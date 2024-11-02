الكويت يفوز على التضامن (3 - 0) ضمن دوري (زين) لكرة القدم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 2 - 11 (كونا) -- فاز نادي الكويت اليوم السبت على نظيره التضامن بثلاثية نظيفة ضمن مباريات
الجولة التاسعة من دوري (زين) لكرة القدم.
وسجل اهداف الكويت اللاعب عمرو عبدالفتاح بالدقيقة ال41 واضاف زميله يوسف ناصر الهدف الثاني بالدقيقة ال58 فيما ختم اللاعب محمد مرهون اهداف فريقه بالدقيقة ال84.
وعزز الكويت صدارته للترتيب بعدما رفع رصيده الى 27 نقطة فيما بقي التضامن على نقاطه ال11 بالمركز السادس. (النهاية)
س ع د
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