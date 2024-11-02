توقعات بموجات عنف وفوضى في أمريكا حال خسارة ترامب بالانتخابات الرئاسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

توقع‭ ‬خبير‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬المصري‭ ‬أحمد‭ ‬سيد‭ ‬أحمد‭ ‬حدوث‭ ‬عنف‭ ‬وفوضى‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬بسبب‭ ‬متغيرات‭ ‬يشهدها‭ ‬المجتمع‭ ‬منها‭ ‬حالة‭ ‬الاستقطاب‭ ‬السياسي‭ ‬وخطاب‭ ‬الكراهية‭ ‬بين‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري‭ ‬والديمقراطي‭.‬

وأوضح‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬انتشار‭ ‬العنف‭ ‬والفوضى‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬فوز‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بالانتخابات‭ ‬الرئاسية،‭ ‬قائلا‭: ‬إن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬متغيرات‭ ‬شديدة‭ ‬يشهدها‭ ‬المجتمع‭ ‬الأمريكي‭ ‬مؤخرا‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬أمرين،‭ ‬منها‭ ‬حالة‭ ‬الاستقطاب‭ ‬السياسي‭ ‬وخطاب‭ ‬الكراهية‭ ‬الذي‭ ‬تصاعد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬بين‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري‭ ‬والحزب‭ ‬الديمقراطي،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬حالة‭ ‬التنابز‭ ‬الشديد‭ ‬بين‭ ‬كلا‭ ‬المرشحين‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬وكمالا‭ ‬هاريس‭ ‬والاتهامات‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬تتصاعد‭ ‬بينهما‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬تطورات‭ ‬متعلقة‭ ‬بالنظام‭ ‬السياسي‭ ‬الأمريكي‭ ‬تتصاعد‭ ‬بالاتجاهات‭ ‬التي‭ ‬تشكك‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬الانتخاب‭ ‬الأمريكية‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬نزاهتها‭ ‬أو‭ ‬غيره،‭ ‬والأمر‭ ‬الثاني‭ ‬يتعلق‭ ‬بانتشار‭ ‬وعشوائية‭ ‬السلاح‭ ‬في‭ ‬أمريكا‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذين‭ ‬العاملين‭ ‬المتمثلين‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬الكراهية‭ ‬والاستقطاب‭ ‬وانتشار‭ ‬السلاح‭ ‬يدعمان‭ ‬بيئة‭ ‬العنف‭ ‬والفوضى‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الأمريكي‭ ‬لاسيما‭ ‬وأن‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬2020‭ ‬شهدت‭ ‬اقتحام‭ ‬الكونغرس‭ ‬الأمريكي‮»‬‭.‬

كما‭ ‬قال‭: ‬‮«‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬نسمع‭ ‬بها‭ ‬بتشكيك‭ ‬في‭ ‬نزاهة‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬اختراقات‭ ‬خارجية‭ ‬وتدخلات‭ ‬في‭ ‬الانتخابات،‭ ‬وكل‭ ‬هذا‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الهشاشة‭ ‬في‭ ‬المفهوم‭ ‬السياسي‭ ‬أو‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الأمريكي‮»‬‭.‬