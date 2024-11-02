الجانب الخفي لآلام مرضى ((السكلر))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فتيات يخسرن فرصا متكررة للزواج وشباب يتم رفضهم بسبب السكلر فيلجأون إلى دول أخرى

قال له أهل خطيبته: مرفوض لأنك ستموت في أي وقت.. وآخر طلق زوجته لأنها تمرض كثيرا!

حوالي‭ ‬9000‭ ‬حالة‭ ‬إصابة‭ ‬بمرض‭ ‬فقر‭ ‬الدم‭ ‬المنجلي‭ (‬السكلر‭) ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تمثل‭ ‬النسبة‭ ‬الأعلى‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬تعد‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬والبرامج‭ ‬الوقائية‭ ‬التي‭ ‬اعتمدتها‭ ‬المملكة‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬مشهودة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬المؤلم‭.‬

ولكن‭.. ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬الألم‭ ‬ظاهرا‭ ‬دائما‭. ‬فقد‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬آلام‭ ‬خفية‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬قسوة‭ ‬ومرارة‭ ‬من‭ ‬الألم‭ ‬الجسدي‭. ‬ولعل‭ ‬أبسط‭ ‬مثال‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬عدم‭ ‬قبول‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬تزويج‭ ‬أبنائهم‭ ‬أو‭ ‬بناتهم‭ ‬من‭ ‬مصابين‭ ‬بالسكلر‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬فتيات‭ ‬يخسرن‭ ‬فرص‭ ‬الزواج‭ ‬ويفوتهن‭ ‬القطار‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ذنب‭ ‬سوى‭ ‬إنهن‭ ‬ولدن‭ ‬بهذا‭ ‬المرض‭. ‬وجعل‭ ‬الشباب‭ ‬يسعون‭ ‬ويتقدمون‭ ‬للزواج،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬تأتي‭ ‬الصفعة‭ ‬بالرفض،‭ ‬فقط‭ ‬لأنه‭ ‬مصاب‭ ‬بالسكلر‭. ‬بل‭ ‬يؤكد‭ ‬أحد‭ ‬الشباب‭ ‬أن‭ ‬الرفض‭ ‬جاء‭ ‬مصاحبا‭ ‬لعبارة‭: ‬أنت‭ ‬ستموت‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭!.‬

الأسوأ‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬الزواج،‭ ‬ثم‭ ‬يواجه‭ ‬الشريك‭ ‬ملامة‭ ‬من‭ ‬حوله‭ ‬وتعليقاتهم‭ ‬السلبية‭ ‬بأنه‭ ‬أقدم‭ ‬على‭ ‬خطوة‭ ‬غير‭ ‬ذكية‭ ‬وإن‭ ‬الزواج‭ ‬لن‭ ‬يستمر‭!. ‬وبالفعل‭ ‬وصلت‭ ‬حالات‭ ‬عدة‭ ‬إلى‭ ‬الطلاق‭. ‬

‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬تستعرض‭ ‬هنا‭ ‬نماذج‭ ‬لهذا‭ ‬الألم‭ ‬الخفي‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬منه‭ ‬مرضى‭ ‬السكلر،‭ ‬وهي‭ ‬صيحة‭ ‬تحمل‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬الرسائل‭ ‬يوصلونها‭ ‬إلى‭ ‬المجتمع‭.‬





ظلم‭ ‬المجتمع

بدايتنا‭ ‬مع‭ ‬زينب‭ ‬العفو‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬المجتمع‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يا‭ ‬للأسف‭ ‬غير‭ ‬متقبل‭ ‬لتزويج‭ ‬مريض‭ ‬أو‭ ‬مريضة‭ ‬السكلر‭. ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬يتم‭ ‬رفضها‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬عائق‭ ‬كبير‭ ‬أمام‭ ‬الكثيرين‭ ‬في‭ ‬تكوين‭ ‬أسرة‭ ‬والعيش‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭. ‬وحتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬المريض‭ ‬مميزا‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الدراسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والمادية‭ ‬ويعمل‭ ‬في‭ ‬وظيفة‭ ‬جيدة،‭ ‬فإن‭ ‬السكلر‭ ‬يبقى‭ ‬في‭ ‬الأخير‭ ‬عائقا‭ ‬أمام‭ ‬الزواج‭. ‬

وتضيف‭ ‬العفو‭: ‬‮«‬أعاني‭ ‬مع‭ ‬أشقائي‭ ‬من‭ ‬السكلر،‭ ‬وكلنا‭ ‬واجهنا‭ ‬مشاكل‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الزواج‭. ‬وشخصيا‭ ‬تقدم‭ ‬لي‭ ‬الكثيرون،‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬النصيب‭ ‬بسبب‭ ‬المرض،‭ ‬فبمجرد‭ ‬أن‭ ‬يعلم‭ ‬المتقدمون‭ ‬للزواج‭ ‬أنني‭ ‬محاربة‭ ‬سكلر‭ ‬تتغير‭ ‬النظرة‭ ‬ويعتذرون‭ ‬أو‭ ‬يختفون‭. ‬وكأن‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬وصمة‭ ‬لنا‭!. ‬وما‭ ‬زالت‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬مستمرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭. ‬فالمجتمع‭ ‬ينظر‭ ‬إلى‭ ‬الاسم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التفاصيل‭. ‬فلماذا‭ ‬يتم‭ ‬رفض‭ ‬البنت‭ ‬فقط‭ ‬لأنها‭ ‬مصابة‭ ‬بالسكلر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الجلوس‭ ‬معها‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬وضعها‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬والإنجاب‭ ‬والتربية؟‭ ‬فالسكلر‭ ‬درجات‭ ‬وأنواع،‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬لا‭ ‬تدخل‭ ‬المستشفى‭ ‬حتى‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬السنة،‭ ‬ولا‭ ‬يتعرضون‭ ‬لنوبات‭ ‬متكررة‭. ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬السؤال‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬عند‭ ‬التقدم‭ ‬للزواج‭ ‬إلا‭ ‬نادرا‭.‬

