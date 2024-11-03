إسرائيل تبني 200 ملجأ إضافي بالجليل والجولان

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- قالت القناة "12 الإسرائيلية" اليوم الأحد، إن وزارة الجيش بدأت أعمال تحصين مبان وحماية في بلدات عدة محاذية للحدود الشمالية مع لبنان.

وأضافت القناة أن التحصين يشمل إضافة أكثر من 200 ملجأ في بلدات بالجولان والجليل الأعلى والغربي.

يأتي الكشف عن عمليات التحصين الجديدة بينما تتعرض المدن والمستوطنات "الإسرائيلية" من الحدود مع لبنان شمالا وصولا إلى حيفا وتل أبيب جنوبا لضربات صاروخية يومية من قبل "حزب الله" اللبناني.

ويضطر مئات الآلاف من الإسرائيليين للنزول إلى الملاجئ يوميا بسبب ومسيّرات "حزب الله".

وكان الحزب دعا مؤخرا سكان 25 مستوطنة إسرائيلية في الشمال إلى مغادرة منازلهم فورا، قبل البدء في قصفها بالصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدا أنها أصبحت أهدافا مشروعة له لأنها تحولت إلى مكان انتشار واستقرار للقوات الإسرائيلية.



وأمس السبت وسّعت إسرائيل القيود على التجمعات في الجليل الأسفل وجنوب الجولان، كما تقرر تعطيل الدراسة اليوم الأحد في مدينة عكا بسبب القصف الصاروخي من قبل "حزب الله".