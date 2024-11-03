المرونة والابتكار والاستراتيجيات المستقبلية تتصدر مناقشات اليوم الأول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتضمنت‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬الاستثمار‭ ‬لتعزيز‭ ‬المرونة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬سريع‭ ‬التغير‮»‬‭ ‬مناقشات‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬سبل‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الراهنة‭ ‬مثل‭ ‬التضخم‭ ‬والتوترات‭ ‬الجيوسياسية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استعراض‭ ‬فرص‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والانتقال‭ ‬إلى‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭.‬

وركز‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تحقيق‭ ‬المرونة‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل،‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الأهمية‭ ‬الاستثنائية‭ ‬مثل‭ ‬مرونة‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬المشهد‭ ‬التجاري‭ ‬العالمي‭ ‬المتغير،‭ ‬وتهيئة‭ ‬وإعداد‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬للمتطلبات‭ ‬والتوقعات‭ ‬المستقبلية،‭ ‬وخفض‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الصناعية،‭ ‬وتأثير‭ ‬القطاعات‭ ‬المزدهرة‭ ‬مثل‭ ‬التجارة‭ ‬الالكترونية‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬الحلقة‭ ‬النقاشية‭ ‬الافتتاحية‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وخالد‭ ‬الفالح‭ ‬وزير‭ ‬الاستثمار‭ ‬السعودي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اللورد‭ ‬جيري‭ ‬جريمستون‭ ‬وزير‭ ‬الاستثمار‭ ‬السابق‭ ‬بوزارة‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬ووزارة‭ ‬الأعمال‭ ‬والطاقة‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬الصناعية‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وعضو‭ ‬شركة‭ ‬تشايرمان‭ ‬جيمكوب‭ ‬كابيتال،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬المتحدثون‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬الإقليمي،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الابتكار‭ ‬التكنولوجي،‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية‭.‬

فيما‭ ‬ركزت‭ ‬جلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬تحول‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‮»‬‭ ‬على‭ ‬استراتيجيات‭ ‬التصنيع‭ ‬القريب‭ ‬من‭ ‬الأسواق،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬السريعة‭ ‬النمو‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬وناقشت‭ ‬التأثيرات‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬التجارية‭ ‬الرئيسية‭ ‬وسلاسل‭ ‬الإمداد‭ ‬العالمية‭. ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬هنادي‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬أجيليتي،‭ ‬وكيث‭ ‬سفيندسين‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬إيه‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬ترمينالز،‭ ‬ومارك‭ ‬بيرنز،‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬غلف‭ ‬ستريم،‭ ‬وشدد‭ ‬المشاركون‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬توافر‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الحديثة‭ ‬وتكثيف‭ ‬جهود‭ ‬الرقمنة‭ ‬لتبسيط‭ ‬الإجراءات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتجارة‭ ‬العالمية‭. ‬كما‭ ‬تضمن‭ ‬النقاش‭ ‬أهمية‭ ‬تنويع‭ ‬مسارات‭ ‬التجارة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬كخطوات‭ ‬أساسية‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬المحتملة‭ ‬في‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد‭ ‬العالمية‭. ‬وشاركت‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف،‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬جلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬إعداد‭ ‬قوة‭ ‬عاملة‭ ‬جاهزة‭ ‬للمستقبل‮»‬‭. ‬وفيها‭ ‬أكدت‭ ‬الخليف‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكات‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬لدعم‭ ‬هذه‭ ‬الجهود،‭ ‬وكذلك‭ ‬ضرورة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬لتلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬فوائد‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬لتعزيز‭ ‬تنقل‭ ‬المواهب‭.‬

ويوفر‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬2024‭ ‬منصة‭ ‬مثالية‭ ‬للحكومات‭ ‬وقطاعات‭ ‬الأعمال‭ ‬لاستكشاف‭ ‬الحلول‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬النمو‭ ‬المستدام،‭ ‬ومعالجة‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الحالية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استكشاف‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الطويلة‭ ‬المدى‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭. ‬وسيسهم‭ ‬المنتدى،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬إنجازات‭ ‬المنطقة‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬السياسات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المتقدمة،‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كبوابة‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬وتأكيد‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭.‬

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