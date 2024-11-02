Sunday, 03 November 2024 02:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجانب الخفي لآلام مرضى ((السكلر))

11/2/2024 7:06:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أغلب العائلات ترفض تزويجهم.. حالات طلاق.. ومرضى يشتكون: «المجتمع يحاربنا»

فتيات يخسرن فرصا متكررة للزواج وشباب يتم رفضهم بسبب السكلر فيلجأون إلى دول أخرى

قال له أهل خطيبته: مرفوض لأنك ستموت في أي وقت.. وآخر طلق زوجته لأنها تمرض كثيرا!

حوالي‭ ‬9000‭ ‬حالة‭ ‬إصابة‭ ‬بمرض‭ ‬فقر‭ ‬الدم‭ ‬المنجلي‭ (‬السكلر‭) ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تمثل‭ ‬النسبة‭ ‬الأعلى‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬تعد‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬والبرامج‭ ‬الوقائية‭ ‬التي‭ ‬اعتمدتها‭ ‬المملكة‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬مشهودة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬المؤلم‭.‬

ولكن‭.. ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬الألم‭ ‬ظاهرا‭ ‬دائما‭. ‬فقد‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬آلام‭ ‬خفية‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬قسوة‭ ‬ومرارة‭ ‬من‭ ‬الألم‭ ‬الجسدي‭. ‬ولعل‭ ‬أبسط‭ ‬مثال‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬عدم‭ ‬قبول‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬تزويج‭ ‬أبنائهم‭ ‬أو‭ ‬بناتهم‭ ‬من‭ ‬مصابين‭ ‬بالسكلر‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬فتيات‭ ‬يخسرن‭ ‬فرص‭ ‬الزواج‭ ‬ويفوتهن‭ ‬القطار‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ذنب‭ ‬سوى‭ ‬إنهن‭ ‬ولدن‭ ‬بهذا‭ ‬المرض‭. ‬وجعل‭ ‬الشباب‭ ‬يسعون‭ ‬ويتقدمون‭ ‬للزواج،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬تأتي‭ ‬الصفعة‭ ‬بالرفض،‭ ‬فقط‭ ‬لأنه‭ ‬مصاب‭ ‬بالسكلر‭. ‬بل‭ ‬يؤكد‭ ‬أحد‭ ‬الشباب‭ ‬أن‭ ‬الرفض‭ ‬جاء‭ ‬مصاحبا‭ ‬لعبارة‭: ‬أنت‭ ‬ستموت‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭!.‬

الأسوأ‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬الزواج،‭ ‬ثم‭ ‬يواجه‭ ‬الشريك‭ ‬ملامة‭ ‬من‭ ‬حوله‭ ‬وتعليقاتهم‭ ‬السلبية‭ ‬بأنه‭ ‬أقدم‭ ‬على‭ ‬خطوة‭ ‬غير‭ ‬ذكية‭ ‬وإن‭ ‬الزواج‭ ‬لن‭ ‬يستمر‭!. ‬وبالفعل‭ ‬وصلت‭ ‬حالات‭ ‬عدة‭ ‬إلى‭ ‬الطلاق‭. ‬

‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬تستعرض‭ ‬هنا‭ ‬نماذج‭ ‬لهذا‭ ‬الألم‭ ‬الخفي‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬منه‭ ‬مرضى‭ ‬السكلر،‭ ‬وهي‭ ‬صيحة‭ ‬تحمل‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬الرسائل‭ ‬يوصلونها‭ ‬إلى‭ ‬المجتمع‭.‬


ظلم‭ ‬المجتمع

بدايتنا‭ ‬مع‭ ‬زينب‭ ‬العفو‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬المجتمع‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يا‭ ‬للأسف‭ ‬غير‭ ‬متقبل‭ ‬لتزويج‭ ‬مريض‭ ‬أو‭ ‬مريضة‭ ‬السكلر‭. ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬يتم‭ ‬رفضها‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬عائق‭ ‬كبير‭ ‬أمام‭ ‬الكثيرين‭ ‬في‭ ‬تكوين‭ ‬أسرة‭ ‬والعيش‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭. ‬وحتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬المريض‭ ‬مميزا‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الدراسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والمادية‭ ‬ويعمل‭ ‬في‭ ‬وظيفة‭ ‬جيدة،‭ ‬فإن‭ ‬السكلر‭ ‬يبقى‭ ‬في‭ ‬الأخير‭ ‬عائقا‭ ‬أمام‭ ‬الزواج‭. ‬

