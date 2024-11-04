الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مدخل مدينة سلفيت لليوم الثاني على التوالي
التاريخ
11/4/2024 4:17:41 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
سلفيت / PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حاجزا عسكريا على المدخل الشمالي لمدينة سلفيت لليوم الثاني على التوالي.
وأفادت مصادر محلية لـلوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أعاقت حركة المواطنين وقامت بتفتيش المركبات والتدقيق بهويات سائقيها.
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