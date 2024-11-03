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تحذير إسرائيلي عاجل لسكان بعلبك

11/3/2024 7:10:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN- أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، تحذيراً لسكان منطقة بعلبك في البقاع الشرقي اللبناني بضرورة إخلاء بعض المباني في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان: "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة بعلبك، خاصة في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها".

وأوضح أدرعي أن هذه المباني قريبة من "منشآت ومصالح تابعة لحزب الله التي يعتزم الجيش الإسرائيلي استهدافها قريباً".

وأضاف أدرعي: "من أجل سلامتكم وسلامة عائلاتكم، عليكم إخلاء هذه المباني والمباني المجاورة لها فوراً، والابتعاد لمسافة لا تقل عن 500 متر، وذلك خلال الساعات الأربع القادمة".

واستمرت الغارات الإسرائيلية، يوم الأحد، على عشرات البلدات في جنوب لبنان، البقاع، ومنطقة عكار في الشمال. وتعرضت بلدة الخيام لقصف مدفعي مكثف وغارات جوية، شملت عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة.

وسُجلت غارات على بلدات حومين، كفرفيلا، شقرا، عدلون، وأنصارية، فيما استهدفت عدة بلدات في قضاء صور وبنت جبيل والنبطية أيضاً.

وشهدت بلدة مارون الراس تصعيداً لافتاً، حيث رُصدت عمليات عسكرية مكثفة في محيطها. وللمرة الأولى، نفذ الطيران الإسرائيلي غارة على منطقة جبل أكروم الحدودية مع سوريا في عكار، شمال لبنان، كما استهدف ليلاً معبري قلد السبع وجرماش في أقصى شمال شرقي البلاد.

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