أميركا تحذر إيران من أنها لن تقدر على كبح إسرائيل إذا هاجمتها

(MENAFN
- Palestine News Network
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واشنطن / PNN - نقل
موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي ومسؤول إسرائيلي سابق قولهما إن الولايات المتحدة حذرت إيران في الأيام القليلة الماضية من شن هجوم آخر على إسرائيل، وذكرت أنها لن تكون قادرة على كبح إسرائيل إذا هاجمتها طهران مجددا.
وكان موقع "أكسيوس" ذكر في وقت سابق أن المخابرات الإسرائيلية أشارت إلى أن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة، ربما قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر.
يأتي ذلك، فيما تعهد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، توجيه "رد قاس" على الهجمات التي شنتها إسرائيل على طهران بدعم من الولايات المتحدة.
في السياق، أعلنت الولايات المتحدة نشر قدرات عسكرية جديدة في الشرق الأوسط ستصل "خلال الأشهر المقبلة" في خطوة تأتي "دفاعا عن إسرائيل" ولتحذير إيران، وفق بيان أصدره البنتاغون.
وقال الجيش الأميركي إن قاذفات أميركية من طراز بي-52 وصلت إلى الشرق الأوسط.
وتعهد خامنئي السبت الرد على الهجمات التي تشنها واشنطن أو إسرائيل.
وقال أمام طلاب بطهران "على العدوين، الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، أن يعلما أنهما سيتلقيان بالتأكيد ردا قاسيا على ما يفعلانه ضد إيران ومحور المقاومة".
في 26 تشرين الأول/أكتوبر، أكد الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أهدافا عسكرية في إيران، في عملية قدمت على أنها رد على الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد إسرائيل في الأول من الشهر نفسه.
وأعلنت إسرائيل أن هجومها استهدف خصوصا منشآت لتصنيع الصواريخ وحذرت إيران من الرد، فيما قلّلت طهران من أهميته لكنها أبلغت عن مقتل خمسة أشخاص.
وقال الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني علي محمد نائيني إن إيران سترد على "العمل الشرير الجديد" في إشارة إلى الهجوم.
وأضاف "الرد على العدوان الصهيوني الأخير على إيران سيكون حتميا وحاسما وخارجا عن إدراك العدو"، وفق ما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.
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