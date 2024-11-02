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ماسك: عدد الروبوتات سيتخطى البشر في 2040

11/2/2024 7:06:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬الملياردير‭ ‬الأميركي‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك،‭ ‬خلال‭ ‬مداخلة‭ ‬مباشرة‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬مؤتمر‭ ‬مبادرة‭ ‬مستقبل‭ ‬الاستثمار،‭ ‬إن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬قد‭ ‬يشكل‭ ‬تهديداً‭ ‬للبشرية،‭ ‬لكنه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬التقنيات‭ ‬التي‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬تقديمها،‭ ‬متوقعاً‭ ‬تجاوز‭ ‬عدد‭ ‬الروبوتات‭ ‬الشبيهة‭ ‬بالإنسان،‭ ‬لتعداد‭ ‬سكان‭ ‬الكرة‭ ‬الأرضية،‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2040‭.‬

وقال‭ ‬ماسك‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬المنعقد‭ ‬بالعاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض،‭ ‬إنه‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬قرابة‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬روبوت‭ ‬بحلول‭ ‬2040،‭ ‬بسعر‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬لكل‭ ‬روبوت‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬مهام‭ ‬متعددة‭.‬

وحذر‭ ‬ماسك‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬معدلات‭ ‬الولادة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تشهد‭ ‬تناقصاً،‭ ‬متوقعاً‭ ‬تقلص‭ ‬تعداد‭ ‬سكان‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭% ‬خلال‭ ‬3‭ ‬أجيال‭ ‬مقبلة،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الانتباه‭ ‬إلى‭ ‬خطورة‭ ‬هذا‭ ‬الانخفاض‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬البشرية‭.‬

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