قوات الاحتلال تقتحم الخضر جنوب بيت لحم

يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من اقتحاماتها المتكررة للخضر، تخللتها مهاجمة الطلبة وإغلاق المحلات التجارية ودهم لمنازل المواطنين والعبث بمحتوياتها.

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