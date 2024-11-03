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اقتراح نيابي بتخصيص 500 مليون دينار في الميزانية لتحسين معيشة المواطن

11/3/2024 7:17:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭ ‬

تقدم‭ ‬النائب‭ ‬خالد‭ ‬بوعنق‭ ‬باقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بتخصيص‭ ‬مبلغ‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬القادمة‭ ‬2025‭ ‬ ‭ ‬2026‭ ‬ضمن‭ ‬بند‭ ‬تحسين‭ ‬المعيشة‭ ‬الذي‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬قضية‭ ‬تحسين‭ ‬المعيشة‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الأولويات‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتبناها‭ ‬الحكومات‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وضمان‭ ‬رفاهية‭ ‬المواطنين،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الحالية،‭ ‬يصبح‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬تخصيص‭ ‬ميزانيات‭ ‬كافية‭ ‬لتعزيز‭ ‬مستوى‭ ‬المعيشة‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬لذا‭ ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬برغبة‭ ‬لتخصيص‭ ‬مبلغ‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬القادمة‭ ‬2025‭-‬2026‭ ‬ضمن‭ ‬بند‭ ‬تحسين‭ ‬المعيشة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬تخصيص‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬لصالح‭ ‬بند‭ ‬تحسين‭ ‬المعيشة‭ ‬سيحقق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفوائد‭ ‬منها‭ ‬رفع‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬للمواطنين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جود‭ ‬الحياة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقليل‭ ‬الفجوات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬الفئات‭ ‬المختلفة‭.‬

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