95 معتقلة يواجهن ظروفا اعتقالية قاسية في سجون الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN- أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن إجمالي عدد المعتقلات لغاية اليوم بلغ 95 معتقلة، يعانين من أقسى وأسوأ الظروف الاعتقالية في سجون الاحتلال، وازدادت حدتها منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأوضحت الهيئة، في بيان، صدر اليوم الأحد، أن إدارة سجون الاحتلال تعمدت فرض عقوبات انتقامية إضافية على المعتقلات، بحرمانهن من أدنى المقومات الانسانية من لباس، وطعام، وعلاج، وعزلهم بشكل كامل عن العالم، الى جانب ما يتعرضن له من تفتيش عارٍ، وضرب، وقمع، كان آخرها اقتحام عدة اقسام في سجن "الدامون"، والتنكيل بالمعتقلات يوم 27/10/2024.
وأشارت إلى أن محامي الهيئة بزيارة المعتقلات التالية أسماؤهن والاطمئنان عليهن:
فوزان عويضة (20 عاما) من مدينة نابلس، التي اعتقلت بتاريخ 27/03/2024، وديالا عيدة من مدينة رام الله، قد تم تمديد الاعتقال الإداري لها للمرة الثالثة، ومن المتوقع الافراج عنها بتاريخ 14/01/2025، وشيماء رمضان، التي اعتقلت في شهر 07/2024.
وأضافت، أن هناك 3 معتقلات يقبعن بالعزل، وهن: (خالدة جرار، وسجى ضراغمة، ونوال أبو فتيحة).
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