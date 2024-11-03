وضع خطط استراتيجية لحماية الموارد المائية المجلس الأعلى للبيئة ينظم ((ملتقى الاستدامة المائية للمزارعين))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الافتتاح،‭ ‬أكدت‭ ‬المهندسة‭ ‬ليلى‭ ‬سبيل‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة

بالمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وضعت‭ ‬خططاً‭ ‬استراتيجية‭ ‬متنوعة‭ ‬لحماية‭ ‬الموارد‭ ‬المائية،‭ ‬والنهوض‭ ‬بالقطاع‭ ‬الزراعي،‭ ‬وزيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التزامات‭ ‬المملكة‭ ‬البيئية‭ ‬وأهدافها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬‮

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وأشادت‭ ‬المهندسة‭ ‬ليلى‭ ‬سبيل‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬المزارع‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬المائية‭ ‬وحماية‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬من‭ ‬الهدر،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬والقطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬‮

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وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ملتقى‭ ‬الاستدامة‭ ‬المائية‭ ‬للمزارعين‮»‬،‭ ‬يعد‭ ‬الملتقى‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬‮«‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬مياه‭ ‬مستدامة‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬أطلقها‭ ‬المجلس‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬لكل‭ ‬قطرة‭ ‬قصة‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للبيئة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬يسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬الملتقى‭ ‬لإيجاد‭ ‬منصة‭ ‬توعوية‭ ‬تضم‭ ‬المزارعين‭ ‬والخبراء‭ ‬والمختصين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المياه‭ ‬والزراعة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأكاديميين‭ ‬والباحثين‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬المائية‭ ‬والزراعية،‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬الساعية‭ ‬للنهوض‭ ‬بقطاع‭ ‬الزراعة‭ ‬وحماية‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭.‬

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