وحتى‭ ‬أشقائي‭ ‬واجهوا‭ ‬نفس‭ ‬المشكلة‭ ‬التي‭ ‬أواجهها،‭ ‬وتقدموا‭ ‬للزواج‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬وواجهوا‭ ‬الرفض‭ ‬بسبب‭ ‬المرض‭. ‬ولكن‭ ‬تزوجوا‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬وهم‭ ‬يعيشون‭ ‬حياة‭ ‬أسرية‭ ‬طبيعية‭ ‬والحمد‭ ‬لله‮»‬‭.‬

حرب‭ ‬مع‭ ‬المجتمع

السيد‭ ‬أحمد‭ ‬السيد‭ ‬ناصر‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬طرحته‭ ‬زينب‭ ‬العفو‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمشاكل‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬مريض‭ ‬السكلر‭ ‬عندما‭ ‬يتقدم‭ ‬للزواج،‭ ‬ومن‭ ‬منطلق‭ ‬تجاربه‭ ‬يقول‭: ‬‮«‬للأسف‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مريض‭ ‬السكلر‭ ‬مرفوضا‭ ‬بشكل‭ ‬مطلق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬العائلات،‭ ‬بل‭ ‬البعض‭ ‬لا‭ ‬يعترف‭ ‬بأنه‭ ‬إنسان‭ ‬له‭ ‬وجود‭ ‬وحقوق‭. ‬وهذا‭ ‬نابع‭ ‬عن‭ ‬نقص‭ ‬الوعي‭ ‬بطبيعة‭ ‬المرض‭ ‬وأعراضه‭. ‬فأنا‭ ‬مثلا‭ ‬أعيش‭ ‬حياة‭ ‬طبيعية‭ ‬وأذهب‭ ‬إلى‭ ‬الصالة‭ ‬الرياضية‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬ولا‭ ‬تصيبني‭ ‬أية‭ ‬نوبات‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬مما‭ ‬نسمعه‭ ‬من‭ ‬تعليقات‭ ‬بأن‭ ‬مريض‭ ‬السكلر‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭. ‬وحياتي‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والصحية‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المصابين‭ ‬بالمرض‭. ‬ولكن‭ ‬تقدمت‭ ‬للزواج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬مرة،‭ ‬وكان‭ ‬الرفض‭ ‬فقط‭ ‬لأنني‭ ‬مصاب‭ ‬بالسكلر‭. ‬بل‭ ‬وقبل‭ ‬أن‭ ‬يسألوا‭ ‬عن‭ ‬الدين‭ ‬والأخلاق‭ ‬والمؤهل‭ ‬العلمي‭ ‬يرفضون‭ ‬بمجرد‭ ‬أن‭ ‬يعلموا‭ ‬أنني‭ ‬مصاب‭. ‬تصور‭ ‬أن‭ ‬الرد‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الحالات‭ ‬كان‭: ‬أنت‭ ‬ستموت‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭!. ‬أليس‭ ‬هذا‭ ‬الرد‭ ‬كفيلا‭ ‬بأن‭ ‬يجعل‭ ‬الشخص‭ ‬ينهار‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬سليما؟‭!‬

وهذا‭ ‬ما‭ ‬اضطر‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المصابين‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬وينتظرون‭ ‬الموافقة‭ ‬المبدئية‭ ‬والمقابلة‭ ‬ثم‭ ‬يصرحون‭ ‬بالأمر‭. ‬وأحيانا‭ ‬توافق‭ ‬البنت‭ ‬ولكن‭ ‬أسرتها‭ ‬ترفض‭. ‬ولا‭ ‬يقتصر‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬الزواج،‭ ‬فحتى‭ ‬التوظيف‭ ‬بات‭ ‬صعبا‭ ‬بمجرد‭ ‬أن‭ ‬يعلموا‭ ‬أن‭ ‬الشخص‭ ‬مصاب‭ ‬بالسلكر‭. ‬وهناك‭ ‬العشرات‭ ‬ممن‭ ‬أعرفهم‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الأمر،‭ ‬يواجهون‭ ‬تحديات‭ ‬في‭ ‬الزواج‭ ‬والعمل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ذنب‭. ‬ومن‭ ‬التجارب‭ ‬التي‭ ‬عايشتها‭ ‬شخصيا،‭ ‬عملت‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مواقع‭ ‬العمل‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭ ‬ولم‭ ‬أغب‭ ‬يوما‭ ‬واحدا،‭ ‬ولكن‭ ‬عندما‭ ‬مرضت‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬فقط‭ ‬وعدت‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬وعلموا‭ ‬بأنني‭ ‬مصاب‭ ‬بالسكلر‭ ‬لم‭ ‬يجددوا‭ ‬لي‭ ‬العقد‭. ‬لا‭ ‬ننكر‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬السابق،‭ ‬ولكننا‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬نشعر‭ ‬أحيانا‭ ‬أننا‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭ ‬ومع‭ ‬المجتمع‮»‬‭.‬

