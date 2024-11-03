ناشيونال إنترست: حربا غزة ولبنان تستهلكان عشرات المليارات من أموال الضرائب الأميركية

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN - انتقد تقرير لمجلة ناشيونال إنترست الإنفاق الأميركي على حروب إسرائيل في غزة ولبنان، مشيرا إلى أنه تجاوز ميزانيتي مراكز السيطرة على الأمراض ووكالة حماية البيئة مجتمعين، كما ندد بسياسة الولايات المتحدة بدعم حلفاء يزعزعون استقرار الشرق الأوسط، وحث على توجيه الجهود نحو إيجاد حلول سلمية.

وقال كاتب التقرير ويليام هارتونغ، مستندا إلى عمله في مشروع تكاليف الحرب التابع لجامعة براون، إن فاتورة دعم الولايات المتحدة لحروب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بجانب تكلفة عملياتها بالمنطقة، تجاوزت 22.76 مليار دولار منذ بداية حرب غزة.

وفي حين يعتبر المبلغ صغيرا نسبيا مقارنة بميزانية البنتاغون الإجمالية التي تقارب التريليون دولار سنويا، إلا إنه يعتبر ضخما مقارنة باحتياجات وطنية ملحة أخرى، ويدفع ثمنه دافعو الضرائب الأميركيون.

وأكد الكاتب على أن التكاليف البشرية لحروب إسرائيل وخيمة و"مؤلمة"، وراح ضحيتها أكثر من 40 ألف شهيد في غزة أكثرهم من النساء والأطفال، ونزح بسببها ملايين الفلسطينيين وأدت لتدمير مرافق الرعاية الصحية، والقائمة طويلة ولا يمكن حصرها، وبالتالي فمن الضروري وقف إمدادات الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل.

وأشاد التقرير بالسيناتور المستقل بيرني ساندرز والديمقراطي بيتر ويلش والسيناتور الديمقراطي جيف ميركلي لمحاولتهم وقف خطط جديدة لبيع أسلحة تزيد قيمتها على 20 مليار دولار لإسرائيل، تشمل طائرات مقاتلة من طراز إف-15 وقذائف مدفعية وقنابل موجهة، ويكمن الخطر الأكبر، برأي هارتونغ، في احتمال استجابة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لضغوط حكومة نتنياهو وقصف المنشآت النووية الإيرانية، مما سيؤدي إلى تصعيد خطير قد يجلب دمارا شاملا إلى الشرق الأوسط.

وحذر الكاتب، وهو زميل أبحاث في معهد كوينسي للحكم المسؤول، من تزايد تكاليف العمليات العسكرية الأميركية في المنطقة مع تصاعد الصراعات، بما في ذلك نشر حاملات الطائرات ومدمرات الصواريخ، وزيادة الجنود على الأرض، والاشتباكات الصاروخية مع الحوثيين، وإعطاء إسرائيل منظومة الدفاع الجوي "ثاد".