وتضيف‭ ‬العفو‭: ‬‮«‬أعاني‭ ‬مع‭ ‬أشقائي‭ ‬من‭ ‬السكلر،‭ ‬وكلنا‭ ‬واجهنا‭ ‬مشاكل‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الزواج‭. ‬وشخصيا‭ ‬تقدم‭ ‬لي‭ ‬الكثيرون،‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬النصيب‭ ‬بسبب‭ ‬المرض،‭ ‬فبمجرد‭ ‬أن‭ ‬يعلم‭ ‬المتقدمون‭ ‬للزواج‭ ‬أنني‭ ‬محاربة‭ ‬سكلر‭ ‬تتغير‭ ‬النظرة‭ ‬ويعتذرون‭ ‬أو‭ ‬يختفون‭. ‬وكأن‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬وصمة‭ ‬لنا‭!. ‬وما‭ ‬زالت‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬مستمرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭. ‬فالمجتمع‭ ‬ينظر‭ ‬إلى‭ ‬الاسم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التفاصيل‭. ‬فلماذا‭ ‬يتم‭ ‬رفض‭ ‬البنت‭ ‬فقط‭ ‬لأنها‭ ‬مصابة‭ ‬بالسكلر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الجلوس‭ ‬معها‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬وضعها‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬والإنجاب‭ ‬والتربية؟‭ ‬فالسكلر‭ ‬درجات‭ ‬وأنواع،‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬لا‭ ‬تدخل‭ ‬المستشفى‭ ‬حتى‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬السنة،‭ ‬ولا‭ ‬يتعرضون‭ ‬لنوبات‭ ‬متكررة‭. ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬السؤال‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬عند‭ ‬التقدم‭ ‬للزواج‭ ‬إلا‭ ‬نادرا‭.‬

وحتى‭ ‬أشقائي‭ ‬واجهوا‭ ‬نفس‭ ‬المشكلة‭ ‬التي‭ ‬أواجهها،‭ ‬وتقدموا‭ ‬للزواج‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬وواجهوا‭ ‬الرفض‭ ‬بسبب‭ ‬المرض‭. ‬ولكن‭ ‬تزوجوا‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬وهم‭ ‬يعيشون‭ ‬حياة‭ ‬أسرية‭ ‬طبيعية‭ ‬والحمد‭ ‬لله‮»‬‭.‬

حرب‭ ‬مع‭ ‬المجتمع

السيد‭ ‬أحمد‭ ‬السيد‭ ‬ناصر‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬طرحته‭ ‬زينب‭ ‬العفو‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمشاكل‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬مريض‭ ‬السكلر‭ ‬عندما‭ ‬يتقدم‭ ‬للزواج،‭ ‬ومن‭ ‬منطلق‭ ‬تجاربه‭ ‬يقول‭: ‬‮«‬للأسف‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مريض‭ ‬السكلر‭ ‬مرفوضا‭ ‬بشكل‭ ‬مطلق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬العائلات،‭ ‬بل‭ ‬البعض‭ ‬لا‭ ‬يعترف‭ ‬بأنه‭ ‬إنسان‭ ‬له‭ ‬وجود‭ ‬وحقوق‭. ‬وهذا‭ ‬نابع‭ ‬عن‭ ‬نقص‭ ‬الوعي‭ ‬بطبيعة‭ ‬المرض‭ ‬وأعراضه‭. ‬فأنا‭ ‬مثلا‭ ‬أعيش‭ ‬حياة‭ ‬طبيعية‭ ‬وأذهب‭ ‬إلى‭ ‬الصالة‭ ‬الرياضية‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬ولا‭ ‬تصيبني‭ ‬أية‭ ‬نوبات‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬مما‭ ‬نسمعه‭ ‬من‭ ‬تعليقات‭ ‬بأن‭ ‬مريض‭ ‬السكلر‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭. ‬وحياتي‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والصحية‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المصابين‭ ‬بالمرض‭. ‬ولكن‭ ‬تقدمت‭ ‬للزواج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬مرة،‭ ‬وكان‭ ‬الرفض‭ ‬فقط‭ ‬لأنني‭ ‬مصاب‭ ‬بالسكلر‭. ‬بل‭ ‬وقبل‭ ‬أن‭ ‬يسألوا‭ ‬عن‭ ‬الدين‭ ‬والأخلاق‭ ‬والمؤهل‭ ‬العلمي‭ ‬يرفضون‭ ‬بمجرد‭ ‬أن‭ ‬يعلموا‭ ‬أنني‭ ‬مصاب‭. ‬تصور‭ ‬أن‭ ‬الرد‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الحالات‭ ‬كان‭: ‬أنت‭ ‬ستموت‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭!. ‬أليس‭ ‬هذا‭ ‬الرد‭ ‬كفيلا‭ ‬بأن‭ ‬يجعل‭ ‬الشخص‭ ‬ينهار‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬سليما؟‭!‬

وهذا‭ ‬ما‭ ‬اضطر‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المصابين‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬وينتظرون‭ ‬الموافقة‭ ‬المبدئية‭ ‬والمقابلة‭ ‬ثم‭ ‬يصرحون‭ ‬بالأمر‭. ‬وأحيانا‭ ‬توافق‭ ‬البنت‭ ‬ولكن‭ ‬أسرتها‭ ‬ترفض‭. ‬ولا‭ ‬يقتصر‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬الزواج،‭ ‬فحتى‭ ‬التوظيف‭ ‬بات‭ ‬صعبا‭ ‬بمجرد‭ ‬أن‭ ‬يعلموا‭ ‬أن‭ ‬الشخص‭ ‬مصاب‭ ‬بالسلكر‭. ‬وهناك‭ ‬العشرات‭ ‬ممن‭ ‬أعرفهم‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الأمر،‭ ‬يواجهون‭ ‬تحديات‭ ‬في‭ ‬الزواج‭ ‬والعمل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ذنب‭. ‬ومن‭ ‬التجارب‭ ‬التي‭ ‬عايشتها‭ ‬شخصيا،‭ ‬عملت‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مواقع‭ ‬العمل‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭ ‬ولم‭ ‬أغب‭ ‬يوما‭ ‬واحدا،‭ ‬ولكن‭ ‬عندما‭ ‬مرضت‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬فقط‭ ‬وعدت‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬وعلموا‭ ‬بأنني‭ ‬مصاب‭ ‬بالسكلر‭ ‬لم‭ ‬يجددوا‭ ‬لي‭ ‬العقد‭. ‬لا‭ ‬ننكر‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬السابق،‭ ‬ولكننا‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬نشعر‭ ‬أحيانا‭ ‬أننا‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭ ‬ومع‭ ‬المجتمع‮»‬‭.‬