عزلة‭ ‬اجتماعية

بدوره‭ ‬يلخص‭ ‬سيد‭ ‬محمود‭ ‬جواد‭ ‬الشهركاني‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬فقر‭ ‬الدم‭ ‬المنجلي،‭ ‬أبرز‭ ‬التحديات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬مرضى‭ ‬السكلر‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬المشكلة‭ ‬الأساسية‭ ‬ربما‭ ‬ترتبط‭ ‬بثقافة‭ ‬المجتمع‭ ‬حول‭ ‬طبيعة‭ ‬المرض‭ ‬وآثاره‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬اليومية‭ ‬والحياة‭ ‬الأسرية‭. ‬وأول‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬هي‭ ‬تلك‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالزواج‭. ‬فمن‭ ‬جانب‭ ‬نجد‭ ‬عائقا‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتقبل‭ ‬العائلي،‭ ‬فبعض‭ ‬العائلات‭ ‬تتردد‭ ‬في‭ ‬قبول‭ ‬محارب‭ ‬السكلر‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬زوجا‭ ‬أو‭ ‬زوجة‭ ‬بسبب‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬التأثيرات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الزوجين‭ ‬وعدم‭ ‬الإحساس‭ ‬بالأمان‭ ‬ظنا‭ ‬منهم‭ ‬بأن‭ ‬عمر‭ ‬محارب‭ ‬السكلر‭ ‬قصير‭! ‬وكذلك‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬انتقال‭ ‬المرض‭ ‬إلى‭ ‬الأبناء‭. ‬لذلك‭ ‬نجد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬زواج‭ ‬لأنهم‭ ‬يواجهون‭ ‬الرفض‭ ‬المستمر‭. ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العائلات‭ ‬ينظرون‭ ‬إلى‭ ‬مريض‭ ‬السكلر‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬ضعيف‭ ‬ماديا‭ ‬لأنه‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬العمل‭!‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬يتطلب‭ ‬زواج‭ ‬محارب‭ ‬السكلر‭ ‬شريكًا‭ ‬متفهمًا‭ ‬لطبيعة‭ ‬المرض،‭ ‬وما‭ ‬قد‭ ‬يصاحبه‭ ‬من‭ ‬أزمات‭ ‬صحية‭ ‬محتملة‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬العلاقة‭ ‬وحياة‭ ‬الزوجين‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬يواجه‭ ‬مريض‭ ‬السكلر‭ ‬تحديات‭ ‬اجتماعية‭ ‬عامة‭ ‬منها‭: ‬

‭- ‬التمييز‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬شعور‭ ‬بالعزلة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أو‭ ‬الوحدة‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬فهم‭ ‬المحيطين‭ ‬له‭ ‬بطبيعة‭ ‬المرض‭.‬

‭- ‬تحديات‭ ‬العمل‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬الوظيفة‭ ‬بسبب‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بأنه‭ ‬ليس‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬عمله‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬لأنه‭ ‬مريض‭. ‬

‭- ‬التأثير‭ ‬النفسي‭ ‬نتيجة‭ ‬التحديات‭ ‬المستمرة،‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الاكتئاب‭ ‬أو‭ ‬القلق‭ ‬من‭ ‬المستقبل‭.‬

ويضيف‭ ‬سيد‭ ‬محمود‭: ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬إلي،‭ ‬واجهت‭ ‬ترددا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أهل‭ ‬الزوجة‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬ولكن‭ ‬تيسرت‭ ‬الأمور‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬وتزوجت‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬ولدينا‭ ‬ثلاث‭ ‬بنات‭ ‬ولا‭ ‬أعاني‭ ‬من‭ ‬أية‭ ‬مشاكل‭ ‬أسرية‭ ‬أو‭ ‬صحية،‭ ‬بل‭ ‬استطعت‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬وشراء‭ ‬أرض‭ ‬وبناء‭ ‬فيلا،‭ ‬وأثبت‭ ‬أن‭ ‬مريض‭ ‬السكلر‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬الإنتاج‭ ‬والتميز‭. ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬نصيحتي‭ ‬لمحاربي‭ ‬السكلر‭: ‬لا‭ ‬تدع‭ ‬نظرة‭ ‬المجتمع‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬ثقتك‭ ‬بنفسك‭. ‬فمرض‭ ‬السكلر‭ ‬لا‭ ‬يحدد‭ ‬قيمتك‭ ‬أو‭ ‬قدراتك‭. ‬ابحث‭ ‬عن‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬الإيجابيين‭. ‬كما‭ ‬أشكر‭ ‬جهة‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬أعمل‭ ‬فيها‭ ‬وهي‭ ‬مجموعة‭ ‬رويان،‭ ‬والتي‭ ‬أعتبرها‭ ‬الداعم‭ ‬الكبير‭ ‬لي‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‭ ‬المهنية‮»‬‭.‬

