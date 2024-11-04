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الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مدخل مدينة سلفيت لليوم الثاني على التوالي

11/4/2024 4:17:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت / PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حاجزا عسكريا على المدخل الشمالي لمدينة سلفيت لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت مصادر محلية لـلوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أعاقت حركة المواطنين وقامت بتفتيش المركبات والتدقيق بهويات سائقيها.

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