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نجران والشمالية بلا مزارع عطرية

11/2/2024 11:22:59 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف تقرير الإحصاءات الزراعية للعام الماضي، إنتاج مزارع النباتات الطبية والعطرية 296 طنا، وبلغت مساحة المزارع 242 هكتارا، منها 135 هكتارا مساحة المزارع تحت التحول بـ56%، مقابل 44% مساحة المزارع العضوية، وحصدت منطقتا نجران والحدود الشمالية ((صفر)) إنتاج مزارع النباتات الطبية والعطرية، كأقل مناطق المملكة إنتاجا.
وتصدرت منطقتا نجران والحدود الشمالية أقل مناطق المملكة إنتاجا لمزارع النباتات الطبية والعطرية، حيث حصدتا ((صفر)) إنتاج لكل منهما، وحلت تبوك ثانيا، بإجمالي إنتاج طن وحيد بـ0.33%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 4 أطنان بـ1.35%، والجوف رابعا، بإجمالي 6 أطنان بـ2%، وعسير خامسا، بإجمالي 14 طنا بـ5%.
وفاق إنتاج مزارع النباتات الطبية والعطرية في منطقة المدينة المنورة 8 مناطق مجتمعة ممثلة في: نجران، والحدود الشمالية، وتبوك، والشرقية، والجوف، وحائل، والباحة، وعسير بـ26%، في وقت تصدرت القصيم مساحة المزارع العضوية بـ30%، وصدارة جازان مساحة المزارع تحت التحول بـ24%.
وبلغ إجمالي إنتاج منطقة المدينة المنورة 78 طنا بـ26%، وحلت منطقة القصيم ثانيا، بإجمالي 47 طنا بـ16%، وتساوت منطقتا جازان والرياض ثالثا، بإجمالي 44 طنا بـ15%، وجاءت مكة المكرمة رابعا، بإجمالي 25 طنا بـ8%، والباحة خامسا، بإجمالي 17 طنا بـ6%، وحائل سادسا، بإجمالي 16 طنا بـ5.40%.
إنتاج ومساحة
نجران والحدود الشمالية الأقل إنتاجا
%56 مساحة المزارع تحت التحول
%44 مساحة المزارع العضوية
296 إنتاج المزارع الطبية والعطرية
الأكثر إنتاجا
المدينة المنورة: 26%
القصيم: 16%
الرياض وجازان: 15%
مكة المكرمة: 8%
الباحة: 6%
حائل: 5.40%
الأقل إنتاجا
نجران والحدود الشمالية: 0%
تبوك: 0.33%
الشرقية: 1.35%
الجوف: 2%
عسير: 5%

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