نظرة‭ ‬سلبية

خديجة‭ ‬باسل،‭ ‬رياضية‭ ‬محترفة،‭ ‬استطاعت‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬إصابتها‭ ‬بالسكلر‭ ‬أن‭ ‬تثبت‭ ‬عكس‭ ‬تلك‭ ‬التعليقات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬تسمعها‭. ‬ولكن‭ ‬ماذا‭ ‬عن‭ ‬الزواج‭ ‬ونظرة‭ ‬المجتمع؟‭ ‬

تجيبنا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬بقولها‭: ‬‮«‬يواجه‭ ‬مريض‭ ‬السكلر‭ ‬تحديات‭ ‬ومشاكل‭ ‬تتعلق‭ ‬بالزواج‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الأسري‭ ‬أو‭ ‬النفسي‭ ‬أو‭ ‬الاجتماعي‭. ‬فمثلا‭ ‬بعض‭ ‬العوائل‭ ‬لا‭ ‬تتقبل‭ ‬مريض‭ ‬السكلر‭ ‬بسبب‭ ‬النظرة‭ ‬السلبية‭ ‬غير‭ ‬الدقيقة‭ ‬مثل‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بأنه‭ ‬يقضي‭ ‬وقته‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬ويعاني‭ ‬من‭ ‬الألم‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭. ‬بل‭ ‬ونسمع‭ ‬البعض‭ ‬يقول‭ ‬إن‭ ‬مريض‭ ‬السكلر‭ ‬يقيم‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬منزله‭. ‬نعم‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬حالات‭ ‬حرجة‭ ‬ومتقدمة،‭ ‬ولكن‭ ‬إجمالا‭ ‬هذه‭ ‬النظرة‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭. ‬بل‭ ‬وحتى‭ ‬من‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬نوبات‭ ‬متكررة‭ ‬وشديدة‭ ‬هم‭ ‬أيضا‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬الإنجاز‭ ‬والتطور‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬اتيحت‭ ‬لهم‭ ‬الفرصة‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬البنات،‭ ‬نجد‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬العائلات‭ ‬ترفض‭ ‬الزواج‭ ‬منهن‭ ‬بحجة‭ ‬أنها‭ ‬مريضة‭ ‬سكلر‭ ‬وستكون‭ ‬عاجزة‭ ‬عن‭ ‬تحمل‭ ‬مسؤولياتها‭ ‬كزوجة‭ ‬وربة‭ ‬منزل‭ ‬وإنجاب‭ ‬وأطفال‭. ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬لديهم‭ ‬إمكانات‭ ‬وقدرات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الطبيعيين،‭ ‬ويعيشون‭ ‬حياة‭ ‬أسرية‭ ‬ناجحة‭ ‬بكل‭ ‬المقاييس‮»‬‭. ‬

وتتابع‭ ‬خديجة‭: ‬شخصيا،‭ ‬مررت‭ ‬بهذه‭ ‬التجربة،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬لي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شخص،‭ ‬وللأسف‭ ‬يتم‭ ‬التراجع‭ ‬بمجرد‭ ‬أن‭ ‬يعرفوا‭ ‬أنني‭ ‬مصابة‭ ‬بالسكلر‭!. ‬وهناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تقدمت‭ ‬بالعمر‭ ‬ولم‭ ‬تتزوج‭ ‬بسبب‭ ‬هذه‭ ‬النظرة‭. ‬وبالطبع‭ ‬لهذا‭ ‬انعكاساته‭ ‬النفسية‭ ‬القاسية‭ ‬على‭ ‬الشخص،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬نسمعه‭ ‬من‭ ‬تعليقات‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنني‭ ‬مثلا‭ ‬لا‭ ‬أضطر‭ ‬إلى‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬إلا‭ ‬عند‭ ‬النوبات‭ ‬وهي‭ ‬حالات‭ ‬ليست‭ ‬مستمرة‭. ‬

ليس‭ ‬هذا‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬نسمع‭ ‬تعليقات‭ ‬بأن‭ ‬مريض‭ ‬السكلر‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬صنع‭ ‬حياته‭ ‬أو‭ ‬أنه‭ ‬عاجز‭ ‬عن‭ ‬الدراسة‭ ‬والعمل‭ ‬والخروج‭ ‬أو‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬نفسه‭!.. ‬فمثل‭ ‬هذه‭ ‬التعليقات‭ ‬قاسية‭ ‬على‭ ‬الشخص‭ ‬الطبيعي،‭ ‬فما‭ ‬بالك‭ ‬بالشخص‭ ‬المريض؟‭! ‬

فمثلا‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬التعليقات‭ ‬التي‭ ‬كنت‭ ‬أسمعها‭ ‬أنني‭ ‬لن‭ ‬أستطيع‭ ‬دخول‭ ‬الجامعة‭ ‬أو‭ ‬العمل‭.