عزلة‭ ‬اجتماعية

بدوره‭ ‬يلخص‭ ‬سيد‭ ‬محمود‭ ‬جواد‭ ‬الشهركاني‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬فقر‭ ‬الدم‭ ‬المنجلي،‭ ‬أبرز‭ ‬التحديات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬مرضى‭ ‬السكلر‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬المشكلة‭ ‬الأساسية‭ ‬ربما‭ ‬ترتبط‭ ‬بثقافة‭ ‬المجتمع‭ ‬حول‭ ‬طبيعة‭ ‬المرض‭ ‬وآثاره‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬اليومية‭ ‬والحياة‭ ‬الأسرية‭. ‬وأول‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬هي‭ ‬تلك‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالزواج‭. ‬فمن‭ ‬جانب‭ ‬نجد‭ ‬عائقا‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتقبل‭ ‬العائلي،‭ ‬فبعض‭ ‬العائلات‭ ‬تتردد‭ ‬في‭ ‬قبول‭ ‬محارب‭ ‬السكلر‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬زوجا‭ ‬أو‭ ‬زوجة‭ ‬بسبب‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬التأثيرات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الزوجين‭ ‬وعدم‭ ‬الإحساس‭ ‬بالأمان‭ ‬ظنا‭ ‬منهم‭ ‬بأن‭ ‬عمر‭ ‬محارب‭ ‬السكلر‭ ‬قصير‭! ‬وكذلك‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬انتقال‭ ‬المرض‭ ‬إلى‭ ‬الأبناء‭. ‬لذلك‭ ‬نجد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬زواج‭ ‬لأنهم‭ ‬يواجهون‭ ‬الرفض‭ ‬المستمر‭. ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العائلات‭ ‬ينظرون‭ ‬إلى‭ ‬مريض‭ ‬السكلر‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬ضعيف‭ ‬ماديا‭ ‬لأنه‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬العمل‭!‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬يتطلب‭ ‬زواج‭ ‬محارب‭ ‬السكلر‭ ‬شريكًا‭ ‬متفهمًا‭ ‬لطبيعة‭ ‬المرض،‭ ‬وما‭ ‬قد‭ ‬يصاحبه‭ ‬من‭ ‬أزمات‭ ‬صحية‭ ‬محتملة‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬العلاقة‭ ‬وحياة‭ ‬الزوجين‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬يواجه‭ ‬مريض‭ ‬السكلر‭ ‬تحديات‭ ‬اجتماعية‭ ‬عامة‭ ‬منها‭: ‬

‭- ‬التمييز‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬شعور‭ ‬بالعزلة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أو‭ ‬الوحدة‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬فهم‭ ‬المحيطين‭ ‬له‭ ‬بطبيعة‭ ‬المرض‭.‬

‭- ‬تحديات‭ ‬العمل‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬الوظيفة‭ ‬بسبب‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بأنه‭ ‬ليس‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬عمله‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬لأنه‭ ‬مريض‭. ‬

‭- ‬التأثير‭ ‬النفسي‭ ‬نتيجة‭ ‬التحديات‭ ‬المستمرة،‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الاكتئاب‭ ‬أو‭ ‬القلق‭ ‬من‭ ‬المستقبل‭.‬

ويضيف‭ ‬سيد‭ ‬محمود‭: ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬إلي،‭ ‬واجهت‭ ‬ترددا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أهل‭ ‬الزوجة‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬ولكن‭ ‬تيسرت‭ ‬الأمور‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬وتزوجت‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬ولدينا‭ ‬ثلاث‭ ‬بنات‭ ‬ولا‭ ‬أعاني‭ ‬من‭ ‬أية‭ ‬مشاكل‭ ‬أسرية‭ ‬أو‭ ‬صحية،‭ ‬بل‭ ‬استطعت‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬وشراء‭ ‬أرض‭ ‬وبناء‭ ‬فيلا،‭ ‬وأثبت‭ ‬أن‭ ‬مريض‭ ‬السكلر‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬الإنتاج‭ ‬والتميز‭. ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬نصيحتي‭ ‬لمحاربي‭ ‬السكلر‭: ‬لا‭ ‬تدع‭ ‬نظرة‭ ‬المجتمع‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬ثقتك‭ ‬بنفسك‭. ‬فمرض‭ ‬السكلر‭ ‬لا‭ ‬يحدد‭ ‬قيمتك‭ ‬أو‭ ‬قدراتك‭. ‬ابحث‭ ‬عن‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬الإيجابيين‭. ‬كما‭ ‬أشكر‭ ‬جهة‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬أعمل‭ ‬فيها‭ ‬وهي‭ ‬مجموعة‭ ‬رويان،‭ ‬والتي‭ ‬أعتبرها‭ ‬الداعم‭ ‬الكبير‭ ‬لي‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‭ ‬المهنية‮»‬‭.‬

