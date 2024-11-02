البحرين تعزي جمهورية صربيا في ضحايا حادث محطة قطار
التاريخ
11/2/2024 7:17:08 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف مملكة البحرين وتضامنها مع جمهورية صربيا جراء حادث انهيار جزء من سقف محطة القطار في مدينة نوفي ساد شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، معبّرة عن صادق تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب الصربي الصديق ولأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
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