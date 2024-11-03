Monday, 04 November 2024 02:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المرونة والابتكار والاستراتيجيات المستقبلية تتصدر مناقشات اليوم الأول

11/3/2024 7:17:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصدرت‭ ‬مواضيع‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الأهمية‭ ‬كالمرونة‭ ‬والابتكار‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬المستقبلية‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬شهد‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭ ‬تجمعًا‭ ‬بارزاً‭ ‬ضم‭ ‬250‭ ‬مشاركًا،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬وزراء‭ ‬حكوميون‭ ‬وقادة‭ ‬أعمال‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬ويُعقد‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬2024‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬يومي‭ ‬3‭ ‬و4‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬المستقبلية‭ ‬في‭ ‬الصناعات‭ ‬والاقتصادات‭ ‬الناشئة،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬النمو‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬

وتضمنت‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬الاستثمار‭ ‬لتعزيز‭ ‬المرونة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬سريع‭ ‬التغير‮»‬‭ ‬مناقشات‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬سبل‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الراهنة‭ ‬مثل‭ ‬التضخم‭ ‬والتوترات‭ ‬الجيوسياسية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استعراض‭ ‬فرص‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والانتقال‭ ‬إلى‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭.‬

وركز‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تحقيق‭ ‬المرونة‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل،‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الأهمية‭ ‬الاستثنائية‭ ‬مثل‭ ‬مرونة‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬المشهد‭ ‬التجاري‭ ‬العالمي‭ ‬المتغير،‭ ‬وتهيئة‭ ‬وإعداد‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬للمتطلبات‭ ‬والتوقعات‭ ‬المستقبلية،‭ ‬وخفض‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الصناعية،‭ ‬وتأثير‭ ‬القطاعات‭ ‬المزدهرة‭ ‬مثل‭ ‬التجارة‭ ‬الالكترونية‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬الحلقة‭ ‬النقاشية‭ ‬الافتتاحية‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وخالد‭ ‬الفالح‭ ‬وزير‭ ‬الاستثمار‭ ‬السعودي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اللورد‭ ‬جيري‭ ‬جريمستون‭ ‬وزير‭ ‬الاستثمار‭ ‬السابق‭ ‬بوزارة‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬ووزارة‭ ‬الأعمال‭ ‬والطاقة‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬الصناعية‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وعضو‭ ‬شركة‭ ‬تشايرمان‭ ‬جيمكوب‭ ‬كابيتال،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬المتحدثون‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬الإقليمي،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الابتكار‭ ‬التكنولوجي،‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية‭.‬

فيما‭ ‬ركزت‭ ‬جلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬تحول‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‮»‬‭ ‬على‭ ‬استراتيجيات‭ ‬التصنيع‭ ‬القريب‭ ‬من‭ ‬الأسواق،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬السريعة‭ ‬النمو‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬وناقشت‭ ‬التأثيرات‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬التجارية‭ ‬الرئيسية‭ ‬وسلاسل‭ ‬الإمداد‭ ‬العالمية‭. ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬هنادي‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬أجيليتي،‭ ‬وكيث‭ ‬سفيندسين‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬إيه‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬ترمينالز،‭ ‬ومارك‭ ‬بيرنز،‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬غلف‭ ‬ستريم،‭ ‬وشدد‭ ‬المشاركون‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬توافر‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الحديثة‭ ‬وتكثيف‭ ‬جهود‭ ‬الرقمنة‭ ‬لتبسيط‭ ‬الإجراءات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتجارة‭ ‬العالمية‭. ‬كما‭ ‬تضمن‭ ‬النقاش‭ ‬أهمية‭ ‬تنويع‭ ‬مسارات‭ ‬التجارة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬كخطوات‭ ‬أساسية‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬المحتملة‭ ‬في‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد‭ ‬العالمية‭. ‬وشاركت‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف،‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬جلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬إعداد‭ ‬قوة‭ ‬عاملة‭ ‬جاهزة‭ ‬للمستقبل‮»‬‭. ‬وفيها‭ ‬أكدت‭ ‬الخليف‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكات‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬لدعم‭ ‬هذه‭ ‬الجهود،‭ ‬وكذلك‭ ‬ضرورة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬لتلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬فوائد‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬لتعزيز‭ ‬تنقل‭ ‬المواهب‭.‬

ويوفر‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬2024‭ ‬منصة‭ ‬مثالية‭ ‬للحكومات‭ ‬وقطاعات‭ ‬الأعمال‭ ‬لاستكشاف‭ ‬الحلول‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬النمو‭ ‬المستدام،‭ ‬ومعالجة‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الحالية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استكشاف‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الطويلة‭ ‬المدى‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭. ‬وسيسهم‭ ‬المنتدى،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬إنجازات‭ ‬المنطقة‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬السياسات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المتقدمة،‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كبوابة‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬وتأكيد‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭.‬

كلمات دالة

MENAFN03112024000055011008ID1108846533

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث