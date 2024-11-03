"شي إن" تطرح تشكيلاتها الجديدة لموسم خريف وشتاء 2024

(MENAFN
Editorial) تحت عنوان "من اللؤلؤ إلى التوهج المتألق" : رحلة عبر الروعة العربية"
التشكيلات الجديدة مصممة لإبراز روح الشباب السعودي، وتم إطلاقها خلال عرض أزياء مميز في الرياض بحضور مجموعة من أبرز وجوه الموضة ومحبي العلامة التجارية في المملكة
الرياض، المملكة العربية السعودية، 2 نوفمبر 2024: كشفت "شي إن"، الشركة العالمية الرائدة في مجال التسوق الإلكتروني للأزياء عن ثلاث تشكيلات أزياء مميزة لموسم خريف وشتاء 2024 تم تصميمها خصيصاً لسوق الأزياء السعودية. وتجمع هذه التشكيلات بين الإبداع والتراث الثقافي في عرض مذهل يبرز سحر الإطلالات العربية.
وتحت عنوان " من اللؤلؤ إلى التوهج المتألق" : رحلة عبر الروعة العربية "، تم تصميم كل مجموعة خصيصاً لإبراز الجوانب المختلفة لثقافة الشباب السعودي، وتجسيد أذواقهم وأنماطهم المتنوعة في عالم الموضة بدءاً من الملابس اليومية العصرية إلى الأزياء الرسمية الأنيقة. وتضم هذه التشكيلات مجموعة متنوعة من القطع متعددة الاستخدامات لإثراء أناقة الشباب بأحدث الصيحات المستوحاة من تراث ومناظر الجزيرة العربية.
تستوحي تشكيلة Dune Silhouette إلهامها من الخطوط التي نحتتها الرياح بشكل طبيعي في الصحاري والتلال، حيث تعكس هذه المجموعة الظلال المتغيرة للكثبان الرملية بتدرج فريد من ألوان الكاكي. في حين تحاكي السراويل المصممة بشكل غير متناظر الزوابع الرملية والخطوط المنحوتة على الكثبان الرملية، مما يمنح ملابس العمل لمسة عصرية أنيقة. كما تُضفي الألوان الترابية في تصميمات التنانير متعددة الطبقات طابعاً خاصاً وأنيقاً يجسد الهدوء الكامن في الصحراء.
وبدورها تعكس تشكيلة Sunset Glow روعة مشهد غروب الشمس، وتتميز بألوانها المتدرجة من البرتقالي الغامق إلى درجات اللون الوردي الأرجواني الفاتح. وتضفي التفاصيل الرقيقة مثل الشيفون والشراشيب لمسة من الأناقة والروعة على الفساتين والبدلات لتجسد الرومانسية والغموض اللذين يلفان مشهد غروب الشمس.
أما تشكيلة Ocean Garden، فتستوحي تصاميمها من الحياة البحرية النابضة، وتركز على الألوان الشبابية. وعدا عن ذلك، تتميز هذه المجموعة بطبعات الزهور الجميلة، وطيات أوراق اللوتس، والتفاصيل الإبداعية مثل الزخارف اللؤلؤية والماسية، لتشكل بذلك تصاميم رائعة تضجّ بالحياة والحيوية. كما تساعد الألوان المنعشة والأنماط الفريدة المستخدمة في إعادة تشكيل اتجاهات الموضة لموسم الخريف والشتاء.
استقطب حفل إطلاق التشكيلات الجديدة أكثر من 30 مؤثرة بارزة في عالم الموضة، من بينهنّ نهى نبيل والمها وفوز اللواتي يتميّزن بأساليبهن الفريدة وخبرتهن الواسعة في مجال الأزياء، فجاء حضورهنّ ليضفي لمسة من الأناقة الساحرة على تلك الأمسية. وانطلاقاً من التزامها بتعزيز الروابط الوثيقة مع قاعدة عملائها، أرادت "شي إن" أن تعبر عن امتنانها لعملائها المخلصين من خلال دعوتهم لحضور عرض المعاينة الحصري، وذلك من خلال مسابقات على وسائل التواصل الاجتماعي وعمليات التسجيل داخل التطبيق.
حضرت حفل الإطلاق أيضاً العديد من الشخصيات الأخرى، ومن بينها بيان ياسين، إحدى الفنانات السعوديات الموهوبات والتي تعاونت مع "شي إن" في إطلاق تشكيلة "العودة إلى المدرسة" الخاصة والمستوحاة من الثقافة والتراث العربي. وقد عقدت "شي إن" هذه الشراكة الفنية في سبتمبر الماضي تأكيداً على تفانيها في تكريم الإبداع والتراث الإقليمي.
يشار إلى أن التشكيلات الجديدة متاحة الآن وبشكل حصري عبر الموقع الإلكتروني لـ "شي إن" وتطبيقها: أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الوسم #ShinewithSHEIN.
واحتفالاً بإطلاق التشكيلة الجديدة، تقدم "شي إن" عروضاً ترويجية حصرية خلال الفترة من 2 إلى 9 نوفمبر، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من عرض "اشترِ قطعة واحصل على الثانية مجاناً" بالإضافة إلى هدية مجانية. كما يمكنهم استخدام رمز الخصم FN20 لوقت محدود للحصول على خصم 20% على أحدث التصميمات.
علاوةً على ذلك، سيتاح لعشاق الموضة استكشاف بعض القطع المميزة من التشكيلات الجديدة إلى جانب العديد من القطع الأنيقة أخرى، حيث سيتم افتتاح صالة عرض مؤقتة خاصة في بوليفارد الرياض في 15 نوفمبر 2024.
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