نظرة‭ ‬سلبية

خديجة‭ ‬باسل،‭ ‬رياضية‭ ‬محترفة،‭ ‬استطاعت‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬إصابتها‭ ‬بالسكلر‭ ‬أن‭ ‬تثبت‭ ‬عكس‭ ‬تلك‭ ‬التعليقات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬تسمعها‭. ‬ولكن‭ ‬ماذا‭ ‬عن‭ ‬الزواج‭ ‬ونظرة‭ ‬المجتمع؟‭ ‬

تجيبنا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬بقولها‭: ‬‮«‬يواجه‭ ‬مريض‭ ‬السكلر‭ ‬تحديات‭ ‬ومشاكل‭ ‬تتعلق‭ ‬بالزواج‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الأسري‭ ‬أو‭ ‬النفسي‭ ‬أو‭ ‬الاجتماعي‭. ‬فمثلا‭ ‬بعض‭ ‬العوائل‭ ‬لا‭ ‬تتقبل‭ ‬مريض‭ ‬السكلر‭ ‬بسبب‭ ‬النظرة‭ ‬السلبية‭ ‬غير‭ ‬الدقيقة‭ ‬مثل‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بأنه‭ ‬يقضي‭ ‬وقته‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬ويعاني‭ ‬من‭ ‬الألم‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭. ‬بل‭ ‬ونسمع‭ ‬البعض‭ ‬يقول‭ ‬إن‭ ‬مريض‭ ‬السكلر‭ ‬يقيم‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬منزله‭. ‬نعم‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬حالات‭ ‬حرجة‭ ‬ومتقدمة،‭ ‬ولكن‭ ‬إجمالا‭ ‬هذه‭ ‬النظرة‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭. ‬بل‭ ‬وحتى‭ ‬من‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬نوبات‭ ‬متكررة‭ ‬وشديدة‭ ‬هم‭ ‬أيضا‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬الإنجاز‭ ‬والتطور‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬اتيحت‭ ‬لهم‭ ‬الفرصة‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬البنات،‭ ‬نجد‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬العائلات‭ ‬ترفض‭ ‬الزواج‭ ‬منهن‭ ‬بحجة‭ ‬أنها‭ ‬مريضة‭ ‬سكلر‭ ‬وستكون‭ ‬عاجزة‭ ‬عن‭ ‬تحمل‭ ‬مسؤولياتها‭ ‬كزوجة‭ ‬وربة‭ ‬منزل‭ ‬وإنجاب‭ ‬وأطفال‭. ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬لديهم‭ ‬إمكانات‭ ‬وقدرات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الطبيعيين،‭ ‬ويعيشون‭ ‬حياة‭ ‬أسرية‭ ‬ناجحة‭ ‬بكل‭ ‬المقاييس‮»‬‭. ‬

وتتابع‭ ‬خديجة‭: ‬شخصيا،‭ ‬مررت‭ ‬بهذه‭ ‬التجربة،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬لي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شخص،‭ ‬وللأسف‭ ‬يتم‭ ‬التراجع‭ ‬بمجرد‭ ‬أن‭ ‬يعرفوا‭ ‬أنني‭ ‬مصابة‭ ‬بالسكلر‭!. ‬وهناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تقدمت‭ ‬بالعمر‭ ‬ولم‭ ‬تتزوج‭ ‬بسبب‭ ‬هذه‭ ‬النظرة‭. ‬وبالطبع‭ ‬لهذا‭ ‬انعكاساته‭ ‬النفسية‭ ‬القاسية‭ ‬على‭ ‬الشخص،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬نسمعه‭ ‬من‭ ‬تعليقات‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنني‭ ‬مثلا‭ ‬لا‭ ‬أضطر‭ ‬إلى‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬إلا‭ ‬عند‭ ‬النوبات‭ ‬وهي‭ ‬حالات‭ ‬ليست‭ ‬مستمرة‭. ‬

ليس‭ ‬هذا‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬نسمع‭ ‬تعليقات‭ ‬بأن‭ ‬مريض‭ ‬السكلر‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬صنع‭ ‬حياته‭ ‬أو‭ ‬أنه‭ ‬عاجز‭ ‬عن‭ ‬الدراسة‭ ‬والعمل‭ ‬والخروج‭ ‬أو‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬نفسه‭!.. ‬فمثل‭ ‬هذه‭ ‬التعليقات‭ ‬قاسية‭ ‬على‭ ‬الشخص‭ ‬الطبيعي،‭ ‬فما‭ ‬بالك‭ ‬بالشخص‭ ‬المريض؟‭! ‬

