الإدارة العامة للمرور: مخالفة 768 شاحنة خلال أكتوبر الماضي من بينها اشتراطات الحمولة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إطار دورها في تطبيق القانون والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، ضبطت الإدارة العامة للمرور
768 مخالفة مرورية متعلقة بالشاحنات الثقيلة خلال شهر أكتوبر الماضي شملت الخروج في أوقات الذروة وتجاوز الشاحنة للسرعة المقررة للطريق والتجاوز الخاطئ وعدم استيفاء شروط السلامة والمتانة وصلاحية الإطارات والإنارة.
وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن حملات تنفيذ القانون على المركبات الثقيلة تضمنت أيضاً مخالفة شروط نقل الحمولة وتساقطها على الطريق، وهي من المخالفات الخطرة والتي تتسبب في وقوع الحوادث المرورية بالإضافة إلى تعطيل الحركة المرورية عند سقوط الحمولة، مما يتطلب وقتا لحين إزالتها عن الطريق.
وتؤكد الإدارة العامة للمرور ضرورة التزام سواق المركبات الثقيلة بالأنظمة والقواعد المرورية وإجراء الفحص الفني الدوري، والحرص على استيفاء شروط السلامة والمتانة والنقل الآمن للحمولة وفقاً للاشتراطات، والامتناع عن الخروج في الأوقات التي يمنع فيها سير هذه المركبات، أو تجاوز السرعة المقررة للطريق، حيث تستمر الإدارة
في دورها في إنفاذ القانون وضبط المركبات المخالفة.
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