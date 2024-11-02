لبنان: قتيل و 15 جريحا بغارة إسرائيلية قرب الضاحية الجنوبية لبيروت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 2 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة اللبنانة اليوم السبت مقتل شخص وإصابة 15 بجروح بغارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على ما يعرف بمنطقة "غاليري سمعان" في بلدة الحدث على مشارف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في بيان ان ستة من الجرحى احتاجوا الدخول إلى المستشفى للعلاج.
من جهتها ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان طيران
الاحتلال الاسرائيلي شن غارة على بلدة حزرتا في أعالي مدينة زحلة وغارتين على بلدة مشغرة في منطقة البقاع الغربي شرق لبنان من دون الإبلاغ عن وقوع اصابات.
وشن طيران الاحتلال في الجنوب غارات شملت مجرى نهر الليطاني في خراج بلدة البويضة وبلدات زوطر الشرقية والنميرية ورومين وياطر وكفرا اضافة الى غارة على اطراف بلدة قانا.
واستهدف طيران الاحتلال المنطقة بين حي المسلخ وحي الصالحية في مدينة النبطية.
ويشهد لبنان منذ ال23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الالاف من السكان. (النهاية)
ا ي ب / ه س ص
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