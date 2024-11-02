ماسك: عدد الروبوتات سيتخطى البشر في 2040

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك، خلال مداخلة مباشرة عبر الفيديو ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، إن الذكاء الاصطناعي قد يشكل تهديداً للبشرية، لكنه في الوقت نفسه من أهم التقنيات التي نعمل على تقديمها، متوقعاً تجاوز عدد الروبوتات الشبيهة بالإنسان، لتعداد سكان الكرة الأرضية، بحلول عام 2040.
وقال ماسك في المؤتمر المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، إنه سيكون هناك قرابة 10 مليارات روبوت بحلول 2040، بسعر يصل إلى 25 ألف دولار لكل روبوت قادر على أداء مهام متعددة.
وحذر ماسك من أن معدلات الولادة في العالم تشهد تناقصاً، متوقعاً تقلص تعداد سكان بعض الدول بنسبة 5% خلال 3 أجيال مقبلة، مشدداً على ضرورة الانتباه إلى خطورة هذا الانخفاض للمحافظة على البشرية.
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