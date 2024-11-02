ماسك: عدد الروبوتات سيتخطى البشر في 2040

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬ماسك‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬المنعقد‭ ‬بالعاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض،‭ ‬إنه‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬قرابة‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬روبوت‭ ‬بحلول‭ ‬2040،‭ ‬بسعر‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬لكل‭ ‬روبوت‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬مهام‭ ‬متعددة‭.‬

وحذر‭ ‬ماسك‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬معدلات‭ ‬الولادة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تشهد‭ ‬تناقصاً،‭ ‬متوقعاً‭ ‬تقلص‭ ‬تعداد‭ ‬سكان‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭% ‬خلال‭ ‬3‭ ‬أجيال‭ ‬مقبلة،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الانتباه‭ ‬إلى‭ ‬خطورة‭ ‬هذا‭ ‬الانخفاض‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬البشرية‭.‬