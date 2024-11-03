مستعمرون يسرقون ثمار الزيتون في المغير شمال شرق رام الله

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN- أقدم مستعمرون، صباح اليوم الأحد، على قطف ثمار الزيتون، وسرقتها من قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستعمرين اقتحموا برفقة قوات الاحتلال قرية المغير، وقاموا بقطف ثمار الزيتون من أشجار تعود للمواطنين: سمير أبو عليا، ورتيب النعسان، ونائل الحج محمد، وسرقوها.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن محافظات الضفة الغربية شهدت الشهر الماضي موجة إرهابية خطيرة في موسم الزيتون، بواقع 360 اعتداء، أغلبها في نابلس، و245 عمليات تخريب وسرقة واقتلاع 1401 شجرة .

وأوضحت في تقريرها الشهري الذي صدر اليوم الأحد، أن المستعمرين نفذوا 245 عمليات تخريب، ومنع وصول وسرقة لممتلكات فلسطينيين ضد قاطفي الزيتون، منها سرقة محاصيل الزيتون في 26 حالة، وسرقة معدات القطاف في 22 حالة، إضافة لسرقة 15 خيمة، وكرفان تعود للمواطنين، و3 حالات سرقة لمركبات.



وتسببت اعتداءات المستعمرين أيضا باقتلاع 1401 شجرة، منها 1339 شجرة زيتون في محافظات الخليل بـ740 شجرة، ونابلس بـ193 شجرة، ورام الله بـ178 شجرة، وبيت لحم بـ160 شجرة، وسلفيت بـ100 شجرة، وقلقيلية بـ30 شجرة.







