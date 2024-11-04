غارات على أنحاء متفرقة من لبنان ومسيرة مفخخة نحو الجولان

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN - دخل
العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان، الإثنين، يومه الـ41 على التوالي، في وقع وسع حزب الله من نطاق هجماته الصاروخية على مواقع عسكرية إسرائيلية، فيما كثف سلاح الجو الإسرائيلي من شن غارات على مناطق مختلفة جنوبي لبنان.
ودوت صافرات الإنذار، في عدة مستوطنات إسرائيلية جنوبي الجولان السوري المحتل، وذلك تحسبا لتسلل طائرة مسيرة، بينما دوت الصافرات في مدينة صفد ومحيطها، خشية صواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم اعتراض مسيرة فوق الجولان أطلقت من الشرق، وأكد الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرتين قادمتين من الشرق إحداهما داخل المجال الجوي بالجولان.
وأعلن حزب الله عن تنفيذه 28 عملية عسكرية ضد مواقع وتجمعات للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وعلى الحدود الشمالية، وإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات بالعمق الإسرائيلي، حيث رصد الجيش الإسرائيلي نحو 105 قذائف أطلقت من لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط 4 شهداء و3 جرحى في الغارة على بلدة مشغرة في البقاع الغربي، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان إلى 2986 شهيدا و13 ألفا و402 جريح.
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