واضحة عبر دبلوماسيين عرب، تؤكد فيها أنها تستعد لرد عسكري معقد على إسرائيل بعد الضربة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت دفاعاتها الإستراتيجية في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، يتوقع أن يتضمن الرد الإيراني رؤوسا حربية متطورة وصواريخ باليستية أقوى من تلك المستخدمة في الهجمات السابقة.

أفادت مصادر دبلوماسية عربية أن إيران أبلغت دول المنطقة بخطة ردها، التي تشمل مشاركة الجيش النظامي، إضافة إلى الحرس الثوري الإيراني.

ورغم أن الرد لن يقتصر على الصواريخ والطائرات بدون طيار، فقد صرحت طهران بأنها ستستخدم هذه الأسلحة بأعداد وأنواع متقدمة. وأوضح مسؤول إيراني أن الهجوم قد يشمل استخدام الأراضي العراقية، وقد يكون أكثر عدوانية من الضربات السابقة، مع تركيز على المنشآت العسكرية الإسرائيلية.

قال المرشد الأعلى علي خامنئي إن إيران سترد "برد قاسٍ" على الهجوم الإسرائيلي. كما أبلغت الدبلوماسية الإيرانية نظراءها العرب أنها تجهّز لرد "معقد وقوي"، يتجاوز الأسلحة التقليدية ليشمل رؤوسا حربية أكثر تدميرا.

وبالتزامن، أكدت الولايات المتحدة، عبر سفيرتها لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، أن إيران ستواجه "عواقب وخيمة" في حال تنفيذها لأي هجوم.

وفقا لمصادر إيرانية، قد تنتظر إيران حتى انقضاء الانتخابات الأميركية للرد، فيما عبرت عن تفضيلها لإدارة كامالا هاريس على عودة دونالد ترامب. وتدرس طهران خيارات الرد بشكل مكثف، بما في ذلك إمكانية الاعتماد على وكلائها الإقليميين لتجنب التورط المباشر، بينما تجري نقاشات داخلية حول تفاصيل ردها.

واستعدادا لأي تصعيد محتمل، أعلن البنتاغون عن نشر تعزيزات عسكرية في الشرق الأوسط تشمل طائرات قاذفة ومدمرات بحرية، فيما تتوقع مغادرة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" للمنطقة قريبا، ما يجعل دفاعات إسرائيل تعتمد بشكل كبير على الدعم الأميركي.