أميركا تحذر إيران من أنها لن تقدر على كبح إسرائيل إذا هاجمتها

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN - موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي ومسؤول إسرائيلي سابق قولهما إن الولايات المتحدة حذرت إيران في الأيام القليلة الماضية من شن هجوم آخر على إسرائيل، وذكرت أنها لن تكون قادرة على كبح إسرائيل إذا هاجمتها طهران مجددا.

وكان موقع "أكسيوس" ذكر في وقت سابق أن المخابرات الإسرائيلية أشارت إلى أن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة، ربما قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر.

يأتي ذلك، فيما تعهد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، توجيه "رد قاس" على الهجمات التي شنتها إسرائيل على طهران بدعم من الولايات المتحدة.

في السياق، أعلنت الولايات المتحدة نشر قدرات عسكرية جديدة في الشرق الأوسط ستصل "خلال الأشهر المقبلة" في خطوة تأتي "دفاعا عن إسرائيل" ولتحذير إيران، وفق بيان أصدره البنتاغون.

وقال الجيش الأميركي إن قاذفات أميركية من طراز بي-52 وصلت إلى الشرق الأوسط.

وتعهد خامنئي السبت الرد على الهجمات التي تشنها واشنطن أو إسرائيل.

وقال أمام طلاب بطهران "على العدوين، الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، أن يعلما أنهما سيتلقيان بالتأكيد ردا قاسيا على ما يفعلانه ضد إيران ومحور المقاومة".

في 26 تشرين الأول/أكتوبر، أكد الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أهدافا عسكرية في إيران، في عملية قدمت على أنها رد على الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد إسرائيل في الأول من الشهر نفسه.

وأعلنت إسرائيل أن هجومها استهدف خصوصا منشآت لتصنيع الصواريخ وحذرت إيران من الرد، فيما قلّلت طهران من أهميته لكنها أبلغت عن مقتل خمسة أشخاص.

وقال الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني علي محمد نائيني إن إيران سترد على "العمل الشرير الجديد" في إشارة إلى الهجوم.

وأضاف "الرد على العدوان الصهيوني الأخير على إيران سيكون حتميا وحاسما وخارجا عن إدراك العدو"، وفق ما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.