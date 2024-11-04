الاحتلال يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لقطف الزيتون في قصرة جنوب نابلس

MENAFN - Palestine News ) نابلس / PNN - منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون في قرية قصرة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال ومستعمر من "مجدوليم" الجاثمة عنوة على أراضي القرية، اقتحموا المنطقة الشمالية وجزء من المنطقة الشرقية، ومنعوا المزارعين تحت تهديد السلاح من الوصول إلى أراضيهم هناك، لقطف ثمار الزيتون، وأجبروهم على المغادرة.

وقال الناشط فؤاد حسن من قصرة، إن عائلته تملك 12 دونما في هذه المنطقة، وتم منعهم من الوصول إليها هذا الصباح لقطف الزيتون.

وأضاف أن تلك المنطقة كان يتم قطف الزيتون منها سنويا بشكل اعتيادي، دون الحاجة لأي تنسيق من قبل سلطات الاحتلال للوصول إليها.

وشهدت قرية قصرة هذا العام يوميا، حالات منع من الوصول إلى الأراضي وقطف ثمار الزيتون من قبل جيش الاحتلال.

ويشهد موسم قطف ثمار الزيتون في الضفة الغربية هذا العام اعتداءات متكررة من قبل المستعمرين وقوات الاحتلال، وصلت إلى حد القتل، وحرق أشجار الزيتون وتقطيعها وسرقة المحصول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستعمرون منذ بدء موسم الزيتون هذا العام، وحتى التاسع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، 239 اعتداء بحق قاطفي الزيتون، بينها 109 حالات منع وصول إلى أراضيهم.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد المواطنة حنان عبد الرحمن أبو سلامة (60 عاما) من قرية فقوعة شمال شرق جنين، وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح مختلفة، إضافة إلى حرق واقتلاع مئات أشجار الزيتون، والاستيلاء على ثمارها.