الملك ورئيس تتارستان يستعرضان أوجه التعاون بين البلدين وتنميتها إلى آفاق أرحب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، أمس في قصر الصخير، فخامة الرئيس رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، رئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة زيارة فخامته للمملكة لحضور المؤتمر السنوي التاسع عشر للعمل المصرفي الإسلامي، الذي تنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) والبنك الإسلامي للتنمية.
ورحب صاحب الجلالة خلال اللقاء بفخامة رئيس جمهورية تتارستان وبمشاركته في هذا المؤتمر المهم، متمنيًا للمشاركين فيه كل التوفيق في خدمة العمل المصرفي الإسلامي، منوهًا بدور المصارف والبنوك الإسلامية وإسهاماتها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الإسلامية.
كما استعرض جلالته مع فخامته تطور العلاقات الثنائية الوثيقة وأوجه التعاون المشترك بين البلدين وفرص تنميتها إلى آفاق أرحب، مشيدًا، بمستوى التقدم الرفيع الذي تشهده هذه العلاقات في كل المجالات الحيوية التي تعزز المصالح المتبادلة، مؤكدًا اهتمام المملكة بتنمية علاقاتها مع جمهورية تتارستان واستثمار الفرص المتاحة لتعزيز تعاونهما المشترك.
من جهته، أعرب فخامة رئيس جمهورية تتارستان عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثمنًا حرص جلالته الدائم على تعزيز علاقات التعاون المثمرة بين البلدين الشقيقين.
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