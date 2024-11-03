95 معتقلة يواجهن ظروفا اعتقالية قاسية في سجون الاحتلال

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN- أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن إجمالي عدد المعتقلات لغاية اليوم بلغ 95 معتقلة، يعانين من أقسى وأسوأ الظروف الاعتقالية في سجون الاحتلال، وازدادت حدتها منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت الهيئة، في بيان، صدر اليوم الأحد، أن إدارة سجون الاحتلال تعمدت فرض عقوبات انتقامية إضافية على المعتقلات، بحرمانهن من أدنى المقومات الانسانية من لباس، وطعام، وعلاج، وعزلهم بشكل كامل عن العالم، الى جانب ما يتعرضن له من تفتيش عارٍ، وضرب، وقمع، كان آخرها اقتحام عدة اقسام في سجن "الدامون"، والتنكيل بالمعتقلات يوم 27/10/2024.

وأشارت إلى أن محامي الهيئة بزيارة المعتقلات التالية أسماؤهن والاطمئنان عليهن:

فوزان عويضة (20 عاما) من مدينة نابلس، التي اعتقلت بتاريخ 27/03/2024، وديالا عيدة من مدينة رام الله، قد تم تمديد الاعتقال الإداري لها للمرة الثالثة، ومن المتوقع الافراج عنها بتاريخ 14/01/2025، وشيماء رمضان، التي اعتقلت في شهر 07/2024.



وأضافت، أن هناك 3 معتقلات يقبعن بالعزل، وهن: (خالدة جرار، وسجى ضراغمة، ونوال أبو فتيحة).