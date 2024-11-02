جيش الاحتلال يقتل 43 فلسطينيا في وسط غزة.. ويواصل عدوانه في شمال القطاع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
غزة -(د ب أ): قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات الليل قبل الماضي 43 فلسطينيا على الأقل في عملية عسكرية مباغتة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بحسب ما أعلنت عنه مصادر طبية فلسطينية أمس.
وقالت المصادر الطبية في مستشفى العودة في النصيرات في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الطواقم الطبية «انتشلت جثث 43 فلسطينيا خلال ساعات الليل وصباح أمس (السبت) وعشرات الإصابات جراء استهدافهم من الجيش الإسرائيلي».
وأوضحت المصادر الطبية أن الوضع داخل مستشفى العودة «صعب للغاية في ظل عدم توفر الطواقم الطبية الكافية للتعامل مع عدد كبير من الضحايا بالإضافة إلى ارتفاع عدد الضحايا في ظل استمرار استهداف الجيش الإسرائيلي للسكان في المخيم».
من جانبهم قال شهود عيان في مخيم النصيرات إن الجيش الإسرائيلي توغل بشكل مفاجئ ومباغت في مخيم 5 والمخيم الجديد بالنصيرات فيما حاصرت الدبابات الإسرائيلية سكان المنطقة داخل منازلهم.
وأوضح شهود العيان أن السكان عاشوا ليلة «صعبة للغاية» بسبب استهداف الجيش لعدد من المنازل وقصفها فوق رؤوس ساكنيها مما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين.
إلى جانب ذلك، أشار شهود العيان إلى أن الطائرات الإسرائيلية المسيرة «كواد كابتر» أطلقت الرصاص على كل من كان يتحرك في المنطقة مما أدى إلى استشهاد عدد من المارة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه البري في مخيم جباليا الذي يعتبر من أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 لليوم 29 على التوالي.
ويزعم الجيش الإسرائيلي إن عمليته في جباليا ومحيطها تهدف إلى منع مقاتلي حماس من إعادة تنظيم صفوفهم لشن المزيد من الهجمات.
من جانبها أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان لها تفجير منزل في قوة إسرائيلية في جباليا شمال قطاع غزة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، فيما أفاد الجيش الإسرائيلي بتوسيع قتاله في المنطقة.
وقالت الكتائب في بيان مقتضب إن عناصرها في خطوط القتال فجروا منزلا مفخخا مسبقا في قوة إسرائيلية راجلة وإيقاعها بين قتيل وجريح غرب معسكر جباليا شمال القطاع.
ولم يورد البيان مزيدا من التفاصيل حول الحادث، فيما لم يصدر أي تعليق من قبل الجيش الإسرائيلي على ذلك.
من جهتها أفادت الإذاعة العبرية العامة بمقتل جنديين إسرائيليين في حادث وقع صباح أمس نتيجة تفجير عبوة ناسفة في معارك قطاع غزة، كما تم نقل جندي مصاب بجروح خطيرة إلى المستشفى دون الكشف عن مكان التفجير وطبيعته.
ومنذ السابع من أكتوبر2023، قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 43314 فلسطينيا وأصاب ما يزيد على 102019 آخرين في عدوانه على قطاع غزة بحسب آخر
إحصائية أصدرتها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في وقت سابق أمس.
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