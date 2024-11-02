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تكريم التشكيلي الصندل بعد 13 عاما من وفاته

11/2/2024 11:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) تكريمًا للتشكيلي السعودي الراحل، محمد الصندل -رحمه الله-، بعد 13 عامًا من وفاته، انطلقت فعاليات معرض دار نورة الموسى السنوي بالأحساء في نسخته الثانية، بتخصيص ركن في المعرض، يضم مجموعة من أعماله، وسيرته الفنية في المدرسة الواقعية، ومرت سيرته التشكيلية بعدة تجارب، التي من بينها: الحياة الاجتماعية، والطبيعة، والأسواق والواحة الزراعية، ورصد بعض المظاهر الاجتماعية في المحيط الأحسائي القديم كليلة الحناء، وحياة الفلاح، والنساء بأزيائهن التقليدية، وبعض أركان المنزل الأحسائي القديم، وطريقة الري القديمة، بالإضافة إلى بعض المهن والحرف الشعبية.
40 عامًا
استطاعت أسرة الراحل الصندل، الحفاظ على جودة اللوحات، وتجاوز أعمار بعضها الـ40 عامًا، بالإضافة إلى طباعة نسخ من لوحات الراحل، وطرحها للاقتناء من المهتمين والمتخصصين، مع إبداء اسرته استعدادهم في المشاركة باللوحات في المحافل والمناسبات المختلفة، مستقبلا حتى تكون لوحات الراحل حاضرة في الفعاليات التشكيلية والثقافية داخل المملكة وخارجها.
الخبرة والدراية
الصندل من مواليد الأحساء في 1364، وعمل في المجال التشكيلي في السبعينيات الميلادية، ومن بين أقواله ((قبل وفاته: ((المواصلة والاستمرار في البحث والتجريب مع الاطلاع على المعارض واستشارة من لهم الخبرة والدراية في الفن التشكيلي ذلك كفيل بالوصول إلى مستوى أفضل في الفن التشكيلي)).
المواهب الفنية
بدوره، أبان مدير فرع جمعية الثقافة والفنون في الأحساء، يوسف الخميس، أنه عمل مع الراحل الصندل في الجمعية، في بدايات تأسيس الجمعية، وكان الصندل معلمًا في مدرسة النجاح الابتدائية في الهفوف، وتعلم منه حب الألوان وخصائصها، وتمازجها، وكيفية استخدامها، وهو واحد من الشخصيات البارزة، التي سعت في تأسيس الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، ومن التشكيليين الذين اهتموا بهذا المجال، وساهموا بتطويره، وإبرازه في الأحساء من خلال المشاركة في المعارض الفنية والملتقيات، والإشراف وتنظيم الدورات وورش التدريب، لخبرته وحبه وميوله الفنية، وتولى رئاسة لجنة الفنون التشكيلية بجمعية الثقافة والفنون منذ التأسيس في عام 1392 حتى عام 1433، وأسس مرسم نادي الجيل بالأحساء منذ سنوات طويلة، وكان الراحل له تأثير ودور مهم في دعم وتشجيع الرسامين وأصحاب المواهب الفنية، وأسهم في إعداد وتصميم اللوحات التعريفية والكتيبات وشعارات المناسبات، وديكورات بعض المسرحيات والحفلات الغنائية، وفن المكياج للشخوص التمثيلية، وقال الناقد التشكيلي عبدالرحمن السليمان: ((كان الصندل اسمًا أصيلًا في مسار الحركة الفنية في المملكة، وأحد المتميزين فيها بعلاقته بمحيطه الأحسائي ومجتمعه وناسه)).

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