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قوات الاحتلال تقتحم الخضر جنوب بيت لحم

11/3/2024 7:10:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة من الخضر وتمركزت في منطقة "التل"، وطاردت دراجة نارية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من اقتحاماتها المتكررة للخضر، تخللتها مهاجمة الطلبة وإغلاق المحلات التجارية ودهم لمنازل المواطنين والعبث بمحتوياتها.

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