فمثلا‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬التعليقات‭ ‬التي‭ ‬كنت‭ ‬أسمعها‭ ‬أنني‭ ‬لن‭ ‬أستطيع‭ ‬دخول‭ ‬الجامعة‭ ‬أو‭ ‬العمل‭.
‬ولكنني‭ ‬درست‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬وتخرجت‭ ‬وتوظفت،‭ ‬بل‭ ‬وعملت‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرياضة‭ ‬الذي‭ ‬يتصورون‭ ‬أنه‭ ‬مجال‭ ‬ليس‭ ‬لمرضى‭ ‬السكلر‭. ‬وهي‭ ‬رسالة‭ ‬أنقلها‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬المرضى‭ ‬بأن‭ ‬مجال‭ ‬الرياضة‭ ‬مفتوح‭ ‬لنا،‭ ‬كل‭ ‬التعليقات‭ ‬التي‭ ‬نسمعها‭ ‬لا‭ ‬صحة‭ ‬لها‭. ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬نحتاجه‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يعطونا‭ ‬الأمل‭ ‬بالكلام‭ ‬الإيجابي‭ ‬وتجنب‭ ‬النظر‭ ‬إلينا‭ ‬بنظرات‭ ‬أو‭ ‬تعليقات‭ ‬محبطة‭.‬

يلجأون‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬أخرى

‭(‬أ‭.‬ح‭)‬،‭ ‬فتاة‭ ‬بحرينية‭ ‬طموحة،‭ ‬تحدّت‭ ‬معاناتها‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أمراض‭ ‬وراثية‭ ‬هي‭ ‬الثلاسيميا‭ ‬وفقر‭ ‬الدم‭ ‬المنجلي‭ ‬ونقص‭ ‬الخميرة،‭ ‬وواصلت‭ ‬دراستها‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬لتحصد‭ ‬شهادات‭ ‬علمية‭ ‬مرموقة‭ ‬وتعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حيوي‭ ‬مهم‭. ‬ولكن‭ ‬تبقى‭ ‬التحديات‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المجتمع،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬توضحه‭ ‬بقولها‭: ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬يواجه‭ ‬مريض‭ ‬السكلر‭ ‬تحديدا‭ ‬مشاكل‭ ‬وعقبات‭ ‬كبيرة‭ ‬عندما‭ ‬يفكر‭ ‬في‭ ‬الزواج‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬ولدا‭ ‬أو‭ ‬بنتا‭. ‬ففي‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬يواجه‭ ‬بالرفض‭ ‬بمجرد‭ ‬أن‭ ‬يعلم‭ ‬أهل‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬أنه‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬المرض‭. ‬وهذه‭ ‬الحالات‭ ‬تتكرر‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬يعانون‭ ‬نوبات‭ ‬متكررة‭. ‬وكثير‭ ‬منهم‭ ‬يبقى‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬زواج‭ ‬بسبب‭ ‬تكرر‭ ‬الرفض‭. ‬وكأن‭ ‬هناك‭ ‬نظرة‭ ‬سلبية‭ ‬عامة‭ ‬شكلها‭ ‬المجتمع‭ ‬إزاء‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭. ‬لذلك‭ ‬أجد‭ ‬حالات‭ ‬تضطر‭ ‬إلى‭ ‬الزواج‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬يئسوا‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬بالبحرين‭. ‬وأحيانا‭ ‬يحدث‭ ‬الزواج‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬أعرفها،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬تم‭ ‬الطلاق‭ ‬بحجة‭ ‬أن‭ ‬الفتاة‭ ‬تمرض‭ ‬كثيرا‭!.‬

والأمر‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬الزواج‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬يمتد‭ ‬إلى‭ ‬فرص‭ ‬العمل،‭ ‬فهناك‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬لا‭ ‬توظف‭ ‬مرضى‭ ‬السكلر‭ ‬بسبب‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بأنهم‭ ‬يغيبون‭ ‬كثيرا‭. ‬

وتضيف‭ ‬محدثتنا‭: ‬هذه‭ ‬النظرة‭ ‬السلبية‭ ‬العامة‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬عوامل،‭ ‬منها‭ ‬نقص‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬بطبيعة‭ ‬مرض‭ ‬فقر‭ ‬الدم‭ ‬وأعراضه‭ ‬ومضاعفاته‭. ‬كما‭ ‬قد‭ ‬يلعب‭ ‬المريض‭ ‬نفسه‭ ‬دورا‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬هذه‭ ‬النظرة‭ ‬السلبية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إدمانه‭ ‬المسكنات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المسكنات‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬تعيش‭ ‬حياة‭ ‬طبيعية‭.!.‬

