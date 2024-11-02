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تقرير: الموساد متورط في فضيحة طالت ميلوني

11/2/2024 7:06:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬يديعوت‭ ‬أحرونوت‮»‬‭ ‬أن‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الموساد‭ ‬متورط‭ ‬في‭ ‬فضيحة‭ ‬تجسس‭ ‬تستهدف‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الإيطالية‭ ‬جورجا‭ ‬ميلوني‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭.‬

ووفقا‭ ‬للصحيفة،‭ ‬فإن‭ ‬الموساد‭ ‬متورط‭ ‬في‭ ‬صفقات‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬تحقيقات‭ ‬خاصة‭ ‬مقرها‭ ‬ميلانو،‭ ‬تتألف‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬كبار‭ ‬حاليين‭ ‬وسابقين‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن،‭ ‬والتي‭ ‬سرقت‭ ‬معلومات‭ ‬شخصية‭ ‬عن‭ ‬سياسيين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬جورجا‭ ‬ميلوني‭ ‬وشخصيات‭ ‬عامة،‭ ‬لاستخدامها‭ ‬في‭ ‬الابتزاز‭.‬

وقالت‭ ‬الصحيفة‭ ‬إن‭ ‬4‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬قيد‭ ‬الاعتقال‭ ‬وعشرات‭ ‬آخرين‭ ‬قيد‭ ‬التحقيق،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬خبراء‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬والمتسللين‭ ‬ربما‭ ‬اخترقوا‭ ‬خوادم‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الإيطالية‭.‬

ووصفت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الإيطالية‭ ‬القضية‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬مؤامرة‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬تشمل‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬المافيا‭ ‬ومسؤولين‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستخبارات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أجهزة‭ ‬استخبارات‭ ‬أجنبية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الموساد‮»‬‭.‬

ووصفت‭ ‬ميلوني‭ ‬المؤامرة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبولة‮»‬‭ ‬و«تهديد‭ ‬للديمقراطية‮»‬‭.‬

وطالب‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإيطالي‭ ‬غيدو‭ ‬كروسيتو‭ ‬بإجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬برلماني‭ ‬عاجل،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬تعرض‭ ‬أسرار‭ ‬الدولة‭ ‬للخطر،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المعلومات‭ ‬الشخصية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الكشف‭ ‬عنها‭ ‬هي‭ ‬‮«‬قمة‭ ‬جبل‭ ‬الجليد‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬تعبيره‭.‬

وقالت‭ ‬الصحيفة‭ ‬إن‭ ‬أحد‭ ‬كبار‭ ‬أفراد‭ ‬الشرطة‭ ‬السابقين‭ ‬الذي‭ ‬يرأس‭ ‬شركة‭ ‬ Equalize ،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬استخبارات‭ ‬تجارية‭ ‬خاصة،‭ ‬هو‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬التحقيق‭ ‬والمتهم‭ ‬باختراق‭ ‬خوادم‭ ‬الوزارات‭ ‬الحكومية‭ ‬والشرطة‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2019‭ ‬و2024،‭ ‬لجمع‭ ‬أسرار‭ ‬ومعلومات‭ ‬حساسة‭ ‬باعها‭ ‬أو‭ ‬خطط‭ ‬لبيعها‭ ‬لعملائه‭.‬

ووفقا‭ ‬لتقرير‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬كورييري‭ ‬ديلا‭ ‬سيرا‮»‬‭ ‬الإيطالية‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬فقد‭ ‬اعترض‭ ‬المحققون‭ ‬زيارة‭ ‬لشركة‭ ‬التحقيق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إسرائيليين‭ ‬مجهولين‭ ‬وصفوا‭ ‬بأنهم‭ ‬عملاء‭ ‬استخبارات،‭ ‬أرادوا‭ ‬التعامل‭ ‬في‭ ‬معلومات‭ ‬تتعلق‭ ‬بالغاز‭ ‬الإيراني‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬موضع‭ ‬اهتمام‭ ‬شركة‭ ‬الغاز‭ ‬الحكومية‭ ‬الإيطالية،‭ ‬‮«‬إيني‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬الصحيفة‭ ‬إن‭ ‬الزيارة‭ ‬تم‭ ‬تنسيقها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عضو‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬عمل‭ ‬لصالح‭ ‬المخابرات‭ ‬الإيطالية‭.‬

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