اقتراح نيابي بتخصيص 500 مليون دينار في الميزانية لتحسين معيشة المواطن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: ياسمين العقيدات
تقدم النائب خالد بوعنق باقتراح برغبة بتخصيص مبلغ لا يقل عن 500 مليون دينار في مشروع قانون الميزانية العامة القادمة 2025 – 2026 ضمن بند تحسين المعيشة الذي ورد في برنامج الحكومة.
وقال إن قضية تحسين المعيشة تعتبر من أهم الأولويات التي يجب أن تتبناها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة وضمان رفاهية المواطنين، لافتا إلى أنه مع التحديات الاقتصادية الحالية، يصبح من الضروري تخصيص ميزانيات كافية لتعزيز مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، لذا يأتي هذا المقترح برغبة لتخصيص مبلغ لا يقل عن 500 مليون دينار في الميزانية العامة القادمة 2025-2026 ضمن بند تحسين المعيشة في برنامج عمل الحكومة. وأكد أن تخصيص هذا المبلغ لصالح بند تحسين المعيشة سيحقق العديد من الفوائد منها رفع المستوى المعيشي للمواطنين من خلال تقديم الدعم المالي الذي يسهم في تحسين جود الحياة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال تقليل الفجوات الاقتصادية بين الفئات المختلفة.
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