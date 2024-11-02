بسبب خط يده.. الرئيس الجزائري يثير ضجة على مواقع التواصل

أحدث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خط يده الذي فاجأ المتابعين بجماله وجودته، وذلك حين استخدم الخط الديواني المعتمد في تدوين القرارات السلطانية الرسمية في سلطنة عمان.

وتداول رواد مواقع في سلطنة عمان لقطات تظهر كلمات دونها تبون بخط يده في سجل الزوار الخاص بالمتحف الوطني العماني خلال زيارته الرسمية للسلطنة.



وشملت نقاشات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أحاديث حول الاهتمام بتجويد الخط ودعم المقررات المدرسية المخصصة لتعليم أنماط الخط العربي.



واستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد في قصر العلم العامر في مسقط، يوم الثلاثاء الماضي، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي يقوم بزيارة دولة للسلطنة استمرت لـ 3 أيام، وتميزت مراسم الاستقبال بعزف النشيد الوطني الجزائري وإطلاق 21 طلقة مدفعية شرفية ترحيبا بالرئيس الجزائري.







ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، عقد الزعيمان جلسة مباحثات رسمية تم خلالها استعراض مجالات التعاون بين البلدين بما يُسهم في فتح آفاق جديدة من الشراكة والاستثمار، كما تشاورا حول الأحداث الراهنة وتبادلا الآراء بشأنها سعيا لتحقيق الأمن والسلم في المنطقة.وتعد زيارة سلطنة عمان، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس جزائري إلى مسقط، وفق بيان الرئاسة الجزائرية.



تأتي زيارة الرئيس تبون إلى سلطنة عمان في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين، حيث تم التأكيد على أهمية الحوار والتشاور بين القيادتين.



قبل وصوله إلى عمان، قام الرئيس الجزائري بزيارة عمل إلى مصر، حيث التقى بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي. واستمرت الزيارة لمدة يومين، تم خلالها مناقشة عدد من قضايا التعاون الثنائي، بالإضافة إلى ملفات إقليمية مهمة، في مقدمتها الوضع في قطاع غزة والأزمة الليبية. سبوتنيك

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