Sunday, 03 November 2024 05:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


95 معتقلة يواجهن ظروفا اعتقالية قاسية في سجون الاحتلال

11/3/2024 7:10:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN- أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن إجمالي عدد المعتقلات لغاية اليوم بلغ 95 معتقلة، يعانين من أقسى وأسوأ الظروف الاعتقالية في سجون الاحتلال، وازدادت حدتها منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت الهيئة، في بيان، صدر اليوم الأحد، أن إدارة سجون الاحتلال تعمدت فرض عقوبات انتقامية إضافية على المعتقلات، بحرمانهن من أدنى المقومات الانسانية من لباس، وطعام، وعلاج، وعزلهم بشكل كامل عن العالم، الى جانب ما يتعرضن له من تفتيش عارٍ، وضرب، وقمع، كان آخرها اقتحام عدة اقسام في سجن "الدامون"، والتنكيل بالمعتقلات يوم 27/10/2024.

وأشارت إلى أن محامي الهيئة بزيارة المعتقلات التالية أسماؤهن والاطمئنان عليهن:
فوزان عويضة (20 عاما) من مدينة نابلس، التي اعتقلت بتاريخ 27/03/2024، وديالا عيدة من مدينة رام الله، قد تم تمديد الاعتقال الإداري لها للمرة الثالثة، ومن المتوقع الافراج عنها بتاريخ 14/01/2025، وشيماء رمضان، التي اعتقلت في شهر 07/2024.

وأضافت، أن هناك 3 معتقلات يقبعن بالعزل، وهن: (خالدة جرار، وسجى ضراغمة، ونوال أبو فتيحة).

MENAFN03112024000205011050ID1108845614

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث