جيش الاحتلال يقتل 43 فلسطينيا في وسط غزة.. ويواصل عدوانه في شمال القطاع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

غزة‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قتل‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬الليل‭ ‬قبل‭ ‬الماضي‭ ‬43‭ ‬فلسطينيا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬مباغتة‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬عنه‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬فلسطينية‭ ‬أمس‭. ‬

وقالت‭ ‬المصادر‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬العودة‭ ‬في‭ ‬النصيرات‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) ‬إن‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬‮«‬انتشلت‭ ‬جثث‭ ‬43‭ ‬فلسطينيا‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬الليل‭ ‬وصباح‭ ‬أمس‭ (‬السبت‭) ‬وعشرات‭ ‬الإصابات‭ ‬جراء‭ ‬استهدافهم‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭.

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وأوضحت‭ ‬المصادر‭ ‬الطبية‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬داخل‭ ‬مستشفى‭ ‬العودة‭ ‬‮«‬صعب‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬توفر‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬الكافية‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الضحايا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬استهداف‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬للسكان‭ ‬في‭ ‬المخيم‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبهم‭ ‬قال‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬توغل‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬ومباغت‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬5‭ ‬والمخيم‭ ‬الجديد‭ ‬بالنصيرات‭ ‬فيما‭ ‬حاصرت‭ ‬الدبابات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬سكان‭ ‬المنطقة‭ ‬داخل‭ ‬منازلهم‭.

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وأوضح‭ ‬شهود‭ ‬العيان‭ ‬أن‭ ‬السكان‭ ‬عاشوا‭ ‬ليلة‭ ‬‮«‬صعبة‭ ‬للغاية‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬استهداف‭ ‬الجيش‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المنازل‭ ‬وقصفها‭ ‬فوق‭ ‬رؤوس‭ ‬ساكنيها‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭. ‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك،‭ ‬أشار‭ ‬شهود‭ ‬العيان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الطائرات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المسيرة‭ ‬‮«‬كواد‭ ‬كابتر‮»‬‭ ‬أطلقت‭ ‬الرصاص‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬كان‭ ‬يتحرك‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المارة‭.

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ويواصل‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عدوانه‭ ‬البري‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬مخيمات‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬لليوم‭ ‬29‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.

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ويزعم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬عمليته‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬ومحيطها‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬مقاتلي‭ ‬حماس‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬صفوفهم‭ ‬لشن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭.

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من‭ ‬جانبها‭ ‬أعلنت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬تفجير‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬قوة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وإيقاع‭ ‬أفرادها‭ ‬بين‭ ‬قتيل‭ ‬وجريح،‭ ‬فيما‭ ‬أفاد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بتوسيع‭ ‬قتاله‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.

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وقالت‭ ‬الكتائب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب‭ ‬إن‭ ‬عناصرها‭ ‬في‭ ‬خطوط‭ ‬القتال‭ ‬فجروا‭ ‬منزلا‭ ‬مفخخا‭ ‬مسبقا‭ ‬في‭ ‬قوة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬راجلة‭ ‬وإيقاعها‭ ‬بين‭ ‬قتيل‭ ‬وجريح‭ ‬غرب‭ ‬معسكر‭ ‬جباليا‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭. ‬

ولم‭ ‬يورد‭ ‬البيان‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬حول‭ ‬الحادث،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يصدر‭ ‬أي‭ ‬تعليق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬ذلك‭.

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من‭ ‬جهتها‭ ‬أفادت‭ ‬الإذاعة‭ ‬العبرية‭ ‬العامة‭ ‬بمقتل‭ ‬جنديين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬وقع‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬نتيجة‭ ‬تفجير‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬في‭ ‬معارك‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬نقل‭ ‬جندي‭ ‬مصاب‭ ‬بجروح‭ ‬خطيرة‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬دون‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬مكان‭ ‬التفجير‭ ‬وطبيعته‭. ‬

ومنذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر2023،‭ ‬قتل‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬43314‭ ‬فلسطينيا‭ ‬وأصاب‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬102019‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬عدوانه‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بحسب‭ ‬آخر‭

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إحصائية‭ ‬أصدرتها‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس‭.‬