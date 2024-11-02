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لبنان: قتيل و 15 جريحا بغارة إسرائيلية قرب الضاحية الجنوبية لبيروت

11/2/2024 2:34:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 2 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة اللبنانة اليوم السبت مقتل شخص وإصابة 15 بجروح بغارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على ما يعرف بمنطقة "غاليري سمعان" في بلدة الحدث على مشارف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في بيان ان ستة من الجرحى احتاجوا الدخول إلى المستشفى للعلاج.
من جهتها ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان طيران الاحتلال الاسرائيلي شن غارة على بلدة حزرتا في أعالي مدينة زحلة وغارتين على بلدة مشغرة في منطقة البقاع الغربي شرق لبنان من دون الإبلاغ عن وقوع اصابات.
وشن طيران الاحتلال في الجنوب غارات شملت مجرى نهر الليطاني في خراج بلدة البويضة وبلدات زوطر الشرقية والنميرية ورومين وياطر وكفرا اضافة الى غارة على اطراف بلدة قانا.
واستهدف طيران الاحتلال المنطقة بين حي المسلخ وحي الصالحية في مدينة النبطية.
ويشهد لبنان منذ ال23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الالاف من السكان. (النهاية)

ا ي ب / ه س ص



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