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في اليوم الـــ 395 : شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منازل ومرافق في النصيرات وخان يونس

11/4/2024 2:10:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - أفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم الإثنين، باستشهاد شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة قدوحة في بلوك
(C) بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وتم نقلهما إلى مستشفى العودة، حيث تواصل الفرق الطبية جهودها لإنقاذ المصاب الذي وصفت حالته بالحرجة.

وفي تصعيد لاحق، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلًا آخر لعائلة النباهين في مخيم 2 بالنصيرات، ما أسفر عن إصابات وأضرار بالغة.

وفي الوقت ذاته، قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية شواطئ مخيم النصيرات بعدة قذائف، مما أدى إلى حالة من الذعر بين الأهالي القاطنين في المنطقة.

كما نقل المسعفون خمسة جرحى من منطقة قيزان رشوان جنوب خان يونس، حيث استهدفت غارة لطائرة مسيرة إسرائيلية منزلًا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر لتلقي العلاج.

تأتي هذه الهجمات في إطار موجة من القصف المكثف الذي يستهدف عدة مناطق في قطاع غزة، ما يعمّق الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

MENAFN04112024000205011050ID1108847014

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