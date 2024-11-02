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الذكاء الاصطناعي يسهم في كشف أساليب وسائل الإعلام للإقناع

11/2/2024 7:06:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يعمل‭ ‬د‭. ‬بريسلاف‭ ‬ناكوف،‭ ‬أستاذ‭ ‬ورئيس‭ ‬قسم‭ ‬معالجة‭ ‬اللغة‭ ‬الطبيعية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬تطبيقات‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعي‭ ‬يمكنها‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬المستعملة‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬للإقناع،‭ ‬والمستخدَمة‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬الحملات‭ ‬الإعلامية‭ ‬والدعائية‭ ‬المضللة‭. ‬ويكتسي‭ ‬عمل‭ ‬الدكتور،‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق،‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة‭ ‬باعتبار‭ ‬الصعوبة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬أصبح‭ ‬مستهلكو‭ ‬المحتوى‭ ‬يواجهونها‭ ‬في‭ ‬فهم‭ ‬المعلومات‭ ‬المتنوعة‭ ‬والمختلفة‭ ‬المتاحة‭ ‬لهم‭ ‬عبر‭ ‬شبكة‭ ‬الإنترنت‭.‬

ويعد‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬‭ ‬‮«‬ FRAPPE من‭ ‬بين‭ ‬أحدث‭ ‬التطبيقات‭ ‬التي‭ ‬تَمكَن‭ ‬ناكوف‭ ‬من‭ ‬تطويرها،‭ ‬وهو‭ ‬موقع‭ ‬تفاعلي‭ ‬يُمكِّن‭ ‬المُستخدمين‭ ‬من‭ ‬تحليل‭ ‬الأخبار‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬كما‭ ‬يوفر‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬عناصر‭ ‬الخطاب‭ ‬في‭ ‬المقالات‭ ‬الإخبارية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تمكّين‭ ‬المستخدمين‭ - ‬بحسب‭ ‬الباحثين‭- ‬من‭ ‬فهم‭ ‬كلي‭ ‬للأطر‭ ‬السياقية‭ ‬وأساليب‭ ‬الإقناع‭ ‬والدعاية‭ ‬بحسب‭ ‬الجهة‭ ‬الناشرة‭ ‬والبلد‮»‬‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬اسم‭ ‬التطبيق‭ ‬هو‭ ‬اختصار‭ ‬لعبارة‭ ‬‮«‬متصفح‭ ‬الأطر‭ ‬السياقية‭ ‬وأساليب‭ ‬الإقناع‭ ‬والدعاية‮»‬‭.‬

تعود‭ ‬بداية‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬هذا‭ ‬التطبيق‭ ‬التفاعلي‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬ونصف‭ ‬العام‭ ‬تقريباً‭. ‬فكرة‭ ‬المشروع‭ ‬وهدفه‭ ‬كان‭ ‬توفير‭ ‬أداة‭ ‬تساعد‭ ‬الباحثين‭ ‬على‭ ‬تحدِيدِ‭ ‬التحيزات‭ ‬في‭ ‬الأخبار‭. ‬وبفضل‭ ‬تطوير‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬ FRAPPE ‮»‬‭ ‬يقول‭ ‬نكوف‭ ‬‮«‬أصبح‭ ‬الآن‭ ‬بالإمكان‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬المواد‭ ‬الإعلامية‭ ‬المتداولة‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬مختلفة،‭ ‬وفهم‭ ‬مرجعيات‭ ‬وخلفيات‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬مصدر‭ ‬قلق‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬البلدان‮»‬‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬ FRAPPE ‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬تطويره‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬الدوليين،‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬مؤخراً‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬المؤتمر‭ ‬18‭ ‬للفرع‭ ‬الأوروبي‭ ‬لجمعية‭ ‬اللغويات‭ ‬الحاسوبية‭(‬ EACL ‭) . ‬كما‭ ‬يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النسخة‭ ‬التجريبية‭ ‬منه‭ ‬بدأ‭ ‬تطويرها‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬البحثي‭ ‬للطلاب‭ ‬الجامعيين‮»‬‭ (‬ UGRIP ‭) ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

