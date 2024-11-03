مستعمرون يسرقون ثمار الزيتون في المغير شمال شرق رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN- أقدم مستعمرون، صباح اليوم الأحد، على قطف ثمار الزيتون، وسرقتها من قرية المغير شمال شرق رام الله.
وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستعمرين اقتحموا برفقة قوات الاحتلال قرية المغير، وقاموا بقطف ثمار الزيتون من أشجار تعود للمواطنين: سمير أبو عليا، ورتيب النعسان، ونائل الحج محمد، وسرقوها.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن محافظات الضفة الغربية شهدت الشهر الماضي موجة إرهابية خطيرة في موسم الزيتون، بواقع 360 اعتداء، أغلبها في نابلس، و245 عمليات تخريب وسرقة واقتلاع 1401 شجرة .
وأوضحت في تقريرها الشهري الذي صدر اليوم الأحد، أن المستعمرين نفذوا 245 عمليات تخريب، ومنع وصول وسرقة لممتلكات فلسطينيين ضد قاطفي الزيتون، منها سرقة محاصيل الزيتون في 26 حالة، وسرقة معدات القطاف في 22 حالة، إضافة لسرقة 15 خيمة، وكرفان تعود للمواطنين، و3 حالات سرقة لمركبات.
وتسببت اعتداءات المستعمرين أيضا باقتلاع 1401 شجرة، منها 1339 شجرة زيتون في محافظات الخليل بـ740 شجرة، ونابلس بـ193 شجرة، ورام الله بـ178 شجرة، وبيت لحم بـ160 شجرة، وسلفيت بـ100 شجرة، وقلقيلية بـ30 شجرة.
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