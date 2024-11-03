كاظم: تنسيق متواصل بين شركات الطيران لمواجهة تحديات المنطقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات
عمان – أكد نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة طيران
الإمارات عدنان كاظم أن نتائج أعمال الجمعية العامة الـ57 للاتحاد العربي للنقل الجوي إيجابية جدا ومثمرة في كل الملفات.
ورحب كاظم، في لقاء مع "الغد" خلال أعمال الجمعية التي عقدت بدعوة من الخطوط الجوية الملكية الأردنية في البحر الميت، بأي علاقات تنسيق وشراكة وتبادل الخبرات مع الناقل الوطني الأردني، مشيرا إلى أن العلاقة بين البلدين وقيادتهما في أفضل المستويات.
وثمن استضافة الأردن والملكية الأردنية لأعمال الجمعية، مشيدا بحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال.
ويرى كاظم أن أعمال الجمعية جيدة، وهي إحدى المنصات وملتقى يجمع شركات الطيران العربية للتنسيق والاستشارة ومناقشة التوجهات المستقبلية والتحديات ومواجهتها في قطاع الطيران، لا سيما في المنطقة العربية ومن القضايا وقود الطائرات وأسعاره ووقود الطيران المستدام منخفض الكربون (ساف) وسلاسل الإمداد، والتوصيل والتحديات والتنسيق لتخفيف الصعوبات لا سيما في المنطقة العربية في ظل أجواء التصعيد.
وأكد أنه تتم متابعة تنفيذ التوصيات والاقتراحات لكل جمعية عامة سواء مع الشركات أو الدول من خلال لجان تلتقي على مدار العام للتنسيق والتشاور والمتابعة.
واشار إلى أن أعمال الجمعية العامة يشارك فيها تنفيذيون من الشركات واستشاريون وتجاريون ومهندسون وممثلون عن الشركات الصانعة للطائرات لتبادل الخبرات ووجهات النظر والآراء.
وبين أن الهدف من هذه اللقاءات والاجتماعات مواجهة التحديات مثل التكاليف وأسعار الوقود والتحديات الجغرافية وغيرها من التحديات فضلا عن كل مستجد وطارئ، وهذا جزء من الجانب الإيجابي الذي يشمل التنسيق والتشاركية والتعاون عندما تجمع شركات تحت مظلة واحد.
ويرى كاظم أن أهم ما جرى في الجمعية العامة لهذا العام مناقشة سلاسل الإمداد ووقود الطائرات المستدام والتنسيق تحت مظلة منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) للتنسيق بين الحكومات وشركات الطيران.
وقال إن لكل جمعية عامة خصوصيتها وأولوياتها وملفاتها، وتتغير المواضيع والقضايا والصعوبات والمستجدات والأولويات من جمعية لأخرى. وتبعا لذلك تتغير الأهداف في ظل تسارع للأحداث وتغيير في التحديات، تصل حدا لا تمكن الشركات من وضع إستراتيجيات طويلة الأمد.
وردا على سؤال حول التحديات أمام الطيران في العالم والمنطقة العربية من جائحة كوفيد 19 والطيران منخفض التكاليف والتصعيد في المنطقة والتنسيق لمواجهة هذه التحديات، أكد كاظم أن هناك تنسيقا مستمرا ومتواصلا وتبادلا للخبرات ونحن في طيران الإمارات من كبرى الشركات في العالم والإقليم نشارك مع المنظمات والجمعيات وخلال هذه الاجتماعات في تبادل المعلومات والمعرفة في الجانب التجاري والعملياتي أو الهندسي وعندما نجتمع هناك تنسيق وتبادل آراء نساعد بعضنا والتخفيف من الصعوبات المتعددة.
ويرى كاظم أن العلاقة مع شركات الطيران منخفضة التكاليف ليست تنافسية بل تكاملية فكل نوع من الشركات يخدم فئات من المجتمع فالشركات منخفضة التكاليف أتاحت فرصة لمن لا يستطيع السفر مع الشركات الأخرى بسبب أسعار التذاكر.
وحول الخطط التوسعية لطيران الإمارات بين كاظم أن لدينا خطة مستقبلية كبيرة للوصول إلى أسطول يتكون من 305 طائرات كبيرة بحلول عام 2033، فهناك طلبيات كبيرة حتى هذا العام، كما أن لدينا خططا للتوسع في أفريقيا وأميركيا الشمالية وأستراليا والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية.
وردا على سؤال حول إمكانية وجود علاقة شراكة وتعاون مع الملكية الأردنية في ظل تميز العلاقات بين الأردن والإمارات، قال كاظم إن الأردن من المحطات المهمة والعلاقات في أفضل مستوياتها، ولدينا علاقات تعاون وشراكة مع 162 شركة ولا مانع من الشراكة والتنسيق مع الخطوط الأردنية.
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