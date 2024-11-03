قوات الاحتلال تقتحم الخضر جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة من الخضر وتمركزت في منطقة "التل"، وطاردت دراجة نارية.
يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من اقتحاماتها المتكررة للخضر، تخللتها مهاجمة الطلبة وإغلاق المحلات التجارية ودهم لمنازل المواطنين والعبث بمحتوياتها.
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