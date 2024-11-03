تحذير إسرائيلي عاجل لسكان بعلبك

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، تحذيراً لسكان منطقة بعلبك في البقاع الشرقي اللبناني بضرورة إخلاء بعض المباني في المنطقة.
وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان: "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة بعلبك، خاصة في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها".
وأوضح أدرعي أن هذه المباني قريبة من "منشآت ومصالح تابعة لحزب الله التي يعتزم الجيش الإسرائيلي استهدافها قريباً".
وأضاف أدرعي: "من أجل سلامتكم وسلامة عائلاتكم، عليكم إخلاء هذه المباني والمباني المجاورة لها فوراً، والابتعاد لمسافة لا تقل عن 500 متر، وذلك خلال الساعات الأربع القادمة".
واستمرت الغارات الإسرائيلية، يوم الأحد، على عشرات البلدات في جنوب لبنان، البقاع، ومنطقة عكار في الشمال. وتعرضت بلدة الخيام لقصف مدفعي مكثف وغارات جوية، شملت عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة.
وسُجلت غارات على بلدات حومين، كفرفيلا، شقرا، عدلون، وأنصارية، فيما استهدفت عدة بلدات في قضاء صور وبنت جبيل والنبطية أيضاً.
وشهدت بلدة مارون الراس تصعيداً لافتاً، حيث رُصدت عمليات عسكرية مكثفة في محيطها. وللمرة الأولى، نفذ الطيران الإسرائيلي غارة على منطقة جبل أكروم الحدودية مع سوريا في عكار، شمال لبنان، كما استهدف ليلاً معبري قلد السبع وجرماش في أقصى شمال شرقي البلاد.
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