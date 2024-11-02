Sunday, 03 November 2024 02:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بسبب خط يده.. الرئيس الجزائري يثير ضجة على مواقع التواصل

11/2/2024 2:30:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أحدث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خط يده الذي فاجأ المتابعين بجماله وجودته، وذلك حين استخدم الخط الديواني المعتمد في تدوين القرارات السلطانية الرسمية في سلطنة عمان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان لقطات تظهر كلمات دونها تبون بخط يده في سجل الزوار الخاص بالمتحف الوطني العماني خلال زيارته الرسمية للسلطنة.


وشملت نقاشات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أحاديث حول الاهتمام بتجويد الخط ودعم المقررات المدرسية المخصصة لتعليم أنماط الخط العربي.

واستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد في قصر العلم العامر في مسقط، يوم الثلاثاء الماضي، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي يقوم بزيارة دولة للسلطنة استمرت لـ 3 أيام، وتميزت مراسم الاستقبال بعزف النشيد الوطني الجزائري وإطلاق 21 طلقة مدفعية شرفية ترحيبا بالرئيس الجزائري.


ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، عقد الزعيمان جلسة مباحثات رسمية تم خلالها استعراض مجالات التعاون بين البلدين بما يُسهم في فتح آفاق جديدة من الشراكة والاستثمار، كما تشاورا حول الأحداث الراهنة وتبادلا الآراء بشأنها سعيا لتحقيق الأمن والسلم في المنطقة.

وتعد زيارة سلطنة عمان، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس جزائري إلى مسقط، وفق بيان الرئاسة الجزائرية.


تأتي زيارة الرئيس تبون إلى سلطنة عمان في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين، حيث تم التأكيد على أهمية الحوار والتشاور بين القيادتين.


قبل وصوله إلى عمان، قام الرئيس الجزائري بزيارة عمل إلى مصر، حيث التقى بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي. واستمرت الزيارة لمدة يومين، تم خلالها مناقشة عدد من قضايا التعاون الثنائي، بالإضافة إلى ملفات إقليمية مهمة، في مقدمتها الوضع في قطاع غزة والأزمة الليبية. سبوتنيك

اقرأ أيضاً:

الجزائر .. تبون يعفو عن أكثر من 4 ألاف سجين

MENAFN02112024000072011014ID1108844345

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث