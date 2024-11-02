الإدارة العامة للمرور: مخالفة 768 شاحنة خلال أكتوبر الماضي من بينها اشتراطات الحمولة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشارت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حملات‭ ‬تنفيذ‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬المركبات‭ ‬الثقيلة‭ ‬تضمنت‭ ‬أيضاً‭ ‬مخالفة‭ ‬شروط‭ ‬نقل‭ ‬الحمولة‭ ‬وتساقطها‭ ‬على‭ ‬الطريق،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬الخطرة‭ ‬والتي‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬وقوع‭ ‬الحوادث‭ ‬المرورية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعطيل‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬عند‭ ‬سقوط‭ ‬الحمولة،‭ ‬مما‭ ‬يتطلب‭ ‬وقتا‭ ‬لحين‭ ‬إزالتها‭ ‬عن‭ ‬الطريق‭.‬

وتؤكد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬ضرورة‭ ‬التزام‭ ‬سواق‭ ‬المركبات‭ ‬الثقيلة‭ ‬بالأنظمة‭ ‬والقواعد‭ ‬المرورية‭ ‬وإجراء‭ ‬الفحص‭ ‬الفني‭ ‬الدوري،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬استيفاء‭ ‬شروط‭ ‬السلامة‭ ‬والمتانة‭ ‬والنقل‭ ‬الآمن‭ ‬للحمولة‭ ‬وفقاً‭ ‬للاشتراطات،‭ ‬والامتناع‭ ‬عن‭ ‬الخروج‭ ‬في‭ ‬الأوقات‭ ‬التي‭ ‬يمنع‭ ‬فيها‭ ‬سير‭ ‬هذه‭ ‬المركبات،‭ ‬أو‭ ‬تجاوز‭ ‬السرعة‭ ‬المقررة‭ ‬للطريق،‭ ‬حيث‭ ‬تستمر‭ ‬الإدارة‮

‬في‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬وضبط‭ ‬المركبات‭ ‬المخالفة‭.‬

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