وعي‭ ‬الشريك

تتفق‭ (‬ن‭.‬ع‭) ‬المصابة‭ ‬بالسكلر‭ ‬مع‭ ‬الآراء‭ ‬السابقة،‭ ‬وحول‭ ‬ذلك‭ ‬تقول‭: ‬يواجه‭ ‬مريض‭ ‬السكلر‭ ‬مشكلة‭ ‬حقيقية‭ ‬في‭ ‬الزواج،‭ ‬فمثلا‭ ‬بمجرد‭ ‬أن‭ ‬يعلم‭ ‬المتقدم‭ ‬للفتاة‭ ‬أنها‭ ‬مصابة،‭ ‬يتردد‭ ‬وينسحب‭. ‬والمشكلة‭ ‬أنه‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬المتقدم‭ ‬موافقا‭ ‬فإن‭ ‬من‭ ‬حوله‭ ‬يحاولون‭ ‬أن‭ ‬يثنوه‭ ‬ويقنعوه‭ ‬بأن‭ ‬حياته‭ ‬ستكون‭ ‬صعبة‭!. ‬وحتى‭ ‬لو‭ ‬حصل‭ ‬النصيب‭ ‬وتزوجوا،‭ ‬لا‭ ‬تتوقف‭ ‬التعليقات‭ ‬التي‭ ‬يسمعونها‭ ‬بأن‭ ‬الزواج‭ ‬لن‭ ‬يستمر‭ ‬وأن‭ ‬الأبناء‭ ‬سيعانون‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭!. ‬وهذا‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭ ‬تماما‭. ‬فهناك‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬وعي‭ ‬المجتمع،‭ ‬لذلك‭ ‬هناك‭ ‬حالات‭ ‬كثيرة‭ ‬أعرفها‭ ‬فاتها‭ ‬قطار‭ ‬الزواج‭ ‬بسبب‭ ‬الرفض‭ ‬نتيجة‭ ‬المرض‭.‬

وشخصيا‭ ‬تقدم‭ ‬لي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص‭. ‬ولكن‭ ‬بمجرد‭ ‬أن‭ ‬يعلموا‭ ‬عن‭ ‬وضعي‭ ‬يغيروا‭ ‬رأيهم‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬المرض‭. ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬تزوجت‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬سليم‭ ‬وواع‭ ‬ومتفهم‭ ‬لوضعي‭ ‬وداعم‭ ‬لي‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬الحدود‭. ‬ولدينا‭ ‬ثلاثة‭ ‬أبناء‭. ‬وهذا‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬أحصل‭ ‬عليه‭ ‬مكنني‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬إصابتي‭ ‬بورم‭ ‬خبيث‭. ‬حيث‭ ‬بقيت‭ ‬قوية‭ ‬وتغلبت‭ ‬عليه‭ ‬بفضل‭ ‬زوجي‭ ‬ودعمه‭ ‬لي‭.‬

لذلك‭ ‬في‭ ‬رأيي،‭ ‬المعيار‭ ‬الأهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬الزواج‭ ‬من‭ ‬عدمه‭ ‬ليس‭ ‬السكلر،‭ ‬وإنما‭ ‬وعي‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬وشريك‭ ‬الحياة‭. ‬فلا‭ ‬ننكر‭ ‬أن‭ ‬المرض‭ ‬متعب‭ ‬أحيانا‭ ‬ويتعب‭ ‬حتى‭ ‬المحيطين‭ ‬به،‭ ‬وهنا‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الشريك‭ ‬واعيا‭ ‬ومتقبلا‭ ‬تصعب‭ ‬المواصلة‭. ‬هل‭ ‬تعلم‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬حالات‭ ‬لا‭ ‬يقوم‭ ‬الشريك‭ ‬حتى‭ ‬بإيصال‭ ‬الزوجة‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى؟‭ ‬أو‭ ‬يوصلها‭ ‬ويذهب‭ ‬عنها‭ ‬ويتركها‭ ‬في‭ ‬آلامها‭!. ‬لذلك‭ ‬أعرف‭ ‬حالات‭ ‬حدث‭ ‬فيها‭ ‬انفصال‭ ‬بسبب‭ ‬مرض‭ ‬الزوجة‭ ‬لأن‭ ‬الزوج‭ ‬لا‭ ‬يتحمل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬زوجته‭ ‬مريضة‭ ‬أو‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬نوبات‭ ‬السكلر‭ ‬تأتي‭ ‬فجأة‭. ‬

تنمر‭ ‬المجتمع

‮«‬هذه‭ ‬مشكلة‭ ‬حقيقية‭ ‬يعيشها‭ ‬من‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬السكلر‮»‬‭. ‬بهذه‭ ‬الكلمات‭ ‬بدأ‭ ‬مجيد‭ ‬أحمد‭ ‬الماضي‭ ‬حديثه‭ ‬شارحا‭ ‬معاناته‭ ‬الشخصية‭ ‬مع‭ ‬المرض‭.. ‬ومع‭ ‬المجتمع‭. ‬ويضيف‭: ‬المشكلة‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬الكثيرين‭ ‬ينظرون‭ ‬إلى‭ ‬مريض‭ ‬السكلر‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬مدمن‭. ‬وبالتالي‭ ‬يرفضون‭ ‬تزويجه‭. ‬وحتى‭ ‬لو‭ ‬صار‭ ‬الزواج،‭ ‬يسمع‭ ‬الزوج‭ ‬أو‭ ‬الزوجة‭ ‬تعليقات‭ ‬أنه‭ ‬سيتعذب‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الزواج‭ ‬وسيعاني‭ ‬مع‭ ‬أطفاله‭!. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬مع‭ ‬حالات‭ ‬أعرفها‭ ‬يرفض‭ ‬أحد‭ ‬الشريكين‭ ‬الحمل‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أبناء‭ ‬مرضى‭. ‬وحالات‭ ‬كثيرة‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬الطلاق‭ ‬بسبب‭ ‬المرض‭ ‬أو‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬إنجاب‭ ‬الأبناء‭. ‬حتى‭ ‬صار‭ ‬الزواج‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬مريض‭ ‬السكلر‭ ‬أشبه‭ ‬بالمعجزة‭ ‬إن‭ ‬حصل‭. ‬وإن‭ ‬استمر‭ ‬الزواج‭ ‬تكون‭ ‬معجزة‭ ‬أكبر‭. ‬

