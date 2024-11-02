Sunday, 03 November 2024 02:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توقعات بموجات عنف وفوضى في أمريكا حال خسارة ترامب بالانتخابات الرئاسية

11/2/2024 7:16:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

توقع‭ ‬خبير‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬المصري‭ ‬أحمد‭ ‬سيد‭ ‬أحمد‭ ‬حدوث‭ ‬عنف‭ ‬وفوضى‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬بسبب‭ ‬متغيرات‭ ‬يشهدها‭ ‬المجتمع‭ ‬منها‭ ‬حالة‭ ‬الاستقطاب‭ ‬السياسي‭ ‬وخطاب‭ ‬الكراهية‭ ‬بين‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري‭ ‬والديمقراطي‭.‬

وأوضح‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬انتشار‭ ‬العنف‭ ‬والفوضى‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬فوز‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بالانتخابات‭ ‬الرئاسية،‭ ‬قائلا‭: ‬إن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬متغيرات‭ ‬شديدة‭ ‬يشهدها‭ ‬المجتمع‭ ‬الأمريكي‭ ‬مؤخرا‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬أمرين،‭ ‬منها‭ ‬حالة‭ ‬الاستقطاب‭ ‬السياسي‭ ‬وخطاب‭ ‬الكراهية‭ ‬الذي‭ ‬تصاعد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬بين‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري‭ ‬والحزب‭ ‬الديمقراطي،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬حالة‭ ‬التنابز‭ ‬الشديد‭ ‬بين‭ ‬كلا‭ ‬المرشحين‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬وكمالا‭ ‬هاريس‭ ‬والاتهامات‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬تتصاعد‭ ‬بينهما‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬تطورات‭ ‬متعلقة‭ ‬بالنظام‭ ‬السياسي‭ ‬الأمريكي‭ ‬تتصاعد‭ ‬بالاتجاهات‭ ‬التي‭ ‬تشكك‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬الانتخاب‭ ‬الأمريكية‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬نزاهتها‭ ‬أو‭ ‬غيره،‭ ‬والأمر‭ ‬الثاني‭ ‬يتعلق‭ ‬بانتشار‭ ‬وعشوائية‭ ‬السلاح‭ ‬في‭ ‬أمريكا‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذين‭ ‬العاملين‭ ‬المتمثلين‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬الكراهية‭ ‬والاستقطاب‭ ‬وانتشار‭ ‬السلاح‭ ‬يدعمان‭ ‬بيئة‭ ‬العنف‭ ‬والفوضى‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الأمريكي‭ ‬لاسيما‭ ‬وأن‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬2020‭ ‬شهدت‭ ‬اقتحام‭ ‬الكونغرس‭ ‬الأمريكي‮»‬‭.‬

كما‭ ‬قال‭: ‬‮«‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬نسمع‭ ‬بها‭ ‬بتشكيك‭ ‬في‭ ‬نزاهة‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬اختراقات‭ ‬خارجية‭ ‬وتدخلات‭ ‬في‭ ‬الانتخابات،‭ ‬وكل‭ ‬هذا‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الهشاشة‭ ‬في‭ ‬المفهوم‭ ‬السياسي‭ ‬أو‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الأمريكي‮»‬‭.‬

MENAFN02112024000055011008ID1108844640

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث