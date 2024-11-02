لبنان: مقتل شخصين بغارة للاحتلال في (النبطية) جنوبا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت – 2 – 11 (كونا) -- قتل شخصان وجرح اخرون اليوم السبت بغارة للاحتلال الاسرائيلي على مدينة (النبطية) في جنوب لبنان.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان الشخصين قتلا بغارة استهدفت منزلا في (حي الصالحية) بالمدينة ودمرته فيما الحقت اضرارا كبيرة في المنازل المحيطة بالمكان المستهدف.
واشارت الوكالة الى ان غارة اخرى للاحتلال دمرت منزلا في (حي فخر الدين) بالنبطية ايضا.
وافادت بأن الاحتلال استهدف بغارتين مجرى (نهر الليطاني) عند خراج بلدة (بلاط) كما شن سلسلة غارات جوية شملت بلدات (كونين وعيناتا والطيري وبنت جبيل) اضافة الى استهداف بلدتي (حومين التحتا وكفرفيلا).
وذكرت الوكالة الوطنية ان طيران الاحتلال شن شمال لبنان غارة على منطقة (جبل أكروم) وغارة أخرى على المنطقة الواقعة بين بلدتي (النصوب وحلواص) في منطقة (عكار) فيما شن غارة على معبر (جرماش قلد السبع) على الحدود الشمالية الغربية لبلدة (الهرمل) مع سوريا وغارة أخرى على معبر (أكوم) داخل الاراضي السورية. (النهاية)
أ ي ب / ر ج
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