‬ولكنني‭ ‬درست‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬وتخرجت‭ ‬وتوظفت،‭ ‬بل‭ ‬وعملت‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرياضة‭ ‬الذي‭ ‬يتصورون‭ ‬أنه‭ ‬مجال‭ ‬ليس‭ ‬لمرضى‭ ‬السكلر‭. ‬وهي‭ ‬رسالة‭ ‬أنقلها‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬المرضى‭ ‬بأن‭ ‬مجال‭ ‬الرياضة‭ ‬مفتوح‭ ‬لنا،‭ ‬كل‭ ‬التعليقات‭ ‬التي‭ ‬نسمعها‭ ‬لا‭ ‬صحة‭ ‬لها‭. ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬نحتاجه‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يعطونا‭ ‬الأمل‭ ‬بالكلام‭ ‬الإيجابي‭ ‬وتجنب‭ ‬النظر‭ ‬إلينا‭ ‬بنظرات‭ ‬أو‭ ‬تعليقات‭ ‬محبطة‭.‬

يلجأون‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬أخرى

‭(‬أ‭.‬ح‭)‬،‭ ‬فتاة‭ ‬بحرينية‭ ‬طموحة،‭ ‬تحدّت‭ ‬معاناتها‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أمراض‭ ‬وراثية‭ ‬هي‭ ‬الثلاسيميا‭ ‬وفقر‭ ‬الدم‭ ‬المنجلي‭ ‬ونقص‭ ‬الخميرة،‭ ‬وواصلت‭ ‬دراستها‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬لتحصد‭ ‬شهادات‭ ‬علمية‭ ‬مرموقة‭ ‬وتعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حيوي‭ ‬مهم‭. ‬ولكن‭ ‬تبقى‭ ‬التحديات‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المجتمع،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬توضحه‭ ‬بقولها‭: ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬يواجه‭ ‬مريض‭ ‬السكلر‭ ‬تحديدا‭ ‬مشاكل‭ ‬وعقبات‭ ‬كبيرة‭ ‬عندما‭ ‬يفكر‭ ‬في‭ ‬الزواج‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬ولدا‭ ‬أو‭ ‬بنتا‭. ‬ففي‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬يواجه‭ ‬بالرفض‭ ‬بمجرد‭ ‬أن‭ ‬يعلم‭ ‬أهل‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬أنه‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬المرض‭. ‬وهذه‭ ‬الحالات‭ ‬تتكرر‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬يعانون‭ ‬نوبات‭ ‬متكررة‭. ‬وكثير‭ ‬منهم‭ ‬يبقى‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬زواج‭ ‬بسبب‭ ‬تكرر‭ ‬الرفض‭. ‬وكأن‭ ‬هناك‭ ‬نظرة‭ ‬سلبية‭ ‬عامة‭ ‬شكلها‭ ‬المجتمع‭ ‬إزاء‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭. ‬لذلك‭ ‬أجد‭ ‬حالات‭ ‬تضطر‭ ‬إلى‭ ‬الزواج‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬يئسوا‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬بالبحرين‭. ‬وأحيانا‭ ‬يحدث‭ ‬الزواج‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬أعرفها،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬تم‭ ‬الطلاق‭ ‬بحجة‭ ‬أن‭ ‬الفتاة‭ ‬تمرض‭ ‬كثيرا‭!.‬

والأمر‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬الزواج‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬يمتد‭ ‬إلى‭ ‬فرص‭ ‬العمل،‭ ‬فهناك‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬لا‭ ‬توظف‭ ‬مرضى‭ ‬السكلر‭ ‬بسبب‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بأنهم‭ ‬يغيبون‭ ‬كثيرا‭. ‬

وتضيف‭ ‬محدثتنا‭: ‬هذه‭ ‬النظرة‭ ‬السلبية‭ ‬العامة‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬عوامل،‭ ‬منها‭ ‬نقص‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬بطبيعة‭ ‬مرض‭ ‬فقر‭ ‬الدم‭ ‬وأعراضه‭ ‬ومضاعفاته‭. ‬كما‭ ‬قد‭ ‬يلعب‭ ‬المريض‭ ‬نفسه‭ ‬دورا‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬هذه‭ ‬النظرة‭ ‬السلبية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إدمانه‭ ‬المسكنات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المسكنات‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬تعيش‭ ‬حياة‭ ‬طبيعية‭.!.‬