تصور‭ ‬أنني‭ ‬أسمع‭ ‬البعض‭ ‬ينصح‭ ‬قائلا‭: ‬أنت‭ ‬مريض‭ ‬سكلر،‭ ‬ابحث‭ ‬عن‭ ‬أرملة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭!. ‬والمشكلة‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الأطباء‭ ‬يعززون‭ ‬هذه‭ ‬النظرة‭. ‬فمثلا‭ ‬تقدمت‭ ‬لخطبة‭ ‬فتاة،‭ ‬وعند‭ ‬الفحص‭ ‬الطبي،‭ ‬حذرها‭ ‬الطبيب‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬ستتزوج‭ ‬شخصا‭ ‬أشبه‭ ‬بمدمن‭ ‬مخدرات‭!. ‬وهذه‭ ‬النظرة‭ ‬تنسحب‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يستخدمون‭ ‬المسكنات‭ ‬باستمرار‭. ‬لذلك‭ ‬يمكنني‭ ‬القول‭ ‬إننا‭ ‬نشعر‭ ‬بنوع‭ ‬من‭ ‬التنمر‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬وحتى‭ ‬من‭ ‬الهيكل‭ ‬الطبي‭ ‬أحيانا‭. ‬وهذا‭ ‬التنمر‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬الزواج،‭ ‬بل‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬والرحلات‭ ‬والعلاقات‭ ‬الاجتماعية‭. ‬تصور‭ ‬أن‭ ‬مريض‭ ‬السكلر‭ ‬يواجه‭ ‬أحيانا‭ ‬رفضا‭ ‬من‭ ‬أصدقائه‭ ‬للانضمام‭ ‬معهم‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬لأنهم‭ ‬يخشون‭ ‬أن‭ ‬تصيبه‭ ‬نوبة‭ ‬وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬يتمتعون‭ ‬بالرحلة‭. ‬وكأن‭ ‬السكلر‭ ‬يمثل‭ ‬وصمة‭ ‬عار‭ ‬لنا‭. ‬مع‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬ذنب‭ ‬لي‭ ‬أنني‭ ‬ولدت‭ ‬بهذا‭ ‬المرض‭. ‬ولكنني‭ ‬أدفع‭ ‬الثمن‭ ‬غاليا،‭ ‬ومازلت‭ ‬عزبا‭ ‬وأسكن‭ ‬في‭ ‬سكن‭ ‬عمال‭.‬