فن‭ ‬الإقناع‭ ‬وعلمه

رغم‭ ‬أن‭ ‬جهود‭ ‬د‭. ‬ناكوف‭ ‬البحثية‭ ‬تندرج‭ ‬ضمن‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬مجال‭ ‬معالجة‭ ‬اللغة‭ ‬الطبيعية،‭ ‬فإن‭ ‬مبحث‭ ‬أساليب‭ ‬الإقناع‭ ‬يعد‭ ‬مبحثاً‭ ‬ذا‭ ‬تاريخ‭ ‬طويل،‭ ‬تعود‭ ‬بداياته‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بدراسة‭ ‬‮«‬الخطاب‮»‬‭ ‬للفيلسوف‭ ‬أرسطو‭ ‬الذي‭ ‬أسس‭ ‬فيها‭ ‬لثلاثة‭ ‬أساليب‭ ‬للإقناع‭ ‬ ‭ ‬الأخلاق‭ ‬والعواطف‭ ‬والمنطق‭ ‬ ‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال،‭ ‬إلى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا،‭ ‬تستخدم‭ ‬لوصف‭ ‬طرق‭ ‬وأساليب‭ ‬الإقناع‭.‬

وتعتمد‭ ‬‮«‬الأخلاق‮»‬‭ ‬على‭ ‬مصداقية‭ ‬وموثوقية‭ ‬وشخصية‭ ‬الفرد‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬المعلومة؛‭ ‬أما‭ ‬‮«‬العواطف‮»‬‭ ‬فتعتمد‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬الحجج‭ ‬العاطفية‭ ‬لإقناع‭ ‬الجمهور؛‭ ‬فيما‭ ‬يعتمد‭ ‬‮«‬المنطق‮»‬‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬الحقائق‭ ‬والبيانات‭ ‬للإقناع‭. ‬ورغم‭ ‬استخدام‭ ‬الأخلاق‭ ‬والعواطف‭ ‬والمنطق‭ ‬باعتبارها‭ ‬الأضلاع‭ ‬الثلاثة‭ ‬المرجعية‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬أساساً‭ ‬لتقنيات‭ ‬الإقناع‭ ‬المستخدمة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أيضاً‭ ‬فئات‭ ‬أخرى‭ ‬أكثر‭ ‬دقة‭ ‬توفر‭ ‬أوصافا‭ ‬دقيقة‭ ‬لأساليب‭ ‬الإقناع‭ ‬وطرقه‭.‬

ويتضح‭ ‬هذا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دراسة‭ ‬ناكوف‭ ‬وزملائه‭ ‬التي‭ ‬اعتمدت‭ ‬استخدام‭ ‬مجموعة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬أسلوباً‭ ‬للإقناع‭ ‬بما‭ ‬فيها‭: ‬أسلوب‭ ‬الإحالة‭ ‬على‭ ‬السلطة؛‭ ‬وأسلوب‭ ‬المعضلة‭ ‬الزائفة‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬خيار‭ ‬آخر؛‭ ‬والأسلوب‭ ‬الذي‭ ‬يقتل‭ ‬المحادثة‭. ‬وتنقسم‭ ‬الأساليب‭ ‬الـ‭ ‬23‭ ‬بدورها‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬مجموعات‭ ‬أوسع‭ ‬تشمل‭: ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬السمعة،‭ ‬والتبرير،‭ ‬والتبسيط،‭ ‬والإلهاء،‭ ‬والتوسيم،‭ ‬والصياغات‭ ‬المُفخخة‭.‬

ويوضح‭ ‬ناكوف‭ ‬أن‭ ‬باستخدام‭ ‬التطبيق‭ ‬‮«‬يمكنك‭ ‬أن‭ ‬ترى‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬بعض‭ ‬البلدان‭ ‬أو‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬دون‭ ‬أخرى‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬للمستخدم‭ ‬تحليل‭ ‬الإطار‭ ‬السياقي‭ ‬لمعرفة‭ ‬متى‭ ‬يتم‭ ‬تأطير‭ ‬موضوع‭ ‬مثل‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬وفقاً‭ ‬لمنظور‭ ‬اقتصادي‭ ‬أو‭ ‬أمني‭ ‬أو‭ ‬سياسي‮»‬‭.‬