وعي‭ ‬الشريك

تتفق‭ (‬ن‭.‬ع‭) ‬المصابة‭ ‬بالسكلر‭ ‬مع‭ ‬الآراء‭ ‬السابقة،‭ ‬وحول‭ ‬ذلك‭ ‬تقول‭: ‬يواجه‭ ‬مريض‭ ‬السكلر‭ ‬مشكلة‭ ‬حقيقية‭ ‬في‭ ‬الزواج،‭ ‬فمثلا‭ ‬بمجرد‭ ‬أن‭ ‬يعلم‭ ‬المتقدم‭ ‬للفتاة‭ ‬أنها‭ ‬مصابة،‭ ‬يتردد‭ ‬وينسحب‭. ‬والمشكلة‭ ‬أنه‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬المتقدم‭ ‬موافقا‭ ‬فإن‭ ‬من‭ ‬حوله‭ ‬يحاولون‭ ‬أن‭ ‬يثنوه‭ ‬ويقنعوه‭ ‬بأن‭ ‬حياته‭ ‬ستكون‭ ‬صعبة‭!. ‬وحتى‭ ‬لو‭ ‬حصل‭ ‬النصيب‭ ‬وتزوجوا،‭ ‬لا‭ ‬تتوقف‭ ‬التعليقات‭ ‬التي‭ ‬يسمعونها‭ ‬بأن‭ ‬الزواج‭ ‬لن‭ ‬يستمر‭ ‬وأن‭ ‬الأبناء‭ ‬سيعانون‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭!. ‬وهذا‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭ ‬تماما‭. ‬فهناك‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬وعي‭ ‬المجتمع،‭ ‬لذلك‭ ‬هناك‭ ‬حالات‭ ‬كثيرة‭ ‬أعرفها‭ ‬فاتها‭ ‬قطار‭ ‬الزواج‭ ‬بسبب‭ ‬الرفض‭ ‬نتيجة‭ ‬المرض‭.‬

وشخصيا‭ ‬تقدم‭ ‬لي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص‭. ‬ولكن‭ ‬بمجرد‭ ‬أن‭ ‬يعلموا‭ ‬عن‭ ‬وضعي‭ ‬يغيروا‭ ‬رأيهم‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬المرض‭. ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬تزوجت‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬سليم‭ ‬وواع‭ ‬ومتفهم‭ ‬لوضعي‭ ‬وداعم‭ ‬لي‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬الحدود‭. ‬ولدينا‭ ‬ثلاثة‭ ‬أبناء‭. ‬وهذا‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬أحصل‭ ‬عليه‭ ‬مكنني‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬إصابتي‭ ‬بورم‭ ‬خبيث‭. ‬حيث‭ ‬بقيت‭ ‬قوية‭ ‬وتغلبت‭ ‬عليه‭ ‬بفضل‭ ‬زوجي‭ ‬ودعمه‭ ‬لي‭.‬

لذلك‭ ‬في‭ ‬رأيي،‭ ‬المعيار‭ ‬الأهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬الزواج‭ ‬من‭ ‬عدمه‭ ‬ليس‭ ‬السكلر،‭ ‬وإنما‭ ‬وعي‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬وشريك‭ ‬الحياة‭. ‬فلا‭ ‬ننكر‭ ‬أن‭ ‬المرض‭ ‬متعب‭ ‬أحيانا‭ ‬ويتعب‭ ‬حتى‭ ‬المحيطين‭ ‬به،‭ ‬وهنا‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الشريك‭ ‬واعيا‭ ‬ومتقبلا‭ ‬تصعب‭ ‬المواصلة‭. ‬هل‭ ‬تعلم‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬حالات‭ ‬لا‭ ‬يقوم‭ ‬الشريك‭ ‬حتى‭ ‬بإيصال‭ ‬الزوجة‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى؟‭ ‬أو‭ ‬يوصلها‭ ‬ويذهب‭ ‬عنها‭ ‬ويتركها‭ ‬في‭ ‬آلامها‭!. ‬لذلك‭ ‬أعرف‭ ‬حالات‭ ‬حدث‭ ‬فيها‭ ‬انفصال‭ ‬بسبب‭ ‬مرض‭ ‬الزوجة‭ ‬لأن‭ ‬الزوج‭ ‬لا‭ ‬يتحمل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬زوجته‭ ‬مريضة‭ ‬أو‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬نوبات‭ ‬السكلر‭ ‬تأتي‭ ‬فجأة‭. ‬

تنمر‭ ‬المجتمع

‮«‬هذه‭ ‬مشكلة‭ ‬حقيقية‭ ‬يعيشها‭ ‬من‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬السكلر‮»‬‭. ‬بهذه‭ ‬الكلمات‭ ‬بدأ‭ ‬مجيد‭ ‬أحمد‭ ‬الماضي‭ ‬حديثه‭ ‬شارحا‭ ‬معاناته‭ ‬الشخصية‭ ‬مع‭ ‬المرض‭.. ‬ومع‭ ‬المجتمع‭. ‬ويضيف‭: ‬المشكلة‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬الكثيرين‭ ‬ينظرون‭ ‬إلى‭ ‬مريض‭ ‬السكلر‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬مدمن‭. ‬وبالتالي‭ ‬يرفضون‭ ‬تزويجه‭. ‬وحتى‭ ‬لو‭ ‬صار‭ ‬الزواج،‭ ‬يسمع‭ ‬الزوج‭ ‬أو‭ ‬الزوجة‭ ‬تعليقات‭ ‬أنه‭ ‬سيتعذب‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الزواج‭ ‬وسيعاني‭ ‬مع‭ ‬أطفاله‭!. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬مع‭ ‬حالات‭ ‬أعرفها‭ ‬يرفض‭ ‬أحد‭ ‬الشريكين‭ ‬الحمل‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أبناء‭ ‬مرضى‭. ‬وحالات‭ ‬كثيرة‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬الطلاق‭ ‬بسبب‭ ‬المرض‭ ‬أو‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬إنجاب‭ ‬الأبناء‭. ‬حتى‭ ‬صار‭ ‬الزواج‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬مريض‭ ‬السكلر‭ ‬أشبه‭ ‬بالمعجزة‭ ‬إن‭ ‬حصل‭. ‬وإن‭ ‬استمر‭ ‬الزواج‭ ‬تكون‭ ‬معجزة‭ ‬أكبر‭. ‬

