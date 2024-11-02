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البحرين تعزي جمهورية صربيا في ضحايا حادث محطة قطار

11/2/2024 7:17:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬تعاطف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتضامنها‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬صربيا‭ ‬جراء‭ ‬حادث‭ ‬انهيار‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬سقف‭ ‬محطة‭ ‬القطار‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نوفي‭ ‬ساد‭ ‬شمالي‭ ‬البلاد،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬وإصابة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص،‭ ‬معبّرة‭ ‬عن‭ ‬صادق‭ ‬تعازيها‭ ‬ومواساتها‭ ‬للحكومة‭ ‬والشعب‭ ‬الصربي‭ ‬الصديق‭ ‬ولأهالي‭ ‬وذوي‭ ‬الضحايا،‭ ‬وتمنياتها‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬للمصابين‭. ‬

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