نظرة‭ ‬مستقبلية

يخطط‭ ‬الباحثون‭ ‬لتوسيع‭ ‬مجموعة‭ ‬بيانات‭ ‬التدريب‭ ‬لتشمل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬اللغات‭ ‬وتحسين‭ ‬مستويات‭ ‬دقة‭ ‬التطبيق‭ ‬لتحليل‭ ‬المقالات‭ ‬بهذه‭ ‬اللغات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬إضافتها‭ ‬مع‭ ‬ملاحظة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ FRAPPE ‮»‬،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬يعالج‭ ‬المواد‭ ‬الإخبارية‭ ‬بـ‭ ‬100‭ ‬لغة‭. ‬كما‭ ‬تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬ FRAPPE ‮»‬‭ ‬قد‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تحليل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليوني‭ ‬مقالة‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬موضوعين‭ ‬هما‭ ‬الحرب‭ ‬الأوكرانية‭ ‬الروسية‭ ‬وتغير‭ ‬المناخ،‭ ‬ويخطط‭ ‬الباحثون‭ ‬لمواصلة‭ ‬إضافة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المقالات‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬للتطبيق‭ ‬دراستها‭ ‬وتحليلها‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬استخدام‭ ‬أساليب‭ ‬الإقناع‭ ‬وتقنياته‭ ‬ليست‭ ‬بالضرورة‭ ‬أمراً‭ ‬سيئاً‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬لتضليل‭ ‬الناس،‭ ‬وفي‭ ‬عصر‭ ‬المحتوى‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬إنشاؤه‭ ‬آليا،‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬يفهم‭ ‬الأشخاص‭ ‬كيفية‭ ‬استخدام‭ ‬اللغة‭ ‬للتأثير‭ ‬على‭ ‬آرائهم‭.‬

ويوضح‭ ‬البروفيسور‭ ‬ناكوف‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التطبيقات‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬رأينا‭ ‬محتوى‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤه‭ ‬آلياً‭ ‬وتم‭ ‬نشره‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬بغرض‭ ‬الخداع؛‭ ‬ومواقع‭ ‬إلكترونية‭ ‬مؤتمتة‭ ‬بالكامل‭ ‬للأخبار‭ ‬المزيفة؛‭ ‬وحسابات‭ ‬مزيفة‭ ‬مؤتمتة‭ ‬بالكامل‭ ‬وبعضها‭ ‬منسق‭. ‬وأتوقع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬محتوى‭ ‬الوسائط‭ ‬المتعددة‭ ‬المؤتمت‭ ‬بالكامل‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

ولتطوير‭ ‬قدرات‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬ FRAPPE ‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بتحليل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬مليون‭ ‬مقالة،‭ ‬قام‭ ‬الباحثون‭ ‬بتدريب‭ ‬النموذج‭ ‬باستخدام‭ ‬بيانات‭ ‬ SemEval -2023‭ ‬ Task ‭ ‬3،‭ ‬وهي‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬مشتركة‭ ‬تتم‭ ‬إدارتها‭ ‬بالتعاون‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬الأبحاث‭ ‬المشترك‭ ‬التابع‭ ‬للمفوضية‭ ‬الأوروبية،‭ ‬وجامعة‭ ‬بادوفا،‭ ‬والأكاديمية‭ ‬البولندية‭ ‬للعلوم‭. ‬وتتكون‭ ‬مجموعة‭ ‬البيانات‭ ‬من‭ ‬حوالي‭ ‬1600‭ ‬مقالة‭ ‬بست‭ ‬لغات‭: ‬الإنجليزية،‭ ‬والفرنسية،‭ ‬والألمانية،‭ ‬والإيطالية،‭ ‬والبولندية،‭ ‬والروسية‭. ‬ويشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المقالات‭ ‬الموجودة‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭ ‬تم‭ ‬تصنيفها‭ ‬وفقًا‭ ‬لنوعها،‭ ‬وإطارها‭ (‬السياق‭)‬،‭ ‬وتقنيات‭ ‬الإقناع‭ ‬المستخدمة‭.‬

وفضلا‭ ‬عن‭ ‬تمكينه‭ ‬للمستخدمين‭ ‬من‭ ‬مقارنة‭ ‬كيفية‭ ‬عرض‭ ‬المواد‭ ‬الإخبارية‭ ‬وتقديمها‭ ‬للجمهور‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬مختلفة،‭ ‬يمكن‭ ‬للمستخدمين‭ ‬استعمال‭ ‬‮«‬ FRAPPE ‮»‬‭ ‬لتحليل‭ ‬مادة‭ ‬إخبارية‭ ‬محددة‭ ‬بهدف‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬تقنيات‭ ‬الدعاية‭ ‬والتأطير‭ ‬السياقي‭ ‬المستخدمة‭ ‬فيها‭.‬

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