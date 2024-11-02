فلسطينيون يحملون الجنسية الأمريكية لا يأملون أي تغيير بنتيجة الاقتراع الرئاسي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ترمسعيا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬مع‭ ‬أن‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬باتت‭ ‬على‭ ‬الأبواب،‭ ‬يبدو‭ ‬هذا‭ ‬الاستحقاق‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬أذهان‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬قرية‭ ‬فلسطينية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬يحمل‭ ‬غالبية‭ ‬سكانها‭ ‬الجنسية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬إذ‭ ‬يرون‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يكترث‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭. ‬على‭ ‬غرار‭ ‬كثيرين‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬ترمسعيا‭ ‬الواقعة‭ ‬شمال‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬يشكك‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬الفلسطيني‭ ‬جمال‭ ‬زغلول‭ ‬البالغ‭ ‬54‭ ‬عاما،‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يحمل‭ ‬السباق‭ ‬الى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭.

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ويقول‭: ‬‮«‬هنا‭ ‬لدينا‭ ‬مشاكلنا‭. ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يكترث‭ ‬لنا‮»‬‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وتشهد‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1967،‭ ‬تصعيدا‭ ‬واسعا‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬إثر‭ ‬هجوم‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭. ‬رغم‭ ‬ذلك،‭ ‬يؤمن‭ ‬زغلول‭ ‬بضرورة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يختار‭ ‬بين‭ ‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬أو‭ ‬الديمقراطية‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭. ‬

ويقول‭ ‬وهو‭ ‬منهمك‭ ‬في‭ ‬معصرة‭ ‬الزيتون‭ ‬التي‭ ‬يملكها‭ ‬في‭ ‬القرية‭ ‬لتصدير‭ ‬زيت‭ ‬الزيتون‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬إنه‭ ‬سيصوت‭ ‬لمرشح‭ ‬ثالث‭ ‬‮«‬أملا‭ ‬في‭ ‬التغيير‭ ‬مستقبلا‭ ‬وليس‭ ‬حاليا‮»‬‭. ‬ويشيد‭ ‬زغلول‭ ‬الذي‭ ‬يعتزم‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الاقتراع‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بالرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابق‭ ‬بيل‭ ‬كلينتون‭ ‬بسبب‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاقية‭ ‬أوسلو‭ ‬في‭ ‬عهده‭. ‬ويؤكد‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬بدء‭ ‬التغيير‭. ‬علينا‭ ‬انتخاب‭ ‬حزب‭ ‬آخر‭. ‬حزب‭ ‬مستقل‭. ‬فالأحزاب‭ ‬الأخرى‭ ‬لا‭ ‬تساعدنا‮»‬‭. ‬

بدوره،‭ ‬يؤكد‭ ‬باسم‭ ‬صبري‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬الجنسية‭ ‬الأمريكية‭ ‬أيضا‭ ‬أنه‭ ‬ينوي‭ ‬التصويت‭ ‬لمرشح‭ ‬حزب‭ ‬ثالث‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬‮«‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬بائسة‮»‬‭. ‬ويقول‭ ‬صبري‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬مينيسوتا‭ ‬والمولود‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬إن‭ ‬بايدن‭ ‬‮«‬مجرم‭ ‬حرب‮»‬‭. ‬وينتقد‭ ‬كذلك‭ ‬بشكل‭ ‬لاذع‭ ‬سلفه‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬الحالي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬معتوه‭ ‬وعنصري‮»‬‭. ‬ويوضح‭ ‬أنه‭ ‬سينتخب‭ ‬جيل‭ ‬ستاين‭ ‬مرشحة‭ ‬حزب‭ ‬الخضر‭ ‬الوارد‭ ‬اسمها‭ ‬على‭ ‬بطاقات‭ ‬الاقتراع‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الولايات‭ ‬الحاسمة‭ ‬تقريبا‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭. ‬

ويعرب‭ ‬صبري‭ ‬عن‭ ‬صدمته‭ ‬حيال‭ ‬الحرب‭ ‬المدمرة‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬مبديا‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تدفع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬السلام‭. ‬ويقول‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬الدولة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تعطل‭ ‬قرار‭ ‬غالبية‭ ‬العالم‭ ‬بوقف‭ ‬الحرب‭ ‬وإدانة‭ ‬إسرائيل‮»‬‭. ‬وتوعدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بـ«القضاء‮»‬‭ ‬على‭ ‬حماس‭ ‬بعد‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬1206‭ ‬أشخاص‭ ‬غالبيتهم‭ ‬مدنيون،‭ ‬بحسب‭ ‬تعداد‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬يستند‭ ‬الى‭ ‬بيانات‭ ‬رسمية‭.

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وتشن‭ ‬إسرائيل‭ ‬مذّاك‭ ‬حملة‭ ‬قصف‭ ‬مركز‭ ‬وعمليات‭ ‬برية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬43259‭ ‬فلسطينيا،‭ ‬معظمهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال،‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬بيانات‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬حماس‭ ‬وتعتبرها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬موثوقة‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬يقول‭ ‬عودة‭ ‬جمعة‭ ‬البالغ‭ ‬56‭ ‬عاما‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬نيوجيرزي،‭ ‬إنه‭ ‬لن‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يؤمن‭ ‬بأي‭ ‬تغيير‭ ‬قد‭ ‬ينجم‭ ‬عنها‭. ‬

ويؤكد‭ ‬‮«‬نشعر‭ ‬كفلسطينيين‭ ‬بأنه‭ ‬يتم‭ ‬تجاهل‭ ‬تطلعاتنا‭ ‬مثل‭ ‬انهاء‭ ‬الحروب‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬وأوكرانيا،‭ ‬للتركيز‭ ‬على‭ ‬مصالح‭ ‬السياسيين‭ ‬الانتخابية‮»‬‭. ‬ويقول‭ ‬‮«‬إن‭ ‬لم‭ ‬نصوت،‭ ‬سيبرز‭ ‬ذلك‭ ‬أهمية‭ ‬الصوت‭ ‬العربي‭ ‬والفلسطيني‭ ‬والمسلم‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬ويقيم‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬نحو‭ ‬172‭ ‬ألف‭ ‬امريكي‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬فلسطينية‭ ‬وفق‭ ‬إحصاء‭ ‬أجري‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬يوجد‭ ‬الكثير‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬‮«‬ولايات‭ ‬متأرجحة‮»‬‭ ‬مثل‭ ‬ميشيغان‭ ‬وبنسيلفانيا،‭ ‬تعتبر‭ ‬حاسمة‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭.‬