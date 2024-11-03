((ألبا)) تعلن شراكتها مع ((أري للابتكار))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، أكبر مصهر للألمنيوم ذي موقع واحد في العالم، شراكتها الاستراتيجية مع شركة أري للابتكار (
ARRAY
Innovation )، وهي شركة رائدة في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية السحابية يقع مقرها في مملكة البحرين.
وتهدف هذه الشراكة إلى تسريع مسيرة التحول الرقمي للشركة نحو تطبيق مبادئ الصناعة 4.0 من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتحليل البيانات وحلول أتمتة العمليات.
وسوف تقوم شركة ARRAY بتوفير حلول مخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات وتحليل البيانات لرفع كفاءة العمليات بشركة ألبا ومختلف جوانب عملياتها التصنيعية. وتدعم هذه الجهود مسيرة الشركة نحو تطبيق مبادئ الصناعة 4.0، ووضع معايير جديدة على صعيد الإنتاج والسلامة والاستدامة في صناعة الألمنيوم.
وقد علق رئيس مجلس إدارة ألبا خالد الرميحي على هذا التعاون قائلاً: «يمثل تعاوننا الاستراتيجي مع شركة ARRAY خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة ألبا كشركة صناعية رائدة في التطبيقات التكنولوجية، حيث ستسهم هذه الشراكة في تسريع مسيرة التحول نحو الصناعة 4.0، ودفع جهود التميز التشغيلي وخفض التكلفة في شركة ألبا، كما تتماشى هذه الشراكة مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 من خلال الاستثمار في المواهب الوطنية».
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