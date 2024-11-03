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كاظم: تنسيق متواصل بين شركات الطيران لمواجهة تحديات المنطقة

11/3/2024 2:35:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات






عمان – أكد نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة طيران الإمارات عدنان كاظم أن نتائج أعمال الجمعية العامة الـ57 للاتحاد العربي للنقل الجوي إيجابية جدا ومثمرة في كل الملفات.
ورحب كاظم، في لقاء مع "الغد" خلال أعمال الجمعية التي عقدت بدعوة من الخطوط الجوية الملكية الأردنية في البحر الميت، بأي علاقات تنسيق وشراكة وتبادل الخبرات مع الناقل الوطني الأردني، مشيرا إلى أن العلاقة بين البلدين وقيادتهما في أفضل المستويات.
وثمن استضافة الأردن والملكية الأردنية لأعمال الجمعية، مشيدا بحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال.
ويرى كاظم أن أعمال الجمعية جيدة، وهي إحدى المنصات وملتقى يجمع شركات الطيران العربية للتنسيق والاستشارة ومناقشة التوجهات المستقبلية والتحديات ومواجهتها في قطاع الطيران، لا سيما في المنطقة العربية ومن القضايا وقود الطائرات وأسعاره ووقود الطيران المستدام منخفض الكربون (ساف) وسلاسل الإمداد، والتوصيل والتحديات والتنسيق لتخفيف الصعوبات لا سيما في المنطقة العربية في ظل أجواء التصعيد.
وأكد أنه تتم متابعة تنفيذ التوصيات والاقتراحات لكل جمعية عامة سواء مع الشركات أو الدول من خلال لجان تلتقي على مدار العام للتنسيق والتشاور والمتابعة.
واشار إلى أن أعمال الجمعية العامة يشارك فيها تنفيذيون من الشركات واستشاريون وتجاريون ومهندسون وممثلون عن الشركات الصانعة للطائرات لتبادل الخبرات ووجهات النظر والآراء.
وبين أن الهدف من هذه اللقاءات والاجتماعات مواجهة التحديات مثل التكاليف وأسعار الوقود والتحديات الجغرافية وغيرها من التحديات فضلا عن كل مستجد وطارئ، وهذا جزء من الجانب الإيجابي الذي يشمل التنسيق والتشاركية والتعاون عندما تجمع شركات تحت مظلة واحد.
ويرى كاظم أن أهم ما جرى في الجمعية العامة لهذا العام مناقشة سلاسل الإمداد ووقود الطائرات المستدام والتنسيق تحت مظلة منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) للتنسيق بين الحكومات وشركات الطيران.
وقال إن لكل جمعية عامة خصوصيتها وأولوياتها وملفاتها، وتتغير المواضيع والقضايا والصعوبات والمستجدات والأولويات من جمعية لأخرى. وتبعا لذلك تتغير الأهداف في ظل تسارع للأحداث وتغيير في التحديات، تصل حدا لا تمكن الشركات من وضع إستراتيجيات طويلة الأمد.
وردا على سؤال حول التحديات أمام الطيران في العالم والمنطقة العربية من جائحة كوفيد 19 والطيران منخفض التكاليف والتصعيد في المنطقة والتنسيق لمواجهة هذه التحديات، أكد كاظم أن هناك تنسيقا مستمرا ومتواصلا وتبادلا للخبرات ونحن في طيران الإمارات من كبرى الشركات في العالم والإقليم نشارك مع المنظمات والجمعيات وخلال هذه الاجتماعات في تبادل المعلومات والمعرفة في الجانب التجاري والعملياتي أو الهندسي وعندما نجتمع هناك تنسيق وتبادل آراء نساعد بعضنا والتخفيف من الصعوبات المتعددة.
ويرى كاظم أن العلاقة مع شركات الطيران منخفضة التكاليف ليست تنافسية بل تكاملية فكل نوع من الشركات يخدم فئات من المجتمع فالشركات منخفضة التكاليف أتاحت فرصة لمن لا يستطيع السفر مع الشركات الأخرى بسبب أسعار التذاكر.
وحول الخطط التوسعية لطيران الإمارات بين كاظم أن لدينا خطة مستقبلية كبيرة للوصول إلى أسطول يتكون من 305 طائرات كبيرة بحلول عام 2033، فهناك طلبيات كبيرة حتى هذا العام، كما أن لدينا خططا للتوسع في أفريقيا وأميركيا الشمالية وأستراليا والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية.
وردا على سؤال حول إمكانية وجود علاقة شراكة وتعاون مع الملكية الأردنية في ظل تميز العلاقات بين الأردن والإمارات، قال كاظم إن الأردن من المحطات المهمة والعلاقات في أفضل مستوياتها، ولدينا علاقات تعاون وشراكة مع 162 شركة ولا مانع من الشراكة والتنسيق مع الخطوط الأردنية.

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