الملك ورئيس تتارستان يستعرضان أوجه التعاون بين البلدين وتنميتها إلى آفاق أرحب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورحب‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بفخامة‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬تتارستان‭ ‬وبمشاركته‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬المهم،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للمشاركين‭ ‬فيه‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬العمل‭ ‬المصرفي‭ ‬الإسلامي،‭ ‬منوهًا‭ ‬بدور‭ ‬المصارف‭ ‬والبنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬الإسلامية‭.‬

كما‭ ‬استعرض‭ ‬جلالته‭ ‬مع‭ ‬فخامته‭ ‬تطور‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬الوثيقة‭ ‬وأوجه‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وفرص‭ ‬تنميتها‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب،‭ ‬مشيدًا،‭ ‬بمستوى‭ ‬التقدم‭ ‬الرفيع‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬الحيوية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬المصالح‭ ‬المتبادلة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬اهتمام‭ ‬المملكة‭ ‬بتنمية‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬تتارستان‭ ‬واستثمار‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬لتعزيز‭ ‬تعاونهما‭ ‬المشترك‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬فخامة‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬تتارستان‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬على‭ ‬كرم‭ ‬الضيافة‭ ‬وحسن‭ ‬الاستقبال،‭ ‬مثمنًا‭ ‬حرص‭ ‬جلالته‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬المثمرة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭. ‬

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