برامج التوعية والفحص في البحرين قصة نجاح عالمية

الزيجات الخطرة هي ما يجب تجنبه من مرضى السكلر



تحديات‭ ‬زواج‭ ‬مرضى‭ ‬السكلر‭ ‬ناقشناه‭ ‬مع‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لمرضى‭ ‬السكلر،‭ ‬استشاري‭ ‬أمراض‭ ‬الدم‭ ‬الدكتور‭ ‬جعفر‭ ‬آل‭ ‬طوق،‭ ‬الذي‭ ‬أوضح‭ ‬بدوره‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يرتبط‭ ‬بشقين‭. ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬الجانب‭ ‬الطبي،‭ ‬والثاني‭ ‬هو‭ ‬الاجتماعي‭. ‬ويشرح‭ ‬ذلك‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬الشق‭ ‬الطبي‭ ‬يتعلق‭ ‬بما‭ ‬يسمى‭ ‬بالزيجات‭ ‬الخطرة،‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنتج‭ ‬مولودا‭ ‬مصابا‭ ‬بمرض‭ ‬وراثي‭ ‬نتيجة‭ ‬زواج‭ ‬مريض‭ ‬سكلر‭ ‬من‭ ‬مصابة‭ ‬أو‭ ‬حامل‭ ‬للسكلر‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬ننصح‭ ‬به‭ ‬بالطبع‭. ‬فزواج‭ ‬المصاب‭ ‬بالمصابة‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الأبناء‭ ‬100 % ‭ ‬مصابين‭ ‬بالسكلر‭. ‬وزواج‭ ‬أحد‭ ‬الطرفين‭ ‬الحاملين‭ ‬للمرض‭ ‬من‭ ‬مصاب‭ ‬يعني‭ ‬إمكانية‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬حمل‭ ‬مصابا‭ ‬بنسبة‭ ‬75 % ‭. ‬وزواج‭ ‬طرف‭ ‬مصاب‭ ‬بالثلاسيميا‭ ‬مع‭ ‬آخر‭ ‬مصاب‭ ‬بالسكلر‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬حاملين‭ ‬أو‭ ‬مصابين‭ ‬يمثل‭ ‬أيضا‭ ‬زيجة‭ ‬خطرة‭ ‬لأنه‭ ‬ينتج‭ ‬طفلا‭ ‬مصابا‭ ‬بشكل‭ ‬ثلاسيميا‭. ‬ونفس‭ ‬المشكلة‭ ‬مع‭ ‬زواج‭ ‬مريض‭ ‬السكلر‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬لديه‭ ‬أمراض‭ ‬وراثية‭ ‬أخرى‭. ‬وبالتالي‭ ‬ننصح‭ ‬بتجنب‭ ‬هذه‭ ‬الزيجات،‭ ‬وهي‭ ‬العقبة‭ ‬الطبية‭ ‬الوحيدة‭ ‬أمام‭ ‬مريض‭ ‬السكلر‭. ‬وهنا‭ ‬يأتي‭ ‬الشق‭ ‬الثاني‭ ‬وهو‭ ‬النظرة‭ ‬الاجتماعية‭. ‬لدينا‭ ‬حوالي‭ ‬9000‭ ‬مريض‭ ‬سكلر‭. ‬أغلبهم‭ ‬متزوجون‭ ‬ويعيشون‭ ‬حياة‭ ‬طبيعية،‭ ‬وبعضهم‭ ‬لا‭ ‬يراجع‭ ‬حتى‭ ‬المستشفى‭. ‬وأقلية‭ ‬يعانون‭ ‬مشاكل‭ ‬حقيقية‭.
‬ولكن‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬عددا‭ ‬يواجهون‭ ‬تحديات‭ ‬تتعلق‭ ‬بزواجهم‭ ‬لأسباب‭ ‬منها‭ ‬الوصمة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ضد‭ ‬المصابين‭ ‬بالمرض‭. ‬ولكن‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬بالمنطقة‭. ‬والأمر‭ ‬الآخر‭ ‬هو‭ ‬كثرة‭ ‬تردد‭ ‬المريض‭ ‬على‭ ‬المستشفى‭ ‬وكثرة‭ ‬النوبات‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬البعض‭ ‬يتردد‭ ‬في‭ ‬تزوجيه‭. ‬أضف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬يكون‭ ‬مرض‭ ‬السكلر‭ ‬مجرد‭ ‬شماعة‭ ‬لرفض‭ ‬المتقدم‭. ‬أي‭ ‬إن‭ ‬الرفض‭ ‬الحقيقي‭ ‬يكون‭ ‬لأسباب‭ ‬أخرى‭.‬

*‭ ‬هل‭ ‬تعتقد‭ ‬أننا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬قوانين‭ ‬أكثر‭ ‬صرامة‭ ‬لتنظيم‭ ‬زواج‭ ‬مرضى‭ ‬السكلر؟

*
‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬ذلك‭ ‬لأسباب‭ ‬منها‭ ‬احترام‭ ‬الخيارات،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المنع‭ ‬ليس‭ ‬حلا‭ ‬لأن‭ ‬الشخص‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتزوج‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬أخرى‭. ‬ولكن‭ ‬المسألة‭ ‬المهمة‭ ‬هنا‭ ‬هي‭ ‬التوعية‭ ‬والاستجابة‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬الفحوصات‭. ‬وأنا‭ ‬أؤكد‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تعد‭ ‬نموذجا‭ ‬دوليا‭ ‬في‭ ‬جانب‭ ‬مهم‭ ‬هو‭ ‬الفحص‭ ‬قبل‭ ‬الزواج‭. ‬ففي‭ ‬التسعينيات‭ ‬أشارت‭ ‬دراسات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬4 % ‭ ‬من‭ ‬المواليد‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬يولدون‭ ‬وهم‭ ‬مصابون‭ ‬بالسكلر‭. ‬وبعد‭ ‬تشريع‭ ‬الفحص‭ ‬انخفضت‭ ‬النسبة‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬في‭ ‬الألف‭. ‬وآخر‭ ‬دراسة‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النسبة‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬0‭.‬3 % ‭. ‬أي‭ ‬انخفاض‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬90 % ‭ ‬بفضل‭ ‬برامج‭ ‬التوعية‭ ‬وبرامج‭ ‬الفحص‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬بحد‭ ‬ذاتها‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬غير‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الدول،‭ ‬ففي‭ ‬البحرين‭ ‬هناك‭ ‬فحص‭ ‬للمواليد‭ ‬الجدد‭ ‬لتحديد‭ ‬الأمراض‭ ‬الوراثية،‭ ‬ثم‭ ‬فحص‭ ‬قبل‭ ‬المدرسة،‭ ‬ثم‭ ‬فحص‭ ‬قبل‭ ‬الجامعة‭. ‬ثم‭ ‬فحص‭ ‬قبل‭ ‬الزواج‭. ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬حقق‭ ‬نسبة‭ ‬انخفاض‭ ‬90 % ‭ ‬وهي‭ ‬نسبة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬عالميا‭ ‬عدا‭ ‬في‭ ‬قبرص،‭ ‬ولكن‭ ‬الاختلاف‭ ‬أننا‭ ‬اعتمدنا‭ ‬على‭ ‬التوعية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬تجربة‭ ‬قبرص‭ ‬شملت‭ ‬الإجهاض‭ ‬أيضا‭. ‬

MENAFN02112024000055011008ID1108844541

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث