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مبادرة مستقبل الاستثمار

11/3/2024 2:35:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عدنان أحمد يوسف*






عدنان أحمد يوسف*

لا شك أن هناك وعيا أمميا متزايدا بضرورة تسخير موجة التحولات الرقمية المتسارعة في خدمة الإنسانية وتطوير المجتمعات البشرية وبيئتها واستدامتها، وتجنب مخاطر الوقوع في فخ الانقياد الأعمى وراء هذه التحولات لتسيطر على حياة البشر والمجتمعات.
ما يفرحنا أكثر هو رؤية تنامي هذا الوعي، والعالم تسهم في قيادته دول عربية عديدة، في المقدمة منها المملكة العربية السعودية التي نجحت بذكاء في مزج خططها لجذب الاستثمار من جهة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية من جهة ثانية، في ضخ الأموال لبناء مجتمعات وتنمية أعمال ومشاريع مستدامة وصديقة للبيئة.
مبادرة مستقبل الاستثمار التي انتهت أعمال نسختها الثامنة قبل أيام، انطلقت أول نسخة منها العام 2017، مستهدفة في البدء المساعدة في جذب رؤوس أموال أجنبية في إطار إصلاحات غرضها إنهاء اعتماد السعودية على صادرات النفط ولتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
لكنها عبر هذه السنوات، ومع تسارع التحولات التي يشهدها العالم على المستويات الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، تطورت رؤية وأهداف هذه المبادرة لتصبح منصة عالمية للتعامل مع قضايا المستقبل؛ حيث حملت شعارات مثل "الاستثمار في الإنسانية" و"الاستثمار في الإنسانية: تمكين نظام عالمي جديد"، تجمع القادة والخبراء والمستثمرين والمبتكرين وأبرز الشخصيات الإعلامية من جميع أنحاء العالم بهدف استكشاف الحلول الرائدة التي تتصدى للتحديات المجتمعية وتعمل على تشجيع الجهود الرامية إلى معالجتها، وتعزيز التعاون والتآزر الدولي لأجل إحداث التأثير المنشود في مستقبل الإنسانية.
ولو ألقينا نظرة على طبيعة بعض المشاريع والاتفاقيات التي وقعت في النسخة الأخيرة من المبادرة التي انتهت قبل أيام، للاحظنا بكل وضوح الأهداف المجتمعية التي تركز عليها هذه المشاريع والاتفاقيات، فقد ركزت مبادرة مستقبل الاستثمار للعام الحالي على التطورات المستمرة في المشهد العالمي للتحديات، والأولويات الملحة، مثل تكلفة المعيشة والحوكمة والرعاية الصحية، وحث أصحاب المصلحة على مواءمة استراتيجياتهم مع أهداف التنمية المستدامة، وإيجاد حلول مؤثرة في خدمة الإنسانية، مؤكدة الالتزام بتعزيز التغيير الإيجابي عبر مختلف القطاعات، مع التركيز على التنمية المستدامة والابتكار.
وخلاصة القول، إن الغرض من التطرق إلى هذا الموضوع هو تأكيد ضرورة تنبه البشرية وصناع القرار في العالم بأن البناء الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات والاستثمار في التكنولوجية الرقمية وتوسع استخداماتها في حياتنا الشخصية ومجتمعاتنا وأعمال الشركات والحكومات، كل هذه الجهود يجب أن تؤطر بهدف مركزي هو أن تتوجه جميعها لخدمة البشرية نفسها، واستدامة المجتمعات ورفاهيتها، ورفاهية الإنسان، وليس العكس بأن تسخر المجتمعات والأفراد لخدمتها.
*خبير مصرفي

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