المرونة والابتكار والاستراتيجيات المستقبلية تتصدر مناقشات اليوم الأول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تصدرت مواضيع في غاية الأهمية كالمرونة والابتكار والاستراتيجيات المستقبلية جدول أعمال منتدى بوابة الخليج 2024، حيث شهد اليوم الأول من المنتدى تجمعًا بارزاً ضم 250 مشاركًا، من بينهم وزراء حكوميون وقادة أعمال من مختلف أنحاء العالم. ويُعقد منتدى بوابة الخليج 2024 الذي ينظمه مجلس التنمية الاقتصادية في المنامة يومي 3 و4 نوفمبر 2024، ويهدف إلى تسليط الضوء على الاستراتيجيات المستقبلية في الصناعات والاقتصادات الناشئة، مع التركيز على فرص النمو الاستثنائية التي تقدمها دول مجلس التعاون الخليجي.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول التي عقدت تحت شعار «الاستثمار لتعزيز المرونة في عالم سريع التغير» مناقشات رفيعة المستوى ركزت على سبل مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة مثل التضخم والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب استعراض فرص التحول الرقمي والانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وركز جدول الأعمال على أهمية تحقيق المرونة والنمو المستدام على المدى الطويل، حيث تمت مناقشة مجموعة من المواضيع ذات الأهمية الاستثنائية مثل مرونة التكيف مع المشهد التجاري العالمي المتغير، وتهيئة وإعداد الكوادر الوطنية للمتطلبات والتوقعات المستقبلية، وخفض انبعاثات الكربون في القطاعات الصناعية، وتأثير القطاعات المزدهرة مثل التجارة الالكترونية.
وشارك في الحلقة النقاشية الافتتاحية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، وخالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، إلى جانب اللورد جيري جريمستون وزير الاستثمار السابق بوزارة التجارة الدولية ووزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية بالمملكة المتحدة وعضو شركة تشايرمان جيمكوب كابيتال، حيث أكد المتحدثون خلال الجلسة أهمية تعزيز التكامل الإقليمي، ولا سيما في مجالات الابتكار التكنولوجي، للاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الحد من المخاطر الحالية والمستقبلية.
فيما ركزت جلسة نقاشية بعنوان «التكيف مع تحول التجارة العالمية» على استراتيجيات التصنيع القريب من الأسواق، وخصوصاً في القطاعات السريعة النمو التي تعتمد على التكنولوجيا، وناقشت التأثيرات على المراكز التجارية الرئيسية وسلاسل الإمداد العالمية. وشارك في الجلسة عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في البحرين، إلى جانب هنادي الصالح رئيس مجلس إدارة أجيليتي، وكيث سفيندسين الرئيس التنفيذي لشركة إيه بي إم ترمينالز، ومارك بيرنز، رئيس شركة غلف ستريم، وشدد المشاركون على أهمية توافر البنية التحتية الحديثة وتكثيف جهود الرقمنة لتبسيط الإجراءات المرتبطة بالتجارة العالمية. كما تضمن النقاش أهمية تنويع مسارات التجارة وتعزيز الشراكات كخطوات أساسية للتغلب على التحديات المحتملة في سلاسل الإمداد العالمية. وشاركت نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، جلسة نقاشية في اليوم الأول بعنوان «إعداد قوة عاملة جاهزة للمستقبل». وفيها أكدت الخليف أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم هذه الجهود، وكذلك ضرورة الاستثمار في تطوير المهارات لتلبية متطلبات الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى فوائد التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز تنقل المواهب.
ويوفر منتدى بوابة الخليج 2024 منصة مثالية للحكومات وقطاعات الأعمال لاستكشاف الحلول والاستراتيجيات التي تعزز النمو المستدام، ومعالجة التحديات الاقتصادية الحالية، بالإضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الطويلة المدى في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي. وسيسهم المنتدى، من خلال تسليط الضوء على أبرز إنجازات المنطقة بداية من التطورات التكنولوجية وصولاً إلى السياسات الاقتصادية المتقدمة، في تعزيز مكانة البحرين كبوابة للاستثمار في الخليج وتأكيد الدور المحوري لدول مجلس التعاون الخليجي في الاقتصاد العالمي.
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