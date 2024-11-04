غارات على أنحاء متفرقة من لبنان ومسيرة مفخخة نحو الجولان

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN - العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان، الإثنين، يومه الـ41 على التوالي، في وقع وسع حزب الله من نطاق هجماته الصاروخية على مواقع عسكرية إسرائيلية، فيما كثف سلاح الجو الإسرائيلي من شن غارات على مناطق مختلفة جنوبي لبنان.

ودوت صافرات الإنذار، في عدة مستوطنات إسرائيلية جنوبي الجولان السوري المحتل، وذلك تحسبا لتسلل طائرة مسيرة، بينما دوت الصافرات في مدينة صفد ومحيطها، خشية أطلقت من الأراضي اللبنانية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم اعتراض مسيرة فوق الجولان أطلقت من الشرق، وأكد الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرتين قادمتين من الشرق إحداهما داخل المجال الجوي بالجولان.

وأعلن حزب الله عن تنفيذه 28 عملية عسكرية ضد مواقع وتجمعات للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وعلى الحدود الشمالية، وإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات بالعمق الإسرائيلي، حيث رصد الجيش الإسرائيلي نحو 105 قذائف أطلقت من لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط 4 شهداء و3 جرحى في الغارة على بلدة مشغرة في البقاع الغربي، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان إلى 2986 شهيدا و13 ألفا و402 جريح.