تصور‭ ‬أنني‭ ‬أسمع‭ ‬البعض‭ ‬ينصح‭ ‬قائلا‭: ‬أنت‭ ‬مريض‭ ‬سكلر،‭ ‬ابحث‭ ‬عن‭ ‬أرملة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭!. ‬والمشكلة‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الأطباء‭ ‬يعززون‭ ‬هذه‭ ‬النظرة‭. ‬فمثلا‭ ‬تقدمت‭ ‬لخطبة‭ ‬فتاة،‭ ‬وعند‭ ‬الفحص‭ ‬الطبي،‭ ‬حذرها‭ ‬الطبيب‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬ستتزوج‭ ‬شخصا‭ ‬أشبه‭ ‬بمدمن‭ ‬مخدرات‭!. ‬وهذه‭ ‬النظرة‭ ‬تنسحب‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يستخدمون‭ ‬المسكنات‭ ‬باستمرار‭. ‬لذلك‭ ‬يمكنني‭ ‬القول‭ ‬إننا‭ ‬نشعر‭ ‬بنوع‭ ‬من‭ ‬التنمر‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬وحتى‭ ‬من‭ ‬الهيكل‭ ‬الطبي‭ ‬أحيانا‭. ‬وهذا‭ ‬التنمر‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬الزواج،‭ ‬بل‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬والرحلات‭ ‬والعلاقات‭ ‬الاجتماعية‭. ‬تصور‭ ‬أن‭ ‬مريض‭ ‬السكلر‭ ‬يواجه‭ ‬أحيانا‭ ‬رفضا‭ ‬من‭ ‬أصدقائه‭ ‬للانضمام‭ ‬معهم‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬لأنهم‭ ‬يخشون‭ ‬أن‭ ‬تصيبه‭ ‬نوبة‭ ‬وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬يتمتعون‭ ‬بالرحلة‭. ‬وكأن‭ ‬السكلر‭ ‬يمثل‭ ‬وصمة‭ ‬عار‭ ‬لنا‭. ‬مع‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬ذنب‭ ‬لي‭ ‬أنني‭ ‬ولدت‭ ‬بهذا‭ ‬المرض‭. ‬ولكنني‭ ‬أدفع‭ ‬الثمن‭ ‬غاليا،‭ ‬ومازلت‭ ‬عزبا‭ ‬وأسكن‭ ‬في‭ ‬سكن‭ ‬عمال‭.‬





برامج التوعية والفحص في البحرين قصة نجاح عالمية

الزيجات الخطرة هي ما يجب تجنبه من مرضى السكلر







تحديات‭ ‬زواج‭ ‬مرضى‭ ‬السكلر‭ ‬ناقشناه‭ ‬مع‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لمرضى‭ ‬السكلر،‭ ‬استشاري‭ ‬أمراض‭ ‬الدم‭ ‬الدكتور‭ ‬جعفر‭ ‬آل‭ ‬طوق،‭ ‬الذي‭ ‬أوضح‭ ‬بدوره‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يرتبط‭ ‬بشقين‭. ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬الجانب‭ ‬الطبي،‭ ‬والثاني‭ ‬هو‭ ‬الاجتماعي‭. ‬ويشرح‭ ‬ذلك‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬الشق‭ ‬الطبي‭ ‬يتعلق‭ ‬بما‭ ‬يسمى‭ ‬بالزيجات‭ ‬الخطرة،‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنتج‭ ‬مولودا‭ ‬مصابا‭ ‬بمرض‭ ‬وراثي‭ ‬نتيجة‭ ‬زواج‭ ‬مريض‭ ‬سكلر‭ ‬من‭ ‬مصابة‭ ‬أو‭ ‬حامل‭ ‬للسكلر‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬ننصح‭ ‬به‭ ‬بالطبع‭. ‬فزواج‭ ‬المصاب‭ ‬بالمصابة‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الأبناء‭ ‬100 % ‭ ‬مصابين‭ ‬بالسكلر‭. ‬وزواج‭ ‬أحد‭ ‬الطرفين‭ ‬الحاملين‭ ‬للمرض‭ ‬من‭ ‬مصاب‭ ‬يعني‭ ‬إمكانية‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬حمل‭ ‬مصابا‭ ‬بنسبة‭ ‬75 % ‭. ‬وزواج‭ ‬طرف‭ ‬مصاب‭ ‬بالثلاسيميا‭ ‬مع‭ ‬آخر‭ ‬مصاب‭ ‬بالسكلر‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬حاملين‭ ‬أو‭ ‬مصابين‭ ‬يمثل‭ ‬أيضا‭ ‬زيجة‭ ‬خطرة‭ ‬لأنه‭ ‬ينتج‭ ‬طفلا‭ ‬مصابا‭ ‬بشكل‭ ‬ثلاسيميا‭. ‬ونفس‭ ‬المشكلة‭ ‬مع‭ ‬زواج‭ ‬مريض‭ ‬السكلر‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬لديه‭ ‬أمراض‭ ‬وراثية‭ ‬أخرى‭. ‬وبالتالي‭ ‬ننصح‭ ‬بتجنب‭ ‬هذه‭ ‬الزيجات،‭ ‬وهي‭ ‬العقبة‭ ‬الطبية‭ ‬الوحيدة‭ ‬أمام‭ ‬مريض‭ ‬السكلر‭. ‬وهنا‭ ‬يأتي‭ ‬الشق‭ ‬الثاني‭ ‬وهو‭ ‬النظرة‭ ‬الاجتماعية‭. ‬لدينا‭ ‬حوالي‭ ‬9000‭ ‬مريض‭ ‬سكلر‭. ‬أغلبهم‭ ‬متزوجون‭ ‬ويعيشون‭ ‬حياة‭ ‬طبيعية،‭ ‬وبعضهم‭ ‬لا‭ ‬يراجع‭ ‬حتى‭ ‬المستشفى‭. ‬وأقلية‭ ‬يعانون‭ ‬مشاكل‭ ‬حقيقية‭.

‬ولكن‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬عددا‭ ‬يواجهون‭ ‬تحديات‭ ‬تتعلق‭ ‬بزواجهم‭ ‬لأسباب‭ ‬منها‭ ‬الوصمة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ضد‭ ‬المصابين‭ ‬بالمرض‭. ‬ولكن‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬بالمنطقة‭. ‬والأمر‭ ‬الآخر‭ ‬هو‭ ‬كثرة‭ ‬تردد‭ ‬المريض‭ ‬على‭ ‬المستشفى‭ ‬وكثرة‭ ‬النوبات‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬البعض‭ ‬يتردد‭ ‬في‭ ‬تزوجيه‭. ‬أضف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬يكون‭ ‬مرض‭ ‬السكلر‭ ‬مجرد‭ ‬شماعة‭ ‬لرفض‭ ‬المتقدم‭. ‬أي‭ ‬إن‭ ‬الرفض‭ ‬الحقيقي‭ ‬يكون‭ ‬لأسباب‭ ‬أخرى‭.‬

*‭ ‬هل‭ ‬تعتقد‭ ‬أننا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬قوانين‭ ‬أكثر‭ ‬صرامة‭ ‬لتنظيم‭ ‬زواج‭ ‬مرضى‭ ‬السكلر؟

* ‭

‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬ذلك‭ ‬لأسباب‭ ‬منها‭ ‬احترام‭ ‬الخيارات،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المنع‭ ‬ليس‭ ‬حلا‭ ‬لأن‭ ‬الشخص‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتزوج‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬أخرى‭. ‬ولكن‭ ‬المسألة‭ ‬المهمة‭ ‬هنا‭ ‬هي‭ ‬التوعية‭ ‬والاستجابة‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬الفحوصات‭. ‬وأنا‭ ‬أؤكد‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تعد‭ ‬نموذجا‭ ‬دوليا‭ ‬في‭ ‬جانب‭ ‬مهم‭ ‬هو‭ ‬الفحص‭ ‬قبل‭ ‬الزواج‭. ‬ففي‭ ‬التسعينيات‭ ‬أشارت‭ ‬دراسات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬4 % ‭ ‬من‭ ‬المواليد‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬يولدون‭ ‬وهم‭ ‬مصابون‭ ‬بالسكلر‭. ‬وبعد‭ ‬تشريع‭ ‬الفحص‭ ‬انخفضت‭ ‬النسبة‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬في‭ ‬الألف‭. ‬وآخر‭ ‬دراسة‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النسبة‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬0‭.‬3 % ‭. ‬أي‭ ‬انخفاض‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬90 % ‭ ‬بفضل‭ ‬برامج‭ ‬التوعية‭ ‬وبرامج‭ ‬الفحص‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬بحد‭ ‬ذاتها‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬غير‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الدول،‭ ‬ففي‭ ‬البحرين‭ ‬هناك‭ ‬فحص‭ ‬للمواليد‭ ‬الجدد‭ ‬لتحديد‭ ‬الأمراض‭ ‬الوراثية،‭ ‬ثم‭ ‬فحص‭ ‬قبل‭ ‬المدرسة،‭ ‬ثم‭ ‬فحص‭ ‬قبل‭ ‬الجامعة‭. ‬ثم‭ ‬فحص‭ ‬قبل‭ ‬الزواج‭. ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬حقق‭ ‬نسبة‭ ‬انخفاض‭ ‬90 % ‭ ‬وهي‭ ‬نسبة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬عالميا‭ ‬عدا‭ ‬في‭ ‬قبرص،‭ ‬ولكن‭ ‬الاختلاف‭ ‬أننا‭ ‬اعتمدنا‭ ‬على‭ ‬التوعية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬تجربة‭ ‬قبرص‭ ‬شملت‭ ‬الإجهاض‭ ‬أيضا‭. ‬