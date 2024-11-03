Sunday, 03 November 2024 05:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسرائيل تبني 200 ملجأ إضافي بالجليل والجولان

11/3/2024 7:10:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN- قالت القناة "12 الإسرائيلية" اليوم الأحد، إن وزارة الجيش بدأت أعمال تحصين مبان وحماية في بلدات عدة محاذية للحدود الشمالية مع لبنان.

وأضافت القناة أن التحصين يشمل إضافة أكثر من 200 ملجأ في بلدات بالجولان والجليل الأعلى والغربي.

يأتي الكشف عن عمليات التحصين الجديدة بينما تتعرض المدن والمستوطنات "الإسرائيلية" من الحدود مع لبنان شمالا وصولا إلى حيفا وتل أبيب جنوبا لضربات صاروخية يومية من قبل "حزب الله" اللبناني.

ويضطر مئات الآلاف من الإسرائيليين للنزول إلى الملاجئ يوميا بسبب صواريخ ومسيّرات "حزب الله".

وكان الحزب دعا مؤخرا سكان 25 مستوطنة إسرائيلية في الشمال إلى مغادرة منازلهم فورا، قبل البدء في قصفها بالصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدا أنها أصبحت أهدافا مشروعة له لأنها تحولت إلى مكان انتشار واستقرار للقوات الإسرائيلية.


وأمس السبت وسّعت إسرائيل القيود على التجمعات في الجليل الأسفل وجنوب الجولان، كما تقرر تعطيل الدراسة اليوم الأحد في مدينة عكا بسبب القصف الصاروخي من قبل "حزب الله".

MENAFN03112024000205011050ID1108845621

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث