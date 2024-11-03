((ألبا)) تعلن شراكتها مع ((أري للابتكار))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)ARRAYInnovation

وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬إلى‭ ‬تسريع‭ ‬مسيرة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬للشركة‭ ‬نحو‭ ‬تطبيق‭ ‬مبادئ‭ ‬الصناعة‭ ‬4‭.‬0‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المتقدمة‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات‭ ‬وحلول‭ ‬أتمتة‭ ‬العمليات‭.‬

وسوف‭ ‬تقوم‭ ‬شركة‭ ‬ ARRAY ‭ ‬بتوفير‭ ‬حلول‭ ‬مخصصة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتعلم‭ ‬الآلات‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات‭ ‬لرفع‭ ‬كفاءة‭ ‬العمليات‭ ‬بشركة‭ ‬ألبا‭ ‬ومختلف‭ ‬جوانب‭ ‬عملياتها‭ ‬التصنيعية‭. ‬وتدعم‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬مسيرة‭ ‬الشركة‭ ‬نحو‭ ‬تطبيق‭ ‬مبادئ‭ ‬الصناعة‭ ‬4‭.‬0،‭ ‬ووضع‭ ‬معايير‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الإنتاج‭ ‬والسلامة‭ ‬والاستدامة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الألمنيوم‭.‬

وقد‭ ‬علق‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬ألبا‭ ‬خالد‭ ‬الرميحي‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يمثل‭ ‬تعاوننا‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ ARRAY ‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬ألبا‭ ‬كشركة‭ ‬صناعية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬التطبيقات‭ ‬التكنولوجية،‭ ‬حيث‭ ‬ستسهم‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬مسيرة‭ ‬التحول‭ ‬نحو‭ ‬الصناعة‭ ‬4‭.‬0،‭ ‬ودفع‭ ‬جهود‭ ‬التميز‭ ‬التشغيلي‭ ‬وخفض‭ ‬التكلفة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ألبا،‭ ‬كما‭ ‬تتماشى‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المواهب‭ ‬الوطنية‮